Le retour en arrière par Jeremy Hunt des protections bancaires post-crash “pourrait mal rebondir”, prévient leur auteur

L’architecte des réformes bancaires conçues pour empêcher une répétition du krach financier de 2008 a averti que l’assouplissement de ses règles par Jeremy Hunt pourrait « très mal nous retomber dessus ».

Sir John Vickers a déclaré que “ciseler” les protections dans le secteur financier pourrait avoir des conséquences négatives pour l’ensemble de la société.

Son avertissement est venu alors que le chancelier était accusé d’une «course vers le bas» en matière de réglementation dans le but de restaurer la compétitivité perdue par le secteur des services financiers britannique à la suite du Brexit.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le paquet de plus de 30 changements réglementaires de M. Hunt – connus sous le nom de réformes d’Édimbourg après leur lancement par le chancelier dans la capitale écossaise – était un exemple du Royaume-Uni profitant des libertés acquises en quittant l’UE.

Mais le parti travailliste a déclaré que la ville avait été “vendue en aval” par l’accord du gouvernement conservateur sur le Brexit, qui a vu les volumes de transactions à Amsterdam dépasser Londres et Paris pour le titre de plus grand marché boursier d’Europe.

Les réformes de M. Hunt comprennent l’assouplissement des règles de délimitation pour séparer les opérations bancaires d’investissement à risque des opérations de détail, ainsi qu’un régime introduit pour tenir les banquiers directement responsables des problèmes sous leur surveillance.

Et il a introduit un nouvel objectif pour les régulateurs afin d’assurer la “compétitivité internationale” de l’économie britannique, parallèlement aux exigences existantes visant à promouvoir la sécurité et la solidité des institutions financières.

Le chancelier a nié qu’il « désapprenait les leçons de 2008 ».

S’exprimant à Édimbourg, M. Hunt a déclaré: «Les banques ont aujourd’hui des bilans beaucoup plus solides et nous avons un système de résolution beaucoup plus solide si les choses tournent mal.

« Dans ce contexte, il est parfaitement judicieux d’apporter des changements pragmatiques comme ceux que nous annonçons aujourd’hui.

“Mais nous le faisons très, très soigneusement pour nous assurer que le Royaume-Uni est compétitif, passionnant, l’endroit où il faut être et où investir, mais aussi que nous ne perdons pas les garde-fous qui ont été mis en place après 2008.”

Et M. Sunak a insisté sur le fait que la réglementation des services financiers reste “robuste” pour protéger le consommateur.

Mais Sir John, dont la Commission indépendante sur les banques en 2011 a recommandé le ring-fending comme moyen d’empêcher les banquiers de prendre des risques inconsidérés avec l’argent des épargnants, a déclaré que démêler les protections était “une énorme erreur”.

Le nouvel objectif de compétitivité pourrait conduire les régulateurs à “réduire le mou” dans le secteur des services financiers, a-t-il déclaré à World at One de la BBC, ajoutant : “Cela pourrait rebondir très négativement sur le reste d’entre nous, sur l’économie dans son ensemble”.

Sir John a déclaré: «La compétitivité de l’ensemble de l’économie a besoin de banques extrêmement bien réglementées avec des coussins de fonds propres très solides et de banques correctement structurées, comme le prévoit le cantonnement.

“Il n’est pas nécessaire de réduire ces protections pour le reste de l’économie, ce qui pourrait très mal nous retomber dessus.

“Nous l’avons vu très clairement il y a 15 ans, et n’oublions pas les coûts avec lesquels nous vivons encore.”

Sir John a déclaré qu’il était ironique d’entendre les ministres parler de l’utilisation des libertés du Brexit, car les protections de cantonnement étaient “absolument fabriquées en Grande-Bretagne”. Le Brexit a été “très négatif pour le secteur des services financiers” au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Fran Boait, directeur exécutif du groupe de réflexion sur l’économie durable Positive Money, a déclaré que le paquet de M. Hunt équivalait à “une déréglementation de grande envergure qui menace de déstabiliser un secteur financier de plus en plus fragile, avec d’énormes risques pour le public et peu d’avantages”.

“Le cantonnement des banques a été l’une des rares protections mises en place après la crise de 2008, il est donc extrêmement préoccupant que le gouvernement dilue ces règles”, a déclaré Mme Boait.

“Avec de nouveaux objectifs pour les régulateurs de promouvoir la “compétitivité internationale” et la croissance du secteur des services financiers, nous ne voyons probablement que le début d’une course vers le bas en matière de normes.”

L’organisme de bienfaisance vert Finance Innovation Lab a déclaré que le gouvernement “prend des risques majeurs avec la stabilité de l’économie”.

«Affaiblir les protections essentielles qui ont été mises en place après la crise financière mondiale est une décision incroyablement dangereuse – elles contribuent à maintenir la stabilité du système et la sécurité de notre argent», a déclaré son directeur général Jesse Griffiths.

Mais Chris Hayward, président de la politique de la City of London Corporation, a déclaré que les réformes n’affaibliraient pas les normes.

“C’est une chance de faire croître notre économie et je pense que nous devrions être très enthousiastes à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole de Labour City, Tulip Siddiq, a déclaré que l’annulation de la réglementation post-crash introduirait “plus de risques et potentiellement plus d’instabilité financière” dans le système.

Elle a accusé les ministres de céder aux exigences des députés d’arrière-ban conservateurs qu’ils étaient incapables de contrôler.

Décrivant le paquet Hunt comme “au-delà de l’égarement”, Mme Siddiq a déclaré que des réformes telles que le cantonnement avaient été “introduites pour une bonne raison” pour éviter la nécessité d’un autre renflouement des banques à la manière de 2008.

“La ville ne veut pas de faibles prix de consolation pour avoir été vendue dans le cadre de l’accord des conservateurs sur le Brexit, ni de nouvelles promesses vides sur la déréglementation”, a-t-elle déclaré.

“Sa compétitivité dépend de normes élevées, pas d’une course vers le bas.”

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: “La vérité est qu’aucune croissance économique ne vient jamais de promesses vides faites par un chancelier conservateur. Tout ce que nous avons eu du chaos de ces derniers mois, c’est l’économie qui s’effondre, les factures qui montent en flèche, puis des déclarations remaniées. comme aujourd’hui.

“Nos services financiers ont besoin d’une réglementation bonne et intelligente, et non de nouvelles promesses de réduction de la bureaucratie ou d’une course vers le bas.”