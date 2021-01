La victoire 3-1 de Liverpool à Tottenham jeudi a été monstrueuse et a confirmé ce que j’ai dit toute la saison.

Que seules deux équipes sont capables de remporter le titre cette fois-ci: mon ancien club et Manchester City.

C’était une performance qui montrait que les hommes de Jurgen Klopp avaient eu leur vacillement mais l’avaient mis derrière eux.

Et le genre de résultat qui a mis en évidence la différence entre les aspirants – Spurs, Arsenal, Chelsea – et les vraies affaires.

Liverpool et City ont des joueurs qui ont prouvé qu’ils pouvaient remporter des titres et de gros trophées.

Et dans le cas de Liverpool, vous ne passez pas d’un an de championnats de Premier League, d’Europe et du monde à des déchets le lendemain, comme certains l’ont dit.

Le football consiste à savoir à quelle vitesse vous pouvez revenir d’un plongeon et les hommes de Klopp ont montré qu’ils pouvaient le faire rapidement.

Personne ne le caractérisant plus que l’homme du match de jeudi, Trent Alexander-Arnold, qui était si agréable.