Les vents de l’Arctique ont frappé la Grande-Bretagne pendant la nuit et des milliers de personnes se sont réveillées sous de fortes chutes de neige, des vents violents et des températures en dessous de zéro.

Le temps extrêmement froid survient à peine 24 heures après que les Britanniques ont envahi les plages et les parcs de tout le pays pour se prélasser dans des températures chaudes de 18 ° C (64,4 ° F) et profiter de l’assouplissement du verrouillage.

Lundi matin, les températures étaient beaucoup plus basses alors que les vents froids du nord se déplaçaient sur le pays avec le mercure à -1 ° C au nord et à peine au-dessus de zéro dans le sud.

Le Met Office a émis trois avertissements de neige et de vent – dans ce qui devrait être une vague de froid de trois jours entraînant de « fortes averses de neige ».

La prévisionniste du Met Office, Sarah Kent, a déclaré: «Nous assisterons à une plongée dans des conditions beaucoup plus froides. C’est l’air maritime de l’Arctique, ce qui signifie qu’il vient de l’Arctique.

«Il va donc faire froid pour tout le monde, mais aussi venteux. Le refroidissement éolien va être important.

Les avertissements jaunes du Met Office sont en place de 16 heures le dimanche à 10 heures le mardi pour l’Écosse, avec des vents pouvant atteindre 70 mph. Les zones côtières de l’est de l’Angleterre, certaines parties du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord pourraient également voir des averses de neige le lundi de Pâques.

Le sud de l’Angleterre peut s’attendre à voir du soleil et des sommets de 7 ° C plus tard dans la journée, mais des rafales allant jusqu’à 30 mph donneront à la température une « sensation » de -1 ° C, a déclaré Mme Kent.

Cela vient après que le Met Office a déclaré que des sommets de 17,9 ° C (64,2 ° F) avaient été enregistrés à Pershore, dans le Worcestershire, le dimanche de Pâques. La ville devrait connaître des températures de 7 ° C (44,6 ° F) lundi, une chute de 11 ° C.

Le Premier ministre informera le Cabinet aujourd’hui que les conditions sont réunies pour permettre aux magasins, gymnases et coiffeurs de rouvrir comme prévu le 12 avril;

M. Johnson mettra en place un nouveau système de feux de signalisation pour les futurs voyages à l’étranger – mais avertit qu’il est encore trop tôt pour réserver des vacances d’été à l’étranger;

Les craintes que les «faux positifs» pourraient paralyser le Royaume-Uni alors que Boris dévoile son projet de tester tout le monde deux fois par semaine;

L’Écosse rouvre les coiffeurs à partir d’aujourd’hui – battant à nouveau le reste du Royaume-Uni sous le coup de poing, même si les magasins non essentiels pourraient rester fermés pendant des semaines de plus;

Les décès quotidiens de Covid sont tombés à seulement dix – le chiffre le plus bas depuis le 14 septembre et une réduction de plus de 99% depuis le sommet de janvier.

AUJOURD’HUI: Trafic sur l’A832 près de Muir of Ord ce matin alors que la neige balaie les Highlands lors de ce qui devrait être une journée extrêmement froide

AUJOURD’HUI: Un automobiliste déneige un véhicule à Sunniside, Gateshead le lundi de Pâques après la neige pendant la nuit

HIER: les gens profitent du temps chaud sur la plage de Southsea dans le Hampshire le dimanche de Pâques après un week-end férié chaud

Les jonquilles flétrissent dans le froid après la chute de neige pendant la nuit du lundi de Pâques à Slayley, dans le Northumberland. Les températures ont chuté depuis hier

Un lapin est assis dans un champ de neige qui est tombé pendant la nuit le lundi de Pâques à Slayley, dans le Northumberland, alors que les températures plongeaient à cause du temps doux du week-end.

Trafic sur l’A832 près de Muir of Ord ce matin alors que la neige balaie les Highlands avec le temps chaud remplacé par une vague de froid amère

Un agriculteur contrôle son troupeau de moutons sur un terrain couvert de neige à Castleside, dans le comté de Durham par un lundi de Pâques glacial

Les moutons se tiennent sur un sol couvert de neige à Stanley, dans le comté de Durham, le lundi de Pâques après la neige pendant la nuit alors que le Royaume-Uni entre dans un « creux arctique »

Une nuit de neige tombe le lundi de Pâques à Slayley, Northumberland. Les températures devraient être jusqu’à 11 ° C inférieures à celles du soleil du week-end de Pâques.

Les moutons marchent à travers un champ couvert de neige à Slayley, Northumberland, après la neige est tombée pendant la nuit le lundi de Pâques

Le prévisionniste du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: « Il y aura une baisse de 11 degrés entre un jour et le suivant, vous le remarquerez donc certainement! »

M. Partridge a expliqué qu’un changement de direction du vent entraînerait un changement dans l’atmosphère, entraînant un temps froid.

Il a déclaré: « L’air que nous avions dimanche venait du sud, il est donc assez doux d’être sorti du continent.

« Du jour au lendemain, nous verrons un front froid se déplacer vers le sud à travers le pays, il traverse déjà le nord de l’Écosse, et il se frayera un chemin vers le sud pendant la nuit.

«Cela introduira de l’air beaucoup, beaucoup plus froid dans tout le pays.

Le météorologue en chef adjoint, Mark Sidaway, a déclaré: « Après une période de chaleur bien installée et ensoleillée, en particulier en Angleterre et au Pays de Galles, notre temps changera de direction plus tard dans le week-end.

L’air très froid de l’Arctique se déplacera du nord-ouest jusqu’à dimanche, apportant des averses de neige et des températures glaciales pendant la nuit.

«Les averses de neige toucheront principalement le nord et l’ouest du Royaume-Uni. Le sud et l’est resteront probablement plus secs mais toujours froids avec moins de risques d’averses hivernales.

Les températures devraient être jusqu’à 11 ° C plus basses que pendant le soleil du week-end de Pâques alors que les vents froids du nord se déplacent sur le pays.

Une nuit de neige tombe le lundi de Pâques à Slayley, Northumberland. Les températures devraient être jusqu’à 11 ° C plus basses que pendant le soleil du week-end de Pâques alors que les vents froids du nord se déplacent sur le pays.

Un automobiliste efface la neige d’un véhicule à Sunniside, Gateshead le lundi de Pâques après la neige pendant la nuit

Une couche de neige recouvre les toits de Sunniside, Gateshead le lundi de Pâques après la neige pendant la nuit alors que le Royaume-Uni entre dans un « creux arctique »

Les avertissements jaunes du Met Office sont en place de 16 heures le dimanche à 10 heures le mardi pour l’Écosse, avec des vents pouvant atteindre 70 mph.

Les maisons d’Oldham couvertes de neige ce matin alors que les températures chutent brusquement à travers le pays le lundi de Pâques

On peut s’attendre à des températures inférieures à zéro dans certaines parties du nord de l’Angleterre et le mercure pourrait chuter à -7 ° C dans certaines régions d’Écosse lundi (à gauche). Et il est peu probable que le temps ralentisse plus tard dans la semaine (météo de mardi, à droite), avec des averses de neige généralisées attendues en Écosse. Le sud de l’Angleterre sera frappé par des averses hivernales mardi avant que la pluie ne se déplace vers le nord

Les sommets étouffants de ce week-end devraient chuter considérablement le lundi de Pâques à seulement 2 ° C dans le sud de l’Angleterre (températures prévues lundi)

Des températures inférieures à zéro sont attendues dans certaines régions du nord de l’Angleterre, tandis que le mercure pourrait chuter à -7 ° C dans certaines régions d’Écosse.

Des avertissements de neige sont en place pour le nord de l’Écosse, avec jusqu’à 15 cm de chute dans les zones plus élevées.

Les avertissements jaunes du Met Office sont en place jusqu’à 10h mardi pour l’Écosse, avec des vents pouvant atteindre 70 mph.

Les côtes est et ouest du pays sont susceptibles de voir un «mélange hivernal» d’averses, qui peut inclure de la grêle.

Les zones éloignées de la côte devraient être sèches et lumineuses, mais avec des vents forts et des températures inférieures à la moyenne, en grande partie dans les chiffres intermédiaires.

Le vent jouera un facteur clé dans la météo d’aujourd’hui, car si le sud de l’Angleterre peut voir des sommets allant jusqu’à 7 ° C, des rafales jusqu’à 30 mph peuvent rendre la température plus proche du point de congélation.

Les températures moyennes pour cette période de l’année sont d’environ 10 à 12 ° C, mais certaines parties du Royaume-Uni ont vu le mercure atteindre près de 24 ° C (75,2 ° F) mercredi.