Le retour du prince Harry pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana cet été est un «  doute sérieux  » après la faille royale

Le retour du PRINCE Harry au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana est un « doute sérieux » après la fracture royale, affirment les experts.

On pensait auparavant que William et Harry s’uniraient lors de l’exposition de la statue de leur mère en juillet – après des mois de tension entre les deux.

Mais les experts doutent maintenant que le duc revienne cet été – Meghan étant peu susceptible de faire également le voyage au Royaume-Uni.

Phil Dampier, auteur de Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots, a déclaré au Sun Online: «Personnellement, je ne pense pas que Meghan reviendra au Royaume-Uni.

«Et il doit maintenant y avoir un doute sérieux quant à savoir si Harry viendra pour le dévoilement d’une statue pour la princesse Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire en juillet.

Il a déjà été affirmé que le prince Harry reviendrait au Royaume-Uni pour dévoiler la statue de la princesse Diana après que des discussions avec son frère lors des funérailles du prince Philip aient «brisé la glace».

Les frères ont eu des relations glaciales depuis que Harry a déménagé de manière sensationnelle aux États-Unis et s’est retiré de la vie royale en 2020.

Et leur relation a été encore plus tendue après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah plus tôt cette année.

Mais après une réunion solennelle lors des funérailles du prince Philip plus tôt ce mois-ci, la porte a été ouverte pour une réconciliation plus poussée, a-t-on dit.

Selon le biographe royal Omid Scobie, le duc de Sussex devrait toujours être au dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington.

Écrivant sur Bazaar.com plus tôt ce mois-ci, il a déclaré: « Il rejoindra William au Sunken Garden de Kensington Palace pour une cérémonie qui a été reportée à partir de l’été 2020. »

La statue de Diana devrait être révélée le 1er juillet – ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Selon les rapports, les planificateurs du quartier royal de Kensington et de Chelsea ont approuvé la construction de la statue – bien qu’ils n’aient aucune idée de ce à quoi elle ressemblerait.

Cependant, aucun plan fixe pour la visite de Harry n’a été officiellement confirmé.

Pendant ce temps, Harry rencontra la reine en privé « au moins deux fois » et discuta avec Charles et William sur son voyage au Royaume-Uni « axé sur la famille ».

Harry a séjourné au Frogmore Cottage dans le parc du château de Windsor pendant qu’il était à la campagne.

Il a vu un certain nombre de membres de sa famille, selon la source, dont la princesse Eugénie et son fils nouveau-né.

Le prince Harry a également eu les premières conversations face à face avec son père et son frère depuis sa démission officielle de la famille royale l’année dernière.

RISQUE DE VOL?

Mais les discussions avec William et Charles étaient «très tendues» et n’étaient qu’un «geste d’ouverture» pour guérir la fracture royale, a affirmé un expert royal.

L’auteur royal Phil Dampier estime que ces actions n’étaient qu’une «première étape» et il y a beaucoup de travail à faire.

Il a déclaré à Sun Online: «La relation entre les soi-disant anciens« Fab Four »- Harry, Meghan, William et Kate – est maintenant si brisée et délicate que tout le monde cherche le moindre signe qu’elle s’améliore… ou pire.

«Les discussions qui ont suivi les funérailles du prince Philip ont été un début, mais elles étaient clairement très tendues et n’étaient qu’un mouvement d’ouverture.

«Harry et Meghan ont maintenant tout ce qu’ils veulent pour les rendre heureux s’ils le sont.

«Un fils, une fille en route, leur libération de la famille royale et les moyens de gagner de l’argent et de s’impliquer dans les affaires qui les intéressent.

«Mener une guerre avec la famille de sang d’Harry est inutile et contre-productif, et plus tôt ils se rendront compte que ce sera le mieux.

«Ils devraient continuer leur vie, arrêter de jouer la victime et cesser de jouer sur leurs relations royales en divulguant des histoires tout en plaidant pour la vie privée.

«Les gens peuvent voir à travers et quiconque leur conseille de continuer dans cette voie leur donne de mauvais conseils.»