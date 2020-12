Le retour des écoles secondaires anglaises sera probablement retardé jusqu’à la mi-janvier, les ministres se soumettant à la pression pour accorder plus de temps aux tests de masse.

Le nouveau plan, qui devrait être confirmé mercredi, ne verrait que les étudiants vulnérables et ceux des principaux travailleurs dans les salles de classe lundi prochain, bien moins que ce que le gouvernement espérait.

Les élèves qui passeraient les GCSE et les A-level l’été prochain commenceraient à revenir la semaine suivante, une semaine plus tard que prévu – uniquement lorsque les écoles sont en mesure de fournir les tests promis.

Tous les élèves du secondaire devraient retourner dans les écoles pour les cours à partir du 18 janvier – encore une semaine plus tard – avec des écoles primaires ouvertes à partir de lundi prochain comme prévu.

Et des scientifiques de premier plan ont fait pression pour un retard, alarmés par la propagation de la nouvelle variante plus infectieuse de Covid-19, au milieu des preuves d’une transmission plus élevée chez les adolescents.