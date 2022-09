Dans une bataille entre les deux meilleures équipes de la BC Football Conference, l’Okanagan Sun a prouvé qu’il était toujours le plus brillant.

En visite chez les Westshore Rebels à Langford le samedi 10 septembre, le Sun s’est retrouvé dans une position inhabituelle dès le début alors qu’il a pris du retard par une paire de touchés au premier quart.

Ils ont enchaîné avec une réception de zone d’extrémité de Noah Bymak pour casser l’œuf d’oie, bien que les Rebels aient fait 21-6 peu de temps après.

Le score était de 21-13 pour les Rebels à la mi-temps, après que Colby Milleto ait trouvé la zone des buts pour Okanagan.

Ce fut une autre histoire en seconde période, la défense du Sun cherchant comment arrêter l’attaque puissante des Rebels. Edge rusher Kelon Thomas s’est mérité trois sacs, tandis que Tyler Going a eu une interception.

De l’autre côté du ballon, Jevon Garwood l’a lancé pour un majeur, avant que Mike O’Shea ne marque également pour donner à Okanagan sa première avance de la soirée 27-24.

Le quart-arrière Dominic Britton a prolongé l’avance en la portant en lui-même, dans ce qui s’est terminé par un score final de 34-31 pour le Sun.

Le Sun est de retour en action le 17 septembre, lorsqu’il rentre chez lui à l’Apple Bowl de Kelowna pour accueillir les Valley Huskers. Le coup d’envoi est fixé à 16h.

Retrouvez le jeu sur AM1150, l’application iHeartRadio ou sur BCFCTV.com.

