Le retour du prince Harry et de Meghan sous les projecteurs au Royaume-Uni suscite l’espoir d’une “véritable reconnexion” avec la famille royale

Au pub Duke of Sussex à Peckham, dans le sud de Londres, les habitants ont siroté une bière blonde au soleil au début d’un long week-end.

Le jour de congé supplémentaire lundi n’était pas prévu – établi pour marquer les funérailles de la reine Elizabeth – et la réunion de famille apparente ne se déroulait pas non plus devant les caméras.

Le retour temporaire du prince Harry et de sa femme Meghan en Grande-Bretagne a suscité des discussions dans des pubs comme celui-ci à travers le pays.

“Vous pouvez voir qu’il apprécie sa famille”, a déclaré Wendell McCalla, après avoir visionné des photos de Harry, le duc de Sussex, se joignant à d’autres membres de la famille royale lors de cérémonies commémoratives pour la reine.

La famille, réunie dans le chagrin, se retrouve à nouveau sous le microscope sur sa gestion passée du couple, alors que de nouvelles questions se posent sur la façon dont Harry et Meghan seront traités sous un nouveau roi.

“Je suis tout à fait pour Harry et Meghan”, a déclaré Amy Brydon, une enseignante du primaire assise sur la terrasse côté rue.

Le pub Duke of Sussex dans le sud de Londres partage un nom avec le prince Harry, mais n’a pas de photos du royal sur ses murs. (Adrian Di Virgilio/CBC)

Mais dans tout le Royaume-Uni, un segment vocal de la société reste catégorique sur le fait que le couple a manqué de respect à l’institution. Pour eux, Harry et Meghan ne sont plus les bienvenus ici.

“Je ne sais pas trop pourquoi ils sont revenus, pour être honnête”, a déclaré Joe Fidders, un ouvrier du bâtiment. “Je pense qu’ils auraient dû rester là-bas”, se référant à la maison californienne du couple.

Dégel apparent dans les relations

La participation de Harry samedi à une garde d’honneur des petits-enfants de la reine était la dernière d’une série de rôles importants pour lui après le décès d’Elizabeth. Lui et sa femme n’ont presque jamais été vus en public avec d’autres membres de la famille depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis.

Le couple était au Royaume-Uni en juin pour les événements du jubilé de platine marquant les 70 ans de la reine sur le trône, mais a gardé un profil relativement bas.

REGARDER | William et Harry dirigent la veillée des petits-enfants pour Queen : Les princes William et Harry dirigent la veillée des petits-enfants pour la reine Elizabeth Les huit petits-enfants de la défunte monarque britannique ont veillé en silence à côté de son cercueil samedi ⁠— avec le prince William à la tête du cercueil et le prince Harry au pied.

Les observateurs royaux se demandent si le rapprochement actuel sera pour de bon ou si tout est pour le spectacle.

Katie Nicholl, rédactrice en chef royale de Vanity Fair, a déclaré à CBC News qu’il reste à voir si le dégel apparent des relations signalait “ce que je pense que tout le monde espérait… une reconnexion durable et authentique entre Harry et sa famille”.

Le week-end dernier, Harry et Meghan ont fait une apparition publique surprise aux côtés du frère de Harry, le prince William, et de sa femme, Kate. Le groupe autrefois connu sous le nom de Fab Four a vu des hommages floraux à la reine à Windsor et a remercié les foules qui bordaient la rue.

REGARDER | Les “Fab Four” se réunissent au château de Windsor : William et Kate, Harry et Meghan saluent les supporters au château de Windsor William et Kate, le prince et la princesse de Galles, ont été rejoints par le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, au château de Windsor pour voir la mer d’hommages floraux laissés par le public en l’honneur de la reine Elizabeth.

Les tabloïds britanniques, connus pour leur couverture mordante de Harry et Meghan, publié l’analyse d’un expert en langage corporel et revendiqué la coiffure et le maquillage de la duchesse de Sussex ont retardé le bain de foule d’une heure.

Mercredi, Harry a marché à côté de son frère, alors que la famille suivait le cercueil de la reine lors d’une procession jusqu’à Westminster Hall, où elle se trouverait en état.

L’apparence contrastait fortement avec la distance – physique et émotionnelle – observée par les observateurs entre les frères lors des funérailles du prince Philip l’année dernière.

Le prince Harry est vu entre le prince William et leur cousin Peter Phillips lors d’une procession du palais de Buckingham au Westminster Hall à Londres mercredi. (Vadim Ghirda/Pool via Reuters)

William et Harry se seraient disputés sur la relation du jeune frère avec Meghan, un acteur américain, ainsi que sur le rôle des Sussex dans la famille.

Charles a mentionné le couple par son nom dans son premier discours en tant que roi la semaine dernière, mais a trouvé un moyen de souligner qu’ils ne sont plus considérés comme des membres de la famille royale “travaillant”.

“Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”, a déclaré Charles dans une allocution télévisée à la Grande-Bretagne et au Commonwealth.

Pauline Maclaran, professeur de marketing à Royal Holloway, Université de Londres, a déclaré que si le roi pouvait trouver un moyen d’embrasser le couple, il pourrait aider à moderniser l’institution.

“À bien des égards, Harry et Meghan sont en fait ce dont la famille royale a besoin pour dépasser cette image plutôt guindée … qu’elle risque d’avoir plus avec Charles”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont vraiment besoin de faire preuve de plus d’inclusivité et d’une pensée plus dynamique.”

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, partent après avoir rendu hommage à la reine Elizabeth à Westminster Hall, où elle repose en état, à Londres mercredi. (Emilio Morenatti/Reuters)

Relation tendue avec les médias

Les réflexions de Harry sur sa famille et son éducation devaient faire sensation lorsqu’il a publié ses mémoires à l’automne. La mort de la reine est maintenant signalé avoir retardé la publication du livre jusqu’à la nouvelle année.

Harry et Meghan ont déclenché un tollé en Grande-Bretagne après avoir parlé franchement des affaires familiales dans un moment mémorable interview avec Oprah Winfrey l’année dernière. Meghan a notamment suggéré que la couleur de peau de leur fils avait été un sujet de discussion dans la famille.

Plus récemment, Meghan a suscité des critiques en Grande-Bretagne pour un profil dans lequel elle cite un roi Lion acteur comme comparant le mariage du couple à la sortie de prison de Nelson Mandela.

Le courrier quotidien signalé le petit-fils du champion anti-apartheid a “claqué” les propos.

William et Kate, le prince et la princesse de Galles, et le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, admirent des fleurs et des hommages à la reine Elizabeth à Windsor, en Angleterre, le 10 septembre. (Chris Jackson/Getty Images)

Ces derniers jours, cependant, les tabloïds semblent surtout observer un accord de paix non officiel avec le couple pendant la période de deuil national britannique.

Le journal Sun, propriété de Rupert Murdoch, qui a été parmi les plus pugnaces dans sa couverture, a même annoncé sur la couverture de son édition de vendredi un plan pour que Harry porte son uniforme de cérémonie lors d’une veillée pour la reine malgré le fait qu’il ait été dépouillé de son armée honoraire. titres.

L’une des rares critiques a entouré la main de Harry et Meghan alors qu’ils quittaient Westminster Hall après un service pour la reine.

“Je prendrais leur démonstration d’affection n’importe quand, n’importe quel jour face à la prétendue supériorité froide et fausse de la monarchie”, a déclaré l’auteure et militante Shola Mos-Shogbamimu, qui est devenue connue dans les médias britanniques comme l’un des défenseurs les plus virulents du couple. .

Le prince Harry et Meghan marchent alors qu’une procession avec le cercueil de la reine Elizabeth arrive mercredi au Westminster Hall depuis le palais de Buckingham pour sa mise en état. (Phil Noble/Reuters)

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont souligné que la cousine de Harry, Zara Tindall, et son mari avaient également été vus se tenant la main, mais n’avaient fait l’objet d’aucune critique à ce sujet.

Mos-Shogbamimu a déclaré que la critique de Meghan est généralement enracinée dans le racisme et le sexisme.

“Les femmes comme moi – les femmes noires et les femmes des minorités ethniques – nous y sommes confrontées dans nos propres vies”, a-t-elle déclaré. “C’est juste amplifié à l’échelle mondiale sur Meghan Markle.”

Maclaran, l’expert en marketing, a souligné tout autre chose.

“Ils ne sont pas si populaires ici parce que [Britons] se sentent très protecteurs de la reine”, a-t-elle déclaré.

“Une fois cette phase intérimaire terminée, se sentiront-ils si protecteurs envers Charles ? J’en doute.”

