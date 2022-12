Le retour de Trump pourrait avoir moins de mordant en 2024 pour certains dans le GOP

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les attaques de Donald Trump contre son compatriote républicain David McCormick ont ​​contribué à la perte de l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs lors des primaires du Sénat de Pennsylvanie. Maintenant, alors que McCormick envisage de se présenter à nouveau au Sénat, la dérision de Trump n’est peut-être pas un tel handicap.

Bien que McCormick, 57 ans, n’ait pas dit s’il défierait le sénateur démocrate à trois mandats Bob Casey en 2024, il prend des mesures signalant qu’une campagne pourrait être en cours, notamment en assistant à de récentes réceptions avec des stratèges et des donateurs influents du GOP. McCormick prévoit également de publier un livre en mars – “Superpower in Peril : A Battle Plan to Renew America” ​​- qui pourrait rehausser son profil.

Il se présenterait dans ce qui pourrait être un environnement politique très différent.

Trump a dominé les primaires du GOP cette année, exerçant le pouvoir de son approbation pour élever ses candidats préférés à l’investiture du parti. Mais bon nombre de ces candidats, dont Mehmet Oz en Pennsylvanie, ont perdu aux élections générales. Le dernier en date était Herschel Walker, dont la défaite mardi en Géorgie a donné aux démocrates 51 des 100 sièges du Sénat.

Trump est maintenant blâmé par certains républicains pour avoir contribué aux lