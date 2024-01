Le retour épique de Brock Purdy inscrit son nom dans la tradition des 49ers alors que le héros de Détroit, Jared Goff, se demande ce qui aurait pu être

Santa Clara, Californie

CNN

—



Brock Purdy j’ai attendu près de trois jours pour entendre son nom appelé bon dernier lors du repêchage de la NFL 2022. Cela lui a valu la désignation peu élogieuse de «M. Non pertinent‘ – décerné au dernier joueur sélectionné lors du repêchage de chaque année.

Les noms figurant sur cette liste sont souvent oubliés. Dimanche, il en a rejoint un nouveau qui redéfinira son héritage : Joe Montana, Steve Young, Colin Kaepernick, Jimmy Garoppolo, Brock Purdy – les quarterbacks qui ont mené les 49ers de San Francisco au Super Bowl.

Purdy a battu les Lions de Détroit et leur quart-arrière Jared Goff dans une bataille entre deux généraux de terrain qui n’auraient pas pu avoir des débuts de carrière plus différents mais qui semblaient suivre un chemin similaire pour se rendre au match de championnat NFC.

Goff – originaire de la Bay Area qui a grandi à environ 70 miles du Levi’s Stadium de Santa Clara – avait parcouru son propre long chemin vers l’une des plus grandes scènes du sport, amenant les Lions traditionnellement moribonds à l’une de leurs meilleures saisons de l’histoire de l’équipe, devenant ainsi un héros populaire dans la Motor City dans le processus.

Il y a à peine deux ans, personne n’aurait parié que Purdy et Goff mèneraient leurs équipes pour avoir une chance de jouer pour le Super Bowl. Peu de gens en dehors de la Bay Area et d’Ames, Iowa – siège de l’alma mater de Purdy, Iowa State University – auraient même su qui il était.

Aujourd’hui, c’est une légende des 49ers en devenir. Purdy a non seulement porté son équipe au Super Bowl, mais l’a fait de manière historique après avoir mené l’un des plus grands retours de l’histoire du championnat NFC en surmontant un déficit de 17 points à la mi-temps pour battre les Lions de Détroit 34-31 et envoyer son équipe à Las Vegas. Las Vegas jouer contre les Chiefs de Kansas City.

La ligne de statistiques de Purdy ne saute pas du score – 20 tentatives de passes sur 31 pour 267 verges avec un touché et une interception et cinq courses pour 48 verges.

Mais c’est le timing autour de ces jeux – en particulier les mêlées qui ont brisé la défense des Lions au milieu de la poussée de la seconde mi-temps – qui a fait de Purdy le troisième plus jeune quart-arrière à avoir jamais mené son équipe au Super Bowl.

« Honnêtement, c’est juste un témoignage de Dieu et de l’endroit où il m’a emmené dans la vie. Je n’ai jamais été le plus grand, le plus rapide, le plus fort ou quoi que ce soit de tout cela », a déclaré Purdy après le match.

« J’ai l’impression d’avoir toujours dû me battre pour ce que j’obtiens et travailler pour ce que j’obtiens. Mais Dieu m’a toujours donné une opportunité, que ce soit au lycée, à l’université ou évidemment dans la NFL. Être repêché en dernier… tout ce dont vous avez besoin est une opportunité et regardez et voyez ce qu’il fait. J’ai mis ma foi et ma confiance en lui, et il m’a amené là où j’en suis.

David J. Phillip/AP Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, célèbre avec le trophée après leur victoire contre les Lions de Détroit au championnat NFC dimanche.

Purdy, 24 ans, est l’une de ces rares histoires que le football évoque parfois, permettant à un relatif inconnu de se produire sous les projecteurs les plus grands et les plus brillants.

S’inscrivant dans la riche tradition de Kurt Warner et de Warren Moon, Purdy est rapidement sorti d’une relative obscurité. Contrairement à Warner et Moon, Purdy a été repêché même s’il s’agissait du choix final pour devenir le quart partant de l’une des franchises emblématiques de la ligue.

Le produit de l’Iowa State a été contraint d’agir lors de la saison 2022 pour les 49ers après que le quart partant Jimmy Garoppolo et le remplaçant Trey Lance aient tous deux été blessés plus tôt dans la saison. Il a pris le ballon et a couru avec, avec une fiche de 5-0 en tant que quart partant avant d’être blessé lors du match de championnat NFC de l’année dernière.

« Ils ont cru en moi depuis mon arrivée l’an dernier », a déclaré Purdy à propos de ses coéquipiers avant le match de dimanche. “Et tout au long de l’année, j’ai l’impression d’avoir grandi, et nous avons tous grandi ensemble, donc c’est vraiment une chance d’avoir ces gars dans le vestiaire avec moi et ils m’ont définitivement soutenu dans les bons et les mauvais moments. »

La performance de Purdy a laissé les 49ers face à un choix difficile : trois quarts les avaient menés au succès en 2022, mais il n’y avait de place que pour un seul titulaire. Le front office des 49ers a finalement décidé de parier sur Purdy.

Garoppolo a été autorisé à signer avec les Raiders de Las Vegas pendant l’intersaison, Lance a été échangé aux Cowboys de Dallas et Purdy est entré au camp d’entraînement en tant que titulaire incontesté, menant finalement les 49ers à un championnat de division, la tête de série de la NFC et maintenant un Place pour le Super Bowl.

Ses coéquipiers y croient pleinement à l’approche de la confrontation avec les Chiefs.

« Il a des nerfs d’acier, donc je ne m’inquiète pas de son âge. Il est définitivement mature au-delà de son âge et je sais qu’il sera prêt », a déclaré l’arrière des 49ers Kyle Juszczyk.

«Je n’ai pas assez de bonnes choses à dire à propos de Brock», a déclaré le demi offensif Christian McCaffrey après le match.

« Tout ce qu’il a fait depuis qu’il est ici, c’est jouer à un niveau élite et tout commence avec lui. Nous avons de la chance qu’il soit notre quarterback. Il prend beaucoup de pression sans aucune raison, tout ce qu’il a fait, c’est être un grand leader, un grand joueur.

Même maintenant, après une saison complète en tant que titulaire et deux matchs de championnat NFC à son actif, Purdy passe inaperçu : son biographie sur le site des 49ers reste vierge, contrairement aux autres grands noms des équipes.

Cela va probablement changer.

Mark J. Terrill/AP Purdy affronte le secondeur des Lions Alex Anzalone lors de la seconde moitié du championnat NFC.

Choisi au premier rang du repêchage de 2016, Goff devait être la pierre angulaire des Rams de Los Angeles pour les années à venir. Et pendant un certain temps, il semblait que ce plan était sur la bonne voie.

Au cours de sa troisième année, il a mené les Rams au Super Bowl où ils ont perdu contre les New England Patriots dans l’un des Super Bowls les plus offensifs de l’histoire (le match s’est terminé 13-3). Même si Goff a échoué au dernier obstacle, il semblait probable que les Rams ne faisaient que commencer.

Mais le terrain bougeait lentement sous les pieds de Goff et sa place de quart-arrière du futur des Rams devenait de moins en moins certaine à chaque match qui passait au cours des saisons suivantes.

Après la saison 2020, les Rams ont décidé que Goff n’était pas suffisant et ils ont appuyé sur la gâchette pour un accord l’envoyant à Détroit pour la légende des Lions Matthew Stafford, qui – après 12 saisons à Motown – voulait aller quelque part où il pourrait gagner un Super Bowl.

Et il l’a fait : l’année suivante. Goff et les Lions, quant à eux, sont restés sans victoire pendant les 13 premières semaines de la saison, terminant finalement 3-13-1 lors de la première saison de l’entraîneur-chef Dan Campbell. Stafford a connu un succès immédiat et Goff s’est retrouvé dans une équipe perdante dans une ville qui leur était habituée.

Face au scepticisme après cette première saison, il n’était pas clair pour les fans des Lions à l’approche de la saison 2022 si Goff allait rester longtemps. Une attaque suralimentée a semblé apaiser certaines de ces questions, mais un début de saison 1-6 a donné aux fans des Lions l’impression que rien n’avait vraiment changé.

Mais en novembre 2022, les victoires ont commencé à s’accumuler. L’offensive est restée prolifique et, d’une manière très différente des Lions, a commencé à réaliser les jeux nécessaires pour gagner des matchs difficiles. Cela a déclenché une vague d’élan qui s’est transformée en la plus grande saison des Lions que la plupart des fans aient jamais connue.

Goff n’était pas assez bon pour le front office des Rams. Mais comme Campbell le lui a dit dans les vestiaires après avoir mené les Lions à leur première victoire en séries éliminatoires en 32 ans : Jared Goff est devenu assez bon pour Detroit, comme en témoigne le refrain de « Ja-red Goff ! des chants qui ont résonné lors des événements sportifs organisés dans le Michigan au cours des dernières semaines.

Ezra Shaw/Getty Images Goff lançant le ballon au cours du troisième quart-temps contre les 49ers de San Francisco dans le championnat NFC.

Ces deux parcours se sont déroulés ensemble pendant 60 minutes dans un stade doux de Levi’s dimanche, où il faisait 70 degrés et ensoleillé au coup d’envoi.

Purdy a joué comme le quart-arrière de deuxième année qu’il est, prenant des risques – certains qui ont fonctionné, d’autres non. En première mi-temps, il semblait un peu dépassé par le plus vétéran Goff, qui a méthodiquement aidé les Lions à prendre une grosse avance.

Mais l’un des avantages d’être un joueur inexpérimenté est que parfois on ne sait pas quand on est censé avoir peur. Purdy a ouvert la seconde période et a continué à saisir des occasions qui ne lui ont pas été favorables au cours des deux premiers quarts. Et les pauses…