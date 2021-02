ATLANTA: Maintenant qu’il est enfermé dans les Braves d’Atlanta, Marcell Ozuna n’a pas pu résister à un coup de poing de bonne humeur au directeur général Alex Anthopoulos.

Alex, j’ai une question pour vous, a dit Ozuma à Anthopoulos alors que les deux participaient à un appel Zoom samedi. Pourquoi ne m’as-tu pas signé à la fin de la saison? »

Au lieu de cela, les Braves ont attendu quelques semaines avant le début de l’entraînement de printemps pour conclure un contrat de quatre ans de 65 millions de dollars avec un cogneur qui vient de rater la Triple Couronne de la Ligue nationale au cours de la saison 2020 abrégée.

Le retour d’Ozuna garantit que les Braves, qui ont remporté trois titres consécutifs de NL East, resteront l’un des meilleurs prétendants au championnat à l’approche d’une nouvelle saison.

Ils ont remporté une victoire avant la Série mondiale il y a un an, perdant face à l’éventuel champion des Los Angeles Dodgers dans une série de sept matchs de la NL Championship après avoir perdu une avance de 3-1.

Maintenant, après avoir renforcé leur rotation avec les signatures d’agents libres de Charlie Morton et Drew Smyly, ils ont veillé à ce que leur puissante équipe revienne en grande partie intacte en 2021.

Nous avons un très bon club, a déclaré Anthopoulos. Nous avons un club de calibre World Series. Nous avons besoin que les choses fonctionnent correctement et ainsi de suite, mais tout le monde sur la liste pense que nous sommes capables de gagner les World Series.

Les Braves savaient qu’ils voulaient ramener Ozuna qui a mené la NL avec 18 circuits et 56 points produits et a terminé troisième en moyenne au bâton à 0,338, mais ils ont tardé à faire leur mouvement après avoir rapidement signé Morton et Smyly à des accords d’un an au début d’agence libre.

Quelques jours seulement avant que l’accord avec les Braves ne soit finalisé vendredi, Ozuna s’attendait à jouer ailleurs en 2021. Il avait une offre des Rays de Tampa Bay, mais a tenu à quelque chose de mieux.

Enfin, les Braves ont sauté dans le mélange.

Il n’a fallu qu’un jour pour parvenir à un accord.

Nous n’avons parlé de contrat qu’il y a un jour ou deux, a déclaré Anthopoulos. Cela a été fait très rapidement.

Ozuna, qui n’avait jamais hésité à dire ce qu’il pensait, se précipita pour demander pourquoi l’accord n’avait pas été conclu plus tôt. C’était très amusant, mais Anthopoulos a déclaré qu’il avait fallu un certain temps pour régler les problèmes de paie avant une autre saison qui sera sûrement affectée par la pandémie de coronavirus.

Au début de l’intersaison, il y avait beaucoup d’incertitude du point de vue de la paie d’équipe et du point de vue de l’industrie », a-t-il déclaré. Quand les gars arrivent à la libre agence, cela prend du temps.

Les Braves devaient également se demander si le frappeur désigné reviendrait dans la NL pour une autre saison. Ozuna a prospéré en 2020 tout en servant principalement de DH. Pour l’instant, cette expérience d’un an est hors de propos après que les joueurs ont rejeté une proposition de retarder le début de la saison régulière.

À moins d’un changement de cap, Ozuna partira pour les Braves dans le champ gauche, où ses limitations défensives seront sûrement à l’honneur.

Anthopoulos a dansé autour de ce problème lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des inquiétudes concernant le fait qu’Ozuna maintienne un rôle défensif à plein temps.

Nous avons l’impression que lorsque Marcell est dans le champ gauche, il est solide », a déclaré le directeur général. Il a travaillé dur avec tous nos entraîneurs pour qu’il puisse continuer à être un excellent joueur offensivement, défensivement et diriger les bases.

Bien que la défense d’Ozuna puisse être un problème, son impact sur l’attaque des Braves ne fait aucun doute.

Battant derrière Freddie Freeman, Ozuna était une des principales raisons pour lesquelles le joueur de premier but d’Atlanta a remporté le prix NL MVP.

Si Ozuna était allé ailleurs, les Braves se seraient retrouvés avec un énorme trou à combler. Maintenant, ils reviennent une formation qui comprend quatre joueurs qui ont atteint des circuits à deux chiffres au cours de la saison de 60 matchs et ont marqué juste un point de moins que les Dodgers, leaders de la ligue majeure.

Mais l’impact d’Ozuna va au-delà de ses chiffres impressionnants. Il est rapidement devenu l’un des joueurs les plus populaires du club des Braves, ajoutant encore plus de feu à une équipe jeune et confiante avec ses diverses célébrations.

De son mantra «mix it up» à la pose pour un selfie sur les basepaths après avoir frappé un circuit éliminatoire, le flair d’Ozuna était apparent presque à chaque fois.

Après avoir initialement signé à Ozuna un contrat d’un an de 18 millions de dollars, les Braves étaient prêts à aller à long terme pour garder le joueur de 30 ans à Atlanta.

Nous avions besoin de cette saison pour nous sentir à l’aise de lui donner ce type de contrat », a déclaré Anthopoulos. Où nous sommes en tant qu’équipe, où il en est dans sa carrière, où nous sommes avec notre noyau, il s’intègre vraiment bien.

___

Suivez Paul Newberry sur Twitter à https://twitter.com/pnewberry1963 Son travail peut être trouvé à https://apnews.com/search/paulnewberry

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports