Le retour de West Ham montre qu’ils corrigent les torts précédents

LONDRES – West Ham United s’est rapproché de sa première finale européenne en 47 ans avec une victoire 2-1 sur l’AZ Alkmaar lors du match aller des demi-finales de la Ligue de conférence Europa jeudi.

Les Hammers de David Moyes semblaient vifs au début, mais Alkmaar a pris les devants grâce à un effort de 20 mètres de Tijjani Reijnders juste avant la mi-temps.

West Ham a fait preuve d’équilibre en seconde période et a mené un retour fougueux. Tout d’abord, Jarrod Bowen a remporté un penalty à la 67e minute, que Said Benrahma a calmement envoyé, puis peu de temps après, Michail Antonio était vivant sur un ballon perdu dans la surface de réparation d’Alkmaar et a poussé les hôtes à une victoire étroite et cruciale.

West Ham se rendra à Alkmaar pour le match retour le 18 mai, le vainqueur devant affronter Bâle ou la Fiorentina en finale.

Réaction rapide

1. Les marteaux en position privilégiée pour réparer les torts de la saison dernière

Les fantômes de la défaite en demi-finale de la Ligue Europa de la saison dernière contre les vainqueurs éventuels de Francfort auraient été présents cette semaine : le souvenir du but de Francfort au match aller dans les 50 premières secondes, d’Aaron Cresswell expulsé dans les 19 minutes du match retour, du manager David Moyes est devenu tellement submergé par la frustration qu’il a volé une balle à une ballerine. Cela aurait pu être une occasion joyeuse. Au lieu de cela, c’est devenu un cauchemar.

L’affrontement de jeudi avec l’AZ Alkmaar consistait donc à réparer ces torts et à aller plus loin. Une demi-finale de l’Europa Conference League est peut-être un niveau inférieur à l’Europa League, mais aux yeux de West Ham, c’est la même chose : une chance rare de gloire européenne.

Cependant, après 45 minutes au stade de Londres jeudi, il semblait que l’histoire allait se répéter. West Ham a eu la meilleure des chances avant qu’Alkmaar ne prenne l’avantage à la 41e minute. Moyes a fait rage sur la ligne de touche. Tout cela semblait plutôt familier.

Puis vint un changement, cependant. C’est peut-être parce qu’Alkmaar possédait beaucoup moins de qualité que Francfort il y a plus d’un an que West Ham a cette fois trouvé le courage de revenir dans le match. Peut-être était-ce la preuve qu’un côté se nourrissait de cette expérience passée et vengeait les démons du passé. Quoi qu’il en soit, West Ham a trouvé un moyen de revenir en arrière, puis a poussé devant et détient maintenant un avantage crucial dans le match aller aux Pays-Bas.

Les Hammers à portée de main de la finale à Prague le 7 juin, et si près d’une pièce d’argenterie rare.

2. Si c’est le chant du cygne de West Ham pour Rice ou Moyes, ce sera mémorable

Personne autour du London Stadium ne serait surpris si Declan Rice partait cet été à la recherche d’une plus grande scène. Il a été largement discuté pendant un certain temps. Les fans sont également très conscients.

Un panneau jeudi – un drap peint drapé sur un stand à la ligne médiane – disait: « DEC S’IL VOUS PLAÎT RESTER. » Encore une fois, Rice a fourni toutes les preuves pour montrer pourquoi West Ham se battra pour le garder. Il a brisé les contre-attaques, réglé le côté quand ils sont allés derrière et a agi comme un pivot clé.

Si West Ham devait finalement soulever le trophée, Rice deviendrait le premier capitaine de West Ham à remporter un titre européen depuis Bobby Moore en 1965. Ce serait la fin ultime. Le chant du cygne parfait.

West Ham United est revenu d’un déficit d’un but pour battre l’AZ Alkmaar lors du match aller de la demi-finale de la Ligue de conférence Europa le 11 mai 2023. Chloé Knott/Danehouse/Getty Images

Et puis il y a David Moyes, le manager qui a autrefois guidé Everton pour se qualifier pour la Ligue des champions et a ensuite succédé au grand Sir Alex Ferguson à Manchester United, mais cette semaine a déclaré que gagner la Ligue de conférence Europa avec West Ham serait la plus grande réussite de son carrière. Cela signifie beaucoup.

