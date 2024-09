Le retour du Dr Crane au studio KACL et les retrouvailles des personnages révélés dans les images de la saison 2 du reboot de Frasier

Nouvelles images de Frasier révèle le retour de vieux amis et le retour du Dr Crane à KACL, et plus encore. La sitcom Paramount+ est une reprise de l’émission emblématique du même nom, qui était elle-même un spin-off de la comédie de longue date Acclamations. Frasier la saison 2 présente le retour de Kelsey Grammer dans le rôle de l’animateur de talk-show radio à la retraite et actuel professeur à Harvard, le Dr Frasier Crane, aux côtés du casting principal de la nouvelle émission, qui comprend Jack Cutmore-Scott, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro, Anders Keith et Nicholas Lyndhurst.









Personnes a partagé une nouvelle galerie d’images de premier aperçu de Frasier saison 2Les photos présentent de nombreuses intrigues de la saison à venir, notamment l’arrivée de la sœur d’Olivia (Olagundoye), Monica (Yvette Nicole Brown), qui semble éviter les attentions romantiques d’un nouveau personnage joué par Rafael Cebrián.

Parmi les autres personnages entrants, citons le thérapeute étourdi Doc Stathos (Amy Sedaris), que l’on peut voir rire avec Frasier, la barmaid Holly (Patricia Heaton), qui est photographiée en train de faire les idiots avec Frasier, et Alice Doyle (Greer Grammer), une flamme romantique potentielle pour le fils de Frasier, Freddy, qui peut être vu dans un moment gênant à l’écran avec Frasier, qui est interprété par le vrai père de Greer.





Bien que la galerie présente de nouveaux visages, elle présente également des moments nostalgiques, notamment les retrouvailles de Frasier avec Roz (Peri Gilpin), Bob « Bulldog » Briscoe (Dan Butler) et Bebe Glazer (Harriet Sansom Harris), qui a amené avec elle sa fille Phoebe (Rachel Bloom). Frasier peut également être vu dans le studio d’enregistrement de la station de radio KACL à Seattleun lieu emblématique de la série originale. Découvrez la galerie d’images complète ci-dessous :





Ce que ces images révèlent sur la saison 2 de Frasier

Le renouveau de la sitcom partage son temps entre l’ancien et le nouveau





Les nombreux visages familiers de l’original Frasier le casting ainsi que le retour de l’emblématique KACL dans le prochain épisode sur le thème de Seattle révèlent que la nouvelle émission est toujours désireuse de faire du trafic dans la nostalgie de la sitcom emblématiquequi a été diffusée à l’origine sur NBC pendant 11 saisons entre 1993 et ​​2004. Cela correspond à la manière dont le renouveau s’est déroulé jusqu’à présent, car il a déjà inclus plusieurs caméos dans la saison 1, y compris des apparitions précédentes de Roz de Gilpin et de Bebe Neuwirth dans le rôle de Lilith Sternin.

La série originale de

Frasier

a duré 264 épisodes.

Cependant, en même temps, cette galerie d’images révèle que l’émission a l’intention de suivre la Frasier la saison 1 se termine en continuant à faire avancer l’histoire vers l’avenir avec de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles idées. La galerie d’images était divisé presque à moitié entre les personnages traditionnels et les nouveaux visagesavec presque autant de nouvelles stars de comédies plus contemporaines, notamment Ex-petite amie folle, Communautéet Kimmy Schmidt, l’incassable.





Notre avis sur les images de la saison 2 de Frasier

Frasier a développé une solide distribution de personnages

En fin de compte, il semble peu probable que Frasier continuerait si Kelsey Grammer décidait un jour de quitter la série. Il joue le personnage principal, qui est devenu une icône depuis plusieurs décennies. Cependant, la série a consacré beaucoup d’efforts au développement de la nouvelle distribution de personnages autour du Dr Frasier Crane, comme le prouve cette galerie de photos. Ainsi, même si les autres élans de nostalgie commencent à s’estomper, la série dispose d’une base solide qui pourrait lui permettre de continuer à avoir une solide carrière pour les saisons à venir.

Frasier la saison 2 sera diffusée avec deux épisodes sur Paramount+ le 19 septembre.

Source: Personnes