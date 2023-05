Le retour d’ITV de Phillip Schofield après un limogeage choc « sous la menace », selon les bookmakers

PHILLIP Schofield a promis un retour à ITV dans seulement dix jours – mais il pourrait déjà être «menacé».

La star de la télévision a été licenciée de This Morning avec effet immédiat après une brouille avec Holly Willoughby, sa co-animatrice de 14 ans.

Phillip a insisté dans une déclaration aux fans sur le fait qu’il serait de retour à l’écran le 3 juin, disant aux fans: « Je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Mais les bookmakers affirment qu’il a une cote de 4/6 pour ne pas organiser l’événement annuel qu’il organise depuis 2006.

Après les British Soap Awards du mois prochain, les projecteurs seront à nouveau braqués sur Phillip lorsqu’il affrontera Holly lors d’une autre remise de prix prestigieuse.

Tous deux ont fait partie de la longue liste du meilleur présentateur aux National Television Awards qui auront lieu en septembre.

Confirmant son départ de This Morning, un porte-parole d’ITV a déclaré: « Phillip continuera à présenter des émissions aux heures de pointe pour ITV, y compris The British Soap Wards le mois prochain et une nouvelle série aux heures de grande écoute. »

C’est malgré le fait qu’il a été retiré des ondes le jeudi 18 mai, sans possibilité de spectacle d’adieu.

Phillip a déclaré à propos de sa démission: « ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait pas durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime. »

Sa déclaration a omis de mentionner son ancienne meilleure amie Holly, après que The Sun ait révélé que leur relation autrefois étroite s’était effondrée ces dernières semaines.

L’ancienne star de This Morning, Eamonn Holmes, 63 ans, a fustigé le libellé des déclarations, faisant rage: « Oh, s’il vous plaît, arrêtez ça. Il a été licencié. Toutes ces absurdités de « j’ai décidé de démissionner ». Je suis sûr que vous l’avez fait – voici votre P45 maintenant, démissionnez.

Un porte-parole d’ITV a ensuite publié une nouvelle déclaration dramatique à la lumière des commentaires d’Eamonn.

Ils ont déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »