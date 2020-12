Ma première réaction préférée à la dernière audition des fans de Millwall pour être le groupe house de Tommy Robinson est venue de Danny Baker.

Le tweet du fan de longue date – «Fait ramper votre peau. Comment se fait-il que ce groupe de néandertaliens obtienne des billets? – a parlé au nom de ceux d’entre nous irrités que les joueurs qui manifestent leur soutien à l’égalité soient hués sans pitié par leurs propres supporters.

Des réactions encore meilleures ont suivi.

Sur les quatre terrains de Premier League dont les portes ont rouvert dimanche et lundi, les fans ont porté un coup à la décence.

A Chelsea, Spurs, Liverpool et Brighton, le groupe de supporters diminué a applaudi ses joueurs pour avoir pris le genou, contredisant bruyamment l’armée de trolls des réseaux sociaux qui affirmaient que de «vrais fans» soutenaient le groupe néandertalien.

Ce n’est que lorsque la force vitale du jeu est revenue à sa place que ce mensonge aurait pu être annoncé. Encore une autre justification du vieil adage de Jock Stein selon lequel le football sans supporters n’est rien.

Quel changement même 2000 voix ont apporté au concept de regarder le football en direct. Les quelques chanceux qui ont renoué avec leur équipe bien-aimée après neuf longs mois ressemblaient à des enfants tenant des billets Willie Wonka.

Avoir un aperçu de leur angoisse et de leur exaltation, et les entendre chanter leurs hymnes, a reconfirmé qu’ils sont bien plus qu’un décor pour les parieurs qui regardent à la maison.