Le retour d’échantillons d’astéroïdes est plus important que prévu

Les scientifiques travaillant à ouvrir la cartouche d’échantillon contenant de la roche et de la poussière de l’astéroïde Bennu ont rencontré un problème : il y en a tout simplement trop.

Le processus de démontage de la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) prend plus de temps que prévu en raison du abondance de matériaux trouvés lorsque le couvercle du récipient a été retiré la semaine dernière, la NASA a écrit dans un article de blog. Mais ce n’est pas un mauvais problème.

En octobre 2020, OSIRIS-REx s’est posé sur l’astéroïde géocroiseur Bennu et a attrapé un échantillon de sa surface. Les scientifiques s’attendaient à trouver des morceaux supplémentaires de l’astéroïde dans la cartouche à l’extérieur du TAGSAM, un bras articulé du vaisseau spatial avec une tête d’échantillonnage ronde à l’extrémité utilisée pour prélever l’échantillon. Cette hypothèse est apparue lorsqu’ils ont observé des particules s’échapper lentement de la tête avant qu’elle ne soit rangée, selon la NASA. Non seulement cette hypothèse était correctemais il y avait également beaucoup plus de particules sombres recouvrant l’intérieur du couvercle de la cartouche et la base entourant TAGSAM que prévu.

« Le plus gros problème est qu’il y a tellement de matériel que cela prend plus de temps que prévu pour le collecter », a déclaré Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d’OSIRIS-REx au Johnson Space Center de la NASA, dans un communiqué. « Il y a beaucoup de matériel abondant en dehors de la tête TAGSAM qui est intéressant en soi. C’est vraiment spectaculaire d’avoir tout ce matériel là-bas.

Lorsque le couvercle en aluminium de la boîte à échantillons a été retiré pour la première fois, l’équipe de mission trouvé de la poussière noire et des débris sur le pont avionique de la cartouche. Les scientifiques effectuent actuellement une analyse rapide de cet échantillon initial, « qui fournira une première compréhension du matériau Bennu et de ce que nous pouvons nous attendre à trouver lorsque l’échantillon global sera révélé », a écrit la NASA.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années, et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors. L’analyse de l’échantillon d’astéroïde pourrait aider les scientifiques à reconstituer l’histoire de l’origine de la Terre et à comprendre comment les éléments constitutifs de la vie auraient pu être transportés sur notre planète par le biais d’astéroïdes.

Les premières découvertes de l’échantillon, ainsi que quelques images des roches et de la poussière, seront révélées lors d’une diffusion en direct le 11 octobre à 11 h HE.

Au cours des prochaines semaines, l’équipe de conservation du Johnson Space Center de la NASA à Houston déplacera la tête TAGSAM dans une autre boîte à gants spécialisée, où elle sera démontée pour révéler l’échantillon global qu’elle contient.

La mission OSIRIS-REx déposé les échantillons d’astéroïdes dans le désert de l’Utah le 24 septembre, d’où il a été transporté par avion vers une salle blanche. De là, l’équipe de la salle blanche a emballé toutes les pièces de la capsule d’échantillon pour le transport par avion jusqu’au Johnson Space Center. L’équipe fait très attention à ne laisser aucun contaminant terrestre pénétrer dans la cartouche d’échantillon, préservant ainsi l’histoire de la vie telle qu’elle est.

