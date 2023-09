Le retour épique de Martin Clunes sur ITV révélé – et le drame graveleux est aux antipodes de Doc Martin

La star de DOC Martin, Martin Clunes, s’apprête à faire un retour épique sur ITV avec une nouvelle série Out There.

Ce drame policier graveleux est aux antipodes de la comédie dramatique médicale populaire de Martin Clunes, Doc Martin, qui s’est déroulée de 2004 à 2022.

La star de DOC Martin, Martin Clunes, s'apprête à faire un retour épique sur ITV avec un nouveau drame réaliste Out There

La série est aux antipodes de la comédie dramatique médicale populaire de Martin Clunes, Doc Martin.[/caption]

Out There est un drame en six parties se déroulant dans la campagne britannique et mettant en vedette Martin, 61 ans, dans le rôle d’un agriculteur veuf dont les moyens de subsistance sont menacés par le trafic de drogue à l’échelle du comté.

Se déroulant dans la campagne britannique, ce nouveau drame en six parties, Out There, met en vedette Martin dans le rôle d’un agriculteur confronté à des forces obscures qui s’infiltrent dans sa communauté rurale.

Commentant la série, Martin a taquiné : « Out There ne pourrait pas être plus différent de Doc Martin. »

« C’est assez sombre, mais c’est certainement une histoire qui mérite d’être racontée », a-t-il ajouté.

Le personnage de Martin, Nathan Williams, dirige une ferme qui appartient à sa famille depuis des générations, mais son travail a perdu tout sens depuis la mort de sa femme Sabine deux ans plus tôt. Il est également le parent célibataire de l’adolescent Johnny, joué par Louis Ashbourne Serkis.

Alors que le trafic de drogue à l’échelle du comté envahit la campagne environnante, Nathan doit accepter que sa vie rurale idyllique a disparu et que son fils, qui y a été entraîné, est en grave péril.

Selon le synopsis officiel de la série, « Nathan occupe une position unique et possède suffisamment d’énergie refoulée pour affronter les gangs qui menacent d’engloutir son fils. »

En conséquence, Nathan « se lance dans un voyage personnel » qui le sort de sa routine quotidienne et finit par faire tout ce qu’il faut pour protéger sa famille et sa maison.

« Martin Clunes est merveilleux dans le rôle de Nathan, dans un drame plein de surprises, alors qu’il tente de trouver le meilleur moyen de sauver son fils, dans un monde qu’il ne comprend pas », a commenté Polly Hill, responsable du département dramatique d’ITV.

Martin a également partagé qu’il était « très heureux » de retrouver l’équipe derrière son drame ITV nominé aux BAFTA 2019 Manhunt – l’écrivain Ed Whitmore et le réalisateur Marc Evans.

Ed, dont les crédits précédents incluent Silent Witness et The Walking Dead, était ravi de se lancer dans cette série.

Il a déclaré : « La prémisse fondamentale d’Out There – un agriculteur veuf qui découvre que son fils a violé les limites du comté – m’a immédiatement parlé comme une histoire que je voulais raconter. »

Ed poursuit : « Les County Lines sont une vague de trafic de drogue particulièrement vicieuse et impitoyable qui utilise la peur et la violence pour contraindre les jeunes, souvent vulnérables, à travailler comme passeurs et dealers. C’est devenu un problème grave et qui s’aggrave rapidement dans l’ensemble du Royaume-Uni, c’est donc une histoire importante et opportune à raconter.

Le réalisateur d’origine galloise Marc a ajouté qu’il était ravi de tourner la série dans son pays d’origine. « Nous sommes en mesure d’explorer des régions magnifiques et rarement vues autour des Montagnes Noires et d’utiliser des talents locaux pour nos acteurs et notre équipe », a-t-il déclaré.

Aux côtés de Martin et Louis, le casting comprend Mark Lewis Jones dans le rôle de Caleb Williams, Natalia Kostrzewa dans le rôle d’Eva, Carly-Sophia Davies dans le rôle de Sadie et Gerran Howell dans le rôle de Rhys.

Les producteurs de Doc Martin, Phillipa Braithwaite et Evie Bergson-Korn, sont également de la partie.

Mark Lewis Jones, ancien élève de Stella, rejoint le casting de ce drame d'ITV

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la série, mais Out There sera diffusé en première sur ITV1 et disponible en streaming sur ITVX.