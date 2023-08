Le retour explosif de Cindy Beale à Walford révélé dans son intégralité dans EastEnders

TOUT l’enfer se déchaîne la semaine prochaine alors que Cindy Beale retourne à Walford pour son fils Peter.

Des bombes familiales sont larguées à gauche, à droite et au centre la semaine prochaine à EastEnders. Comment va-t-elle réagir face à ses filles ?

Cindy Beale revient à Albert Square la semaine prochaine[/caption] Bbc

Elle est ramenée pour retrouver son fils Peter[/caption] Bbc

Mais elle se retrouve bientôt nez à nez avec ses filles Anna et Gina[/caption]

Michelle Collins a repris son rôle de méchante emblématique de BBC One et revient enfin à Walford dans des scènes prévues sur nos écrans la semaine prochaine.

Présumée morte après avoir été jetée dans le programme de protection des témoins, elle fait de son mieux pour éviter ceux qui la connaissaient de son passé – mais elle parvient toujours à semer le chaos autour d’elle.

À venir, Cindy rencontre son fils Peter Beale (Thomas Law) qui est lui-même revenu sur la place dans des scènes récentes du programme basé à Londres.

Peter reçoit un appel d’Ian (Adam Woodyatt) qui lui demande de ramener sa mère en France, mais alors qu’il a le dos tourné, Cindy se dirige vers Albert Square à la recherche de Kathy Beale (Gillian Taylforth).

Cindy essaie d’éviter les gens de son passé lors de sa recherche et sans succès dans le café, elle se dirige vers le n ° 45 pour affronter la musique.

Il ne faut pas longtemps avant que l’enfer ne se déchaîne entre les femmes et, plus tard, Ian arrive lui-même, désespéré d’éloigner Cindy.

Cependant, elle est arrêtée dans son élan par George Knight (Colin Salmon), qui vient de quitter The Vic.

George est stupéfait de voir Cindy, mais il se durcit bientôt pour apprendre qu’elle ne savait pas que lui ou les filles étaient sur la place, et elle n’est pas revenue les chercher.

Cindy interroge George sur le sort de leurs filles mais il ment et insiste sur le fait qu’elles sont toutes les deux en Espagne.

Voulant protéger Gina et Anna (jouées respectivement par Francesca Henry et Molly Rainford), George emmène Cindy au magasin de barriques et exige des réponses.

Linda Carter (Kellie Bright) interrompt alors leur conversation clandestine et implore George pour son égoïsme compte tenu de tout le travail acharné qu’Elaine Peacock a fourni pour la fête d’Anna.

Réalisant que ses filles sont à quelques centimètres, Cindy se précipite dans le bar et se retrouve face à face avec Anna et Gina ainsi qu’avec les habitants de Walford.

Les retombées du retour de Cindy et Ian envoient des ondes de choc à travers Walford.

A l’étage du Vic, Cindy essaie désespérément de s’expliquer auprès de Gina et Anna – mais comment vont-elles réagir ?

Bien que cela reste à voir, les deux sœurs se rendent chez Peggy après la confrontation, mais les choses deviennent rapidement incontrôlables.

George craint le pire et essaie de retrouver les filles avec Cindy avant que ses pires craintes ne se réalisent…

Pendant ce temps, Bobby Beale (Clay Milner Russell) s’inquiète pour Ian que Cindy et Anna le détesteront pour la mort de Lucy et se précipite chez le n ° 45.

Un George débordé ordonne à Cindy de partir avec les Beales.

Seul pour la première fois, il fond ensuite en larmes tandis que Cindy et Ian se réfugient chez Alfie Moon.

Comment Cindy va-t-elle retrouver sa vie à Walford ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Ian arrive au Square pour ramener Cindy à Jouars[/caption] Bbc

Il a peur qu’elle se réconcilie avec George Knight[/caption]