Le retour du Donald ? Un compte Trump vérifié apparaît sur la plateforme vidéo Rumble — RT USA News

L’ancien président Donald Trump a ouvert un compte sur Rumble, une plateforme vidéo rivale de YouTube. Trump reste sur la liste noire de tous les principaux médias sociaux après les émeutes de ses partisans à Capitol Hill en janvier.

Un compte nommé « Donald J. Trump » est apparu sur Rumble samedi avec la coche de vérification verte et blanche du site. La seule vidéo publiée par le compte est une diffusion en direct du rassemblement de style campagne de Trump à Wellington, Ohio, qui doit démarrer plus tard samedi soir.

L’authenticité du récit a été confirmé par Dan Scavino, conseiller de l’ancien président.

Bien qu’il ait été lancé en 2013, Rumble a explosé en popularité l’année dernière alors que les conservateurs interdits par YouTube ou fatigués des règles de discours restrictives de la plate-forme cherchaient une alternative. Les experts conservateurs Dinesh D’Souza, Dan Bongino et Sean Hannity ont des comptes Rumble, et Trump y a déjà amassé 35 000 abonnés en quelques heures.

Le PDG de Rumble, Chris Pavlovski, a déclaré à Fortune l’année dernière que même s’il n’avait jamais entrepris de créer une plate-forme pour les droitiers, il était assez heureux de les accueillir. « La façon dont je vois les choses, c’est que nous sommes neutres » il a dit. « Nous ne ferons de discrimination contre personne ni contre aucun groupe. »





Aussi sur rt.com

Les partisans de MAGA affluent dans l’Ohio pour assister au 1er rassemblement Trump depuis les troubles du Capitole en janvier (VIDEOS)







L’apparition de Trump sur Rumble intervient au milieu d’un retour plus large à la vie publique, six mois après son départ de la Maison Blanche, alléguant que Joe Biden l’avait trompé pour la victoire aux élections de 2020. Trump a publié de fréquents communiqués de presse depuis son départ de Washington pour la Floride, principalement des critiques cinglantes contre l’administration Biden et des soutiens aux républicains amicaux.

Cependant, samedi a marqué le premier de ses rassemblements de style campagne depuis son départ, et un deuxième est déjà prévu pour le 3 juillet à Sarasota, en Floride.

Trump est largement soupçonné de planifier une autre candidature à la présidence en 2024. Il a laissé tomber plusieurs indices évidents sur une autre campagne, appelant plus récemment l’émission de radio de Dan Bongino plus tôt ce mois-ci et disant à Bongino que « nous allons vous rendre très heureux et nous allons faire ce qui est juste » après que Bongino a dit à Trump « nous avons besoin de toi. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!