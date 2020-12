Un employé d’UPS charge des colis sur un camion dans une rue de New York en mai 2020. | Noam Galai / Getty Images

Amazon et d’autres marques de commerce électronique ajoutent plus d’emplacements physiques pour les retours, aucune boîte ni étiquette d’expédition n’est nécessaire.

Le retour des commandes en ligne peut être ennuyeux, et ils sont sur le point de devenir plus compliqués cette saison des fêtes pendant une pandémie. Ainsi, de plus en plus de détaillants en ligne suivent l’exemple d’Amazon en facilitant le dépôt d’articles dans des magasins physiques près de chez vous, aucune boîte ou étiquette d’expédition n’est nécessaire. Dans le même temps, de plus en plus de magasins physiques prévoient d’accepter les retours d’autres détaillants en ligne sur leurs sites, ce qui donne aux clients existants une autre raison de se rendre et donne aux nouveaux acheteurs une raison de venir jeter un coup d’œil.

La tendance peut sembler contre-intuitive à la montée du commerce électronique, mais elle peut avoir du sens pour les consommateurs et les entreprises. Les acheteurs bénéficient de plus d’options gratuites pour les retours et n’ont pas besoin d’imprimante à la maison. Souvent, ils peuvent également obtenir des remboursements plus rapides. Les détaillants qui paient régulièrement des frais d’expédition de retour peuvent également réduire les coûts. Et les retours en personne pour les commandes en ligne peuvent être meilleurs pour l’environnement, transformant les envois de retour plus petits et plus fréquents en moins de retours consolidés.

Cette année surtout, les retours de commandes en ligne vont faire face à des défis. Les sociétés de transport comme UPS et FedEx sont sous le poids du boom inattendu du commerce électronique associé à la saison des achats des Fêtes. Et l’opération logistique à l’échelle nationale nécessaire pour expédier les vaccins Covid-19 dans les semaines et les mois à venir pourrait également avoir un impact sur les délais d’expédition. Cela signifie que les articles que vous souhaitez retourner par la poste peuvent prendre plus de temps pour atteindre les entrepôts, ce qui augmente le temps nécessaire pour obtenir un remboursement à un moment où l’argent pour beaucoup est limité. Pour d’autres, ne pas avoir accès au bureau où ils travaillent signifie qu’il n’est pas facile d’imprimer des étiquettes de retour, ce qui rend le retour d’un retour presque impossible à moins qu’un détaillant ne fournisse des étiquettes d’expédition de retour avec vos commandes originales.

Ainsi, les détaillants d’Amazon aux petites marques ajoutent de plus en plus d’options de dépôt en personne. Et ceux-ci vont devenir de plus en plus courants dans les mois et années à venir.

«D’un point de vue commercial, les retours par courrier deviennent beaucoup plus chers, à cause de choses comme les suppléments Covid et les suppléments vacances. [from shipping companies]», A déclaré David Sobie, co-fondateur et PDG de la startup Happy Returns. «Mais les consommateurs s’attendent à ce que les retours soient gratuits. La réalité est que personne n’a dit que cela devait être par la poste. Les consommateurs veulent simplement une option de retour gratuit. »

Comme beaucoup de choses liées aux achats en ligne, Amazon a été l’un des leaders de la tendance. L’année dernière, Kohl’s a commencé à autoriser les retours Amazon dans l’ensemble de ses plus de 1000 magasins aux États-Unis, permettant aux clients d’Amazon de déposer des retours gratuitement sans boîte ni étiquette nécessaire. En échange, Kohl’s attire un trafic piétonnier indispensable dans ses magasins. Amazon a également conclu un accord avec UPS pour permettre des retours similaires sans emballage sur certaines commandes Amazon dans les magasins UPS. Au total, les clients Amazon peuvent effectuer des retours gratuits sans boîte dans 5800 emplacements aux États-Unis, y compris certains magasins Whole Foods ainsi que les magasins Amazon Books.

Les plus petits détaillants en ligne, comme les marques de mode Everlane et Revolve ainsi que la marque de chaussures pour femmes Rothy’s, ont également sauté sur la tendance ces dernières années avec l’aide de Happy Returns. La société, âgée de cinq ans, a construit un réseau de points de vente physiques permettant aux clients de déposer les retours de marques de commerce électronique qui ont peu ou pas de magasins. Les clients de Rothy, par exemple, peuvent apporter les chaussures qu’ils retournent dans un magasin Happy Returns, afficher un code QR sur leur téléphone et les remboursements sont traités immédiatement.

