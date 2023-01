Le retour d’échappé de 98 verges de Hubbard soulève les Bengals sur les Ravens

CINCINNATI (AP) – Le ballon est allé directement à Sam Hubbard et l’ailier défensif a décollé sur le terrain. Tout le long du terrain dans sa ville natale.

Sur une course wild-card inoubliable.

Hubbard a renvoyé le échappé de Tyler Huntley sur 98 mètres pour un touché décisif au quatrième quart, aidant Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati à battre les Ravens de Baltimore 24-17 au premier tour des séries éliminatoires de l’AFC dimanche soir.

“Vous ne pouvez même pas rêver celui-là”, a déclaré Hubbard. “C’est assez spécial.”

Face au troisième but au 1 avec environ 12 minutes à jouer, Huntley a tenté de dépasser le sommet de la ligne pour le score de feu vert. Mais il a été levé par Germaine Pratt et dépouillé par son collègue secondeur Logan Wilson.

Hubbard a obtenu le ballon au 2, et il a été aidé par un convoi de coéquipiers lors du plus long retour d’échappé pour un touché de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. C’était aussi le plus long TD de feu vert au quatrième quart des séries éliminatoires.

“C’est pourquoi vous n’abandonnez jamais un jeu, même à l’intérieur du 2”, a déclaré l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor.

Quelques instants après le TD défensif du natif de Cincinnati, alors que la foule de 66 399 personnes du stade Paycor bourdonnait toujours, Hubbard a aspiré de l’oxygène alors qu’il était assis sur le banc sur la ligne de touche.

“Faire le jeu et être le gars qui s’en sort est un sentiment incroyable”, a déclaré Hubbard.

Baltimore a conduit vers le Cincinnati 17 dans la dernière minute, mais Kevin Zeitler a été signalé pour avoir tenu et Huntley a lancé incomplet dans la zone des buts lors du dernier jeu.

“J’ai l’impression que nous avons contrôlé ce match du début à la fin, et cela n’a tout simplement pas tourné dans notre sens”, a déclaré l’ailier serré de Baltimore Mark Andrews.

L’entraîneur des Ravens, John Harbaugh, a déclaré que Huntley était censé jouer bas sur le jeu qui a entraîné l’échappé.

“C’est ainsi que la pièce est conçue”, a-t-il déclaré. «Nous avons estimé que c’était le meilleur appel. Nous ne l’avons tout simplement pas exécuté correctement.

Jouant derrière une ligne offensive en patchwork, Burrow a réussi 209 verges et un touché pour les champions de l’AFC Nord. Il a également réussi un touché de 1 verge une semaine après que les Bengals ont battu les Ravens 27-16 lors de la finale de la saison régulière.

Un an après que Cincinnati ait fait une course surprise au Super Bowl, il a remporté un match éliminatoire pour la deuxième post-saison consécutive pour la première fois de l’histoire de la franchise.

« Acharné. C’est comme ça en séries éliminatoires, surtout quand on affronte une équipe de division pour la troisième fois », a déclaré Burrow. “Ce ne sera jamais facile.”

La prochaine étape pour Cincinnati (13-4) est un voyage à Buffalo pour un match revanche de leur match de la semaine 17 qui a été annulé après que la sécurité des Bills Damar Hamlin a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Avec Hamlin regardant de chez lui, Buffalo a avancé avec une victoire 34-31 sur Miami dimanche.

Jouant à nouveau sans Lamar Jackson en raison de la blessure au genou du quart-arrière, Baltimore (10-8) a réussi deux touchés offensifs pour la première fois depuis le 27 novembre. Huntley a réussi 226 verges et deux touchés, mais il a également eu une interception coûteuse.

Le voyage dramatique de Hubbard dans la zone des buts a envoyé les Ravens dans une intersaison incertaine centrée sur l’avenir de Jackson, qui est éligible à l’agence libre. Le MVP 2019 s’est blessé lors d’une victoire 10-9 contre Denver le 4 décembre, et il n’a pas voyagé avec l’équipe à Cincinnati pour le match éliminatoire.

Huntley a été intercepté par le secondeur de Cincinnati Akeem Davis-Gaither lors de la deuxième tentative de son premier départ en séries éliminatoires. Les Bengals ont transformé l’erreur en une passe de touché de 7 verges de Burrow à Ja’Marr Chase au début du deuxième quart, mais ils ont dû se contenter d’une avance de 9-0 après qu’Evan McPherson ait raté le point supplémentaire.

Huntley est intervenu après les premiers ennuis, menant les Ravens sur un entraînement de 17 matchs et 75 verges qui a duré plus de 10 minutes. JK Dobbins a inscrit Baltimore sur la planche lorsqu’il a étiré le ballon au-dessus de la ligne de but pour une réception de touché de 2 verges.

Un échappé de l’ancien ailier serré de Baltimore Hayden Hurst a mis en place le panier de 22 verges de Justin Tucker dans les dernières secondes de la première mi-temps, donnant aux Ravens une avance de 10-9 à la pause. Le plus gros jeu de la campagne de notation a été une réception de 19 verges par Josh Oliver après que Huntley ait dû reculer pour récupérer un claquement élevé qui lui a échappé.

À NOTER

Les Bengals ont perdu le plaqueur gauche Jonah Williams à cause d’une blessure au genou gauche en première mi-temps. Ils jouaient déjà sans le tacle droit La’el Collins et le garde droit Alex Cappa en raison de blessures.

PLUS MAINTENANT

Baltimore avait une fiche de 6-0 sur la route dans les matchs avec jokers.

SUIVANT

Les Bengals se rendent à Buffalo pour y affronter Josh Allen et le champion AFC Est Bills (14-3).

___

Suivez Jay Cohen sur https://twitter.com/jcohenap

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Jay Cohen, l’Associated Press