Plusieurs rapports ont indiqué que Moyes pourrait être sur le point de quitter le club à la fin de la saison, le conseil d’administration ne sachant pas s’il est la bonne personne pour faire avancer le club. Peut-être qu’un titre assurerait son séjour un peu plus longtemps, ou lui permettrait de devenir le manager le plus titré de West Ham depuis des générations.

3. AZ donne du fil à retordre aux marteaux et frappe au-dessus de leur poids

L’AZ Alkmaar a montré toutes les caractéristiques d’un outsider capable de gérer une surprise jeudi. C’est un club axé sur les données – le gourou du « Moneyball » Billy Beane est à la fois un conseiller et un investisseur minoritaire – et ils sont fiers de déjouer leurs adversaires.

AZ sont les gars qui frappent au-dessus de leur poids, et la courte défaite de jeudi à West Ham était peut-être leur plus gros coup de poing à ce jour.

En fin de compte, le jeu s’est avéré trop pour eux. Ils manquaient de qualité quand ils en avaient le plus besoin, ne semblant jamais assez assurés pour contrôler le jeu et le mettre hors de portée de West Ham.

Un trophée européen serait une justification de leur philosophie, et une place en finale encore une possibilité. L’équipe du manager Pascal Jansen savourera une chance de ramener le match nul à domicile et de jouer sans attente. Cela peut être une arme dangereuse.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Declan Rice, West Ham United

Encore une performance de qualité de l’international anglais et encore une fois le cœur de l’équipe.

Meilleur : Michail Antonio, West Ham United

Il a marqué des buts importants à de nombreuses reprises au cours de sa carrière à West Ham, mais peu pourraient s’avérer aussi cruciaux que son prod à domicile à la 76e minute pour assurer une avance avant le match aller contre les Pays-Bas la semaine prochaine.

Meilleur : Tijjani Reijnders, AZ Alkmaar

A marqué une superbe frappe de 20 mètres pour ouvrir le score, même si le gardien Alphonse Areola aurait dû faire mieux pour le garder à l’écart.

Pire : Lucas Paqueta, West Ham United

West Ham a signé l’international brésilien pour des occasions comme celle-ci, mais au lieu de cela, il avait l’air un peu décalé, avec ses passes bâclées et manquant de menace.

Pire : Alphonse Areola, West Ham United

Le gardien aurait dû faire mieux pour empêcher l’ouverture du score dans un match calme pour lui.

Pire : Matt Ryan, AZ Alkmaar

Il a réalisé un arrêt de qualité dès le début pour nier Said Benrahma, mais il a écopé d’un penalty en frappant Jarrod Bowen au visage et était également en partie responsable du deuxième but de West Ham.

Faits saillants et moments marquants

L’AZ ouvre le score à la 41e minute avec un but de Tijjani Reijnders.

L’AZ Alkmaar fait taire le stade londonien avant la mi-temps. 👀 pic.twitter.com/AyygW1BrCi – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 11 mai 2023

West Ham est sorti après la pause avec une vigueur renouvelée, et après avoir obtenu un penalty, Saïd Benrahma a égalisé sur place.

Dix minutes plus tard, les Hammers ont obtenu leur feu vert, grâce à Michail Antonio, qui a terminé à bout portant lors de la course qui a suivi après un corner.

Michail Antonio a le même nombre de buts lors de ses quatre derniers #UECL matchs (5) que toute la saison de Premier League. 😳 pic.twitter.com/4XeUe99Ut9 – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 11 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Suivant

West Ham United : Les Hammers visitent Brentford en action de Premier League le dimanche 14 mai avant de reprendre la Ligue de conférence Europa. Le match retour de la demi-finale aura lieu à Alkmaar, aux Pays-Bas, le jeudi 18 mai.

AZ Alkmar : L’AZ se concentre sur l’Eredivisie néerlandaise où elle accueille le FC Emmen le dimanche 14 mai (diffusé en direct sur ESPN à 14 h HE). Ensuite, la ligue Europa Conference reprend lorsque l’AZ accueille West Ham le dimanche 18 mai lors de la demi-finale retour.