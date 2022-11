Le retour époustouflant de Lula voit une nouvelle marée rose en Amérique latine

Les analystes politiques ont déclaré que la victoire de Lula marquait le changement le plus symbolique dans un mouvement politique qui a vu les gouvernements de droite de la région remplacés par des dirigeants de gauche.

Bolsonaro, quant à lui, a rompu un silence de près de deux jours sur sa défaite électorale plus tôt cette semaine, mais s’est abstenu de féliciter ou de reconnaître la victoire de son rival. Bolsonaro ne devrait pas contester le résultat des élections.

Cela a marqué un retour politique extraordinaire pour l’ancien métallurgiste de 77 ans, qui a été emprisonné en 2017 dans une vaste enquête sur la corruption après une présidence de deux mandats de 2003 à 2010. Lula a été libéré en 2019 et ses condamnations pénales ont ensuite été annulées, ce qui lui a permis de demander un retour au pouvoir.

Lula a remporté un troisième mandat présidentiel à la fin du mois dernier, obtenant 50,9 % des voix lors du second tour pour battre de justesse le sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Les candidats de centre-gauche ont remporté des élections au Mexique, en Argentine, en Bolivie, au Pérou et au Honduras ces dernières années, tandis que le dirigeant de gauche Gabriel Boric a remporté une victoire historique au Chili l’année dernière et que Gustavo Petro est devenu le premier dirigeant de gauche colombien en juin. Le bloc de gauche en pleine croissance fait écho à un changement politique régional similaire observé deux décennies plus tôt.

“La nouvelle marée rose, à bien des égards, est différente de la précédente”, a déclaré Pedro Abramovay, directeur exécutif pour l’Amérique latine et les Caraïbes chez Open Society Foundations, un groupe pro-démocratie.

L’inclusion sociale et la lutte contre les inégalités restent au centre du mouvement, a déclaré Abramovay, notant que des dirigeants tels que Petro en Colombie et Boric au Chili plaçaient les questions de climat, de genre et de justice raciale au premier plan de leurs campagnes.

“Lula est un pont entre les deux périodes”, a déclaré Abramovay. “Il était le leader éminent de la marée précédente, mais a ajourné son discours à ces nouvelles réponses, et maintenant c’est à lui de les amplifier à l’échelle mondiale.”

Abramovay a déclaré que la victoire de Lula “consolide également l’Amérique latine en tant que seule région démocratique et progressiste du Sud global, ce qui signifie que le Brésil aura un rôle mondial essentiel en tant que courtier pour traiter des questions telles que le climat et d’autres négociations internationales”.