Le retour du titre de Charles Leclerc rafraîchi, Lewis Hamilton confiant

Charles Leclerc avait vraiment besoin de la pause en Formule 1 pour se vider l’esprit. Sa saison avait commencé de manière si prometteuse, puis sa grande avance sur son rival en titre Max Verstappen s’est transformée en un énorme déficit.

Leclerc a remporté deux des trois premières courses pour Ferrari alors que le Red Bull de Verstappen avait des problèmes de fiabilité. Mais un swing stupéfiant de 126 points au cours des 10 courses suivantes a donné à Verstappen une avance imprenable de 80 points avant le Grand Prix de Belgique de dimanche, où la saison reprend.

La tension mentale s’est accumulée pour Leclerc alors qu’il était confronté à des appels d’équipe déroutants, tout en devenant furieux contre certaines de ses propres erreurs de conduite. La pause est venue au bon moment pour un Leclerc totalement vidé.

« Oui, j’en avais besoin. La première partie de saison a été pleine de hauts et de bas. Il y a beaucoup d’accumulation d’émotions qui conduisent à la fatigue », a-t-il déclaré. “J’ai utilisé ces semaines de la meilleure façon possible avec ma famille, mes amis. C’était tout simplement génial.

Il y avait beaucoup de fouillis mental à nettoyer.

Leclerc a vu deux victoires clouées disparaître – au GP de Monaco et au GP de Grande-Bretagne – après que des appels d’équipe l’ont fait chuter d’une position dominante à la quatrième place.

Au GP de Hongrie avant la pause de la mi-saison, Verstappen s’est qualifié pour le pire 10e de la saison, mais a en quelque sorte remporté une huitième victoire en tête de la saison. Un autre appel de stratégie de pneus déroutant a coûté à Leclerc alors qu’il était en position dominante et il a terminé une sixième décevante – une semaine après s’être battu pour s’être écrasé en tête du GP de France.

Mais Leclerc, qui mène avec sept pole positions cette saison, a une conviction inébranlable.

“Je crois toujours au championnat bien sûr”, a-t-il déclaré. “Ce sera un défi très difficile mais j’y croirai jusqu’au bout.”

À moins que Verstappen ne soit poursuivi par les problèmes de fiabilité qui ont conduit à deux DNF lors des trois premières courses, Leclerc doit à peu près le battre dans toutes les courses restantes. Il reste neuf courses, dont le GP de ce week-end.

Des courses apparemment impossibles ont déjà été faites. En 2013, Sebastian Vettel a remporté neuf courses consécutives après la pause pour remporter son quatrième titre consécutif.

“C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je ferai de mon mieux”, a déclaré Leclerc, qui a remporté sa première course sur le même circuit de Spa-Francorchamps en 2019.

Spa, qui est la piste préférée de Verstappen, est proche du cœur de Leclerc. Sa victoire est survenue le lendemain du décès du pilote de F2 Anthoine Hubert après un accident sur la piste.

“C’est une piste très spéciale pour moi. Je pense que pour chaque pilote, la première victoire est très spéciale », a déclaré Leclerc. « Je l’ai eu ici dans des conditions très étranges, avec ce qui s’est passé le samedi avec Anthoine. ”

Spa est l’un des sept circuits originaux du championnat du monde inaugural en 1950. Le circuit de 7 kilomètres (4,3 miles) niché dans la forêt des Ardennes est le plus long de F1.

Il est également bon pour les dépassements, ce qui en fait l’un des meilleurs circuits pour encourir des pénalités moteur étant donné que les pilotes peuvent récupérer leur chemin à travers le peloton. C’est important puisque Leclerc et Verstappen faisaient partie des six pilotes envoyés en fond de grille lors de la course de dimanche pour de multiples changements de pièces de moteur.

Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas) ont été les autres pénalisés.

Leurs positions de départ sur la grille seront déterminées par les qualifications de samedi.

VISITE AFRIQUE

Lewis Hamilton a passé sa pause en Afrique, un voyage qu’il avait prévu depuis février.

“C’est l’endroit où je voulais aller plus que n’importe où et j’ai pu voyager dans de nombreux endroits différents”, a déclaré Hamilton. “C’était incroyable à quel point tout le monde était accueillant et c’était une expérience très ancrée de voir l’incroyable paysage.”

Le septuple champion de F1 a également qualifié cela d ‘”expérience humiliante” de voir des gens vivre avec très peu de moyens.

« Juste comme une maison faite de bâtons, vous savez, littéralement des brindilles, et pas de chaussures, pas de chaussettes, et vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pas avec les réseaux sociaux, ni avec ce que nous avons tous dans le monde occidental », a-t-il déclaré. “Il ne semblait pas qu’ils tenaient quoi que ce soit pour acquis, ce qui était vraiment très beau à voir.”

Hamilton détient un record de 103 victoires en F1, mais aucune cette saison. Cependant, le pilote britannique a cinq podiums consécutifs et pense que Mercedes est très proche d’une victoire.

“Moi, définitivement. Bien sûr, nous nous sommes améliorés, nous avons eu cette constance (dans) les dernières courses et de grands progrès », a-t-il déclaré. “La voiture devient plus une voiture de course, ce qui n’est pas particulièrement ce qu’elle était au début de l’année.”

En Hongrie, Mercedes a placé ses deux voitures sur le podium pour la deuxième course consécutive. Hamilton s’est frayé un chemin de la septième à la deuxième place, et le poleman George Russell a terminé troisième.

« La meilleure performance que nous ayons eue jusqu’à présent. Ce fut un énorme coup de pouce », a déclaré Hamilton. “Je crois que nous pouvons combler l’écart.”

Les pénalités de grille de dimanche devraient aider la candidature de Hamilton.

POIDS OFF

Les courses restantes de la saison pourraient s’avérer être les dernières de la carrière de Daniel Ricciardo en F1, et il compte en tirer le meilleur parti.

Le pilote australien se séparera de McLaren à la fin de l’année après que l’équipe a acheté la dernière année de son contrat. Il veut toujours courir en F1 mais cela pourrait ne pas arriver car ses options sont limitées pour la saison prochaine.

«Après tout cela, il y a un peu de poids sur les épaules. C’est juste pour aller là-bas et juste courir, aller s’amuser », a-t-il déclaré. “Bien que l’équipe ait pris cette décision, l’équipe est derrière moi pour me faire tirer le meilleur parti des neuf dernières courses et pour terminer en beauté… essayez d’obtenir un autre moment à Monza.”

La victoire de Ricciardo au GP d’Italie en septembre dernier était la huitième de sa carrière et un record rare avec McLaren.

PREMIÈRE PRATIQUE

Ferrari a mené les premiers essais avec Carlos Sainz Jr. devant Leclerc et Verstappen en troisième.

La séance a été interrompue pendant environ 10 minutes après que le moteur de la Haas de Kevin Magnussen s’est coupé en piste. Sa voiture a été soulevée de la piste par une grue.

Liam Lawson a remplacé le Français Pierre Gasly dans l’AlphaTauri. Le Néo-Zélandais de 20 ans est un pilote junior Red Bull.

Un deuxième entraînement était prévu plus tard vendredi.

