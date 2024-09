Le retour du Main Event du samedi soir de la WWE est officiellement annoncé

WWE



La WWE a officiellement annoncé le retour du Saturday Night’s Main Event pour ce mois de décembre à Long Island, New York.

WrestleVotes a récemment rapporté que la WWE cherchait à ramener le Saturday Night’s Main Event en décembre sous la forme d’une émission spéciale télévisée sur NBC.

Aujourd’hui, Variety a officiellement confirmé que l’événement reviendrait, le 14 décembre, au Nassau Veterans Memorial Coliseum à Long Island, New York.

Par variété:

La série emblématique de la WWE « Saturday Night’s Main Event » a fixé la date de son retour sur NBC.

Variety a appris que la série de catch professionnel sera diffusée en direct sur NBC et en simultané sur Peacock le 14 décembre à 20 heures (heure de l’Est). Elle débutera au Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, à New York, le site du tout premier « Saturday Night’s Main Event » en 1985.

La WWE a également publié la première vidéo promotionnelle de l’émission, qui peut être vue ci-dessous.

La prévente pour l’événement débute le 19 septembre à 10h00 HE. Les fans peuvent s’inscrire pour recevoir une offre de prévente exclusive dès maintenant en visitant le site Web de la WWE.

Les billets seront mis en vente le 20 septembre à 10 h HE via Ticketmaster. Les passes prioritaires sont disponibles dès maintenant grâce au partenariat de la WWE avec On Location. Les passes offrent des avantages tels que des sièges premium, des événements d’accueil avec des stars de la WWE, des séances photo exclusives et bien plus encore.

Ce sera la première des quatre émissions spéciales trimestrielles de la WWE en prime time pour NBC, qui ont été révélées pour la première fois lorsque la WWE a signé un nouvel accord de droits de cinq ans avec NBCUniversal qui a vu la série hebdomadaire « SmackDown » de la WWE revenir sur USA Network. « SmackDown » était diffusé sur Fox depuis 2019, mais a fait son retour sur USA Network le 13 septembre. Peacock continue également d’être le foyer de diffusion en direct des événements premium en direct de la WWE aux États-Unis, y compris les événements à venir comme « Bad Blood » et « Crown Jewel ».

« Saturday Night’s Main Event » a été diffusé à l’origine en fin de soirée sur NBC les semaines où « Saturday Night Live » n’avait pas de nouveaux épisodes. Il a été diffusé près de 30 épisodes sur le réseau de diffusion entre 1985 et 1991. L’émission a ensuite été diffusée deux autres épisodes sur Fox en 1992. Elle a déjà été relancée sur NBC pour cinq épisodes supplémentaires entre 2006 et 2008.

