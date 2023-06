Le retour explosif de Cindy Beale à EastEnders est un triomphe – et le drame ne fait que commencer

N’IMPORTE QUEL savon prendrait un gros risque en ramenant un personnage mort emblématique comme Cindy Beale – mais EastEnders a réussi.

Ce n’est pas la première fois que le feuilleton ramène un personnage mort – regardez Dirty Den et la propre belle-mère de Cindy, Kathy Beale.

Et il y a eu le retour de Roxy Mitchell de l’au-delà comme une vision.

Bien que la plupart de ces moments aient fait la une des journaux, certains n’ont pas été pensés – Kathy s’est enfuie avec le père biologique de Sharon ?

Mais avec le retour de Cindy, il est clair que le feuilleton a appris de ces erreurs.

Non seulement cela a fondé ce qui est arrivé à Cindy dans la réalité, mais cela l’a gardé fidèle à son personnage.

Cindy a toujours été égoïste – trop égoïste pour faire passer ses nombreux enfants en premier – alors bien sûr, elle accepterait un marché pour sortir de prison et commencer une nouvelle vie.

Et en ramenant Thomas Law pour jouer Peter – c’est inspiré. Il ne pouvait pas avoir de sixième visage, alors pourquoi ne pas revisiter l’un des anciens ?

Cindy étant Cindy serait suffisant pour la plupart des feuilletons – mais faire d’elle Rose Knight et préparer le terrain pour un affrontement entre la plus ancienne famille de Walford et la plus récente est inspiré.

Et oui, cela nécessite une dose de crédibilité, mais pour ce que nous obtenons, cela en vaut la peine.

Le retour de Michelle Collins n’est rien de moins qu’un triomphe – elle est encore une fois phénoménale.

L’épisode de ce soir ne ressemblait pas du tout à EastEnders, mais plus que jamais.

C’était vraiment drôle, hilarant, un drame énorme et de vieux visages de retour – Lauren Branning !

Nous ne savons toujours pas comment Ian et Cindy se sont réunis – ou ce qui s’est passé quand elle a quitté George et leurs filles.

L’épisode a posé beaucoup plus de questions qu’il n’a répondu et c’est une bonne chose.

Une chose est évidente – Ian aime Cindy bien plus que Cindy ne l’aime.

Ce n’est donc qu’une question de temps avant que les fissures ne commencent à apparaître et que le sensationnalisme ne se transforme en une rupture classique de la relation EastEnders.

Le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a révélé que Cindy n’est pas la même femme que les téléspectateurs ont vue pour la dernière fois il y a un quart de siècle et ce n’est pas une mauvaise chose.

Après avoir passé tout ce temps à esquiver les gangsters, à perdre deux de ses enfants sans pouvoir les voir et à retrouver Ian Beale, elle a traversé l’enfer.

Mais maintenant, elle retourne à Walford et le drame ne fait que commencer.