À l’origine, Happy Returns pariait gros sur les dépôts dans les centres commerciaux, mais à la suite des fermetures de centres commerciaux et des luttes pendant la pandémie, la start-up a signé un accord cet automne avec FedEx pour ajouter 2000 bureaux FedEx au réseau de retour. Entre les centres commerciaux, FedEx et quelques chaînes de vente au détail de taille moyenne comme Paper Source, Happy Returns offre 2600 points de retour à travers le pays. Sobie, le co-fondateur, a déclaré que l’objectif était d’en avoir environ 10 000 dans tout le pays.

Les acheteurs rapportant des articles à ces emplacements recevront immédiatement une notification indiquant que le marchand a traité leur remboursement. Mais les sociétés émettrices de cartes de crédit peuvent encore prendre quelques jours pour enregistrer le remboursement sur votre compte. Pour les marques de commerce électronique, les remboursements immédiats comportent le risque qu’un acheteur retourne un article endommagé ou fortement utilisé. Le personnel des établissements Happy Returns vérifie que l’acheteur retourne le bon article, mais un contrôle de qualité n’est pas effectué tant que la marchandise n’est pas renvoyée à l’entrepôt de la startup. Sobie soutient que les consommateurs qui tentent de retourner des articles endommagés ou très utilisés sont moins susceptibles de le faire lorsqu’ils doivent interagir avec quelqu’un en personne que lorsqu’ils retournent par la poste.

D’autres grandes chaînes de vente au détail adhèrent également à la tendance. Staples a récemment annoncé qu’elle commencerait à accepter les retours en janvier dans ses plus de 1000 magasins américains pour les commandes en ligne d’autres détaillants qui n’ont pas de magasins physiques ou qui n’ont pas de présence nationale. Staples travaille sur le service avec une société de logistique de retour appelée Optoro, mais aucune des deux parties ne dira encore quels détaillants feront partie du programme de dépôt Staples ou quelles autres grandes chaînes de vente au détail qui travaillent avec Optoro pourraient ajouter leurs magasins comme dépôt. Emplacements.

Craig Grayson, directeur de Staples, a déclaré que Staples commencerait probablement par accepter les retours de détaillants qui vendent des produits dans des catégories comme les vêtements qui sont faciles à manipuler et qui ne le sont pas. compétitif avec la marchandise Staples. Alors que Grayson a déclaré que Staples serait heureux d’attirer de nouveaux clients en raison du service de dépôt, il espère principalement que ce sera une autre bonne raison pour les acheteurs existants de Staples de fréquenter la chaîne.

À l’avenir, vous pouvez vous attendre à ce que certains détaillants ajoutent également des retours à la rue, surtout s’ils ont déjà beaucoup de clients qui récupèrent les commandes en ligne à l’avance. Le PDG d’Optoro, Tobin Moore, a déclaré qu’il avait des discussions sur les options de retour en bordure de rue avec certains de ses clients de détail et qu’il s’attend à ce que certains offrent éventuellement l’option. Il est également probable que les grands détaillants disposant de leurs propres réseaux de livreurs – pensez Amazon et Target, qui possède Shipt – proposeront un jour des collectes pratiques à domicile. Mais votre site de commerce électronique moyen ne le fera probablement pas.

Certains retours en personne présentent également un avantage environnemental. Les établissements Happy Returns attendent généralement trois jours ou jusqu’à 15 retours pour renvoyer un grand conteneur d’expédition réutilisable dans un entrepôt Happy Returns. Happy Returns organise les retours par marque de commerce électronique individuelle avant d’envoyer des conteneurs consolidés de retours à chaque détaillant en ligne, souvent dans les mêmes conteneurs réutilisables. Le processus réduit le nombre d’expéditions de retour individuelles envoyées via des partenaires d’expédition et le coût.

À l’avenir, Happy Returns espère réduire d’une autre manière certaines de ses expéditions. Au lieu de renvoyer un produit retourné à un détaillant depuis l’un de ses entrepôts de retour, il le reconditionnera s’il est en très bon état et l’expédiera à un nouveau client qui vient de passer une commande sur le site Web du détaillant partenaire, pour aider à accélérer la livraison nouvelles commandes.

«Les géants définissent les attentes des consommateurs quant à la rapidité avec laquelle nous obtenons les choses», a déclaré Sobie.