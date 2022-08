Le retour en force de Beyoncé

Abonnez-vous à Popcast !

Le septième album solo de Beyoncé, “Renaissance”, est un riche hommage à la longue histoire de la musique de danse noire, du disco à la house de salon. Il fonctionne à la fois comme un collage et une leçon d’histoire, et capture également une évolution de son écriture et de sa présentation personnelle vers des directions plus modernes.

Pour Beyoncé, qui a 40 ans, c’est un pivot fort de mi-carrière qui affirme sa place singulière dans la musique pop, capable de disparaître essentiellement pendant plusieurs années puis de réapparaître à sa manière, et de trouver toujours son public.

Dans le Popcast de cette semaine, une plongée en profondeur sur le nouvel album de Beyoncé, son va-et-vient entre tradition et futurisme, sa relation avec les communautés de musique queer et la manière dont elle recadre la compréhension de la paternité et de la propriété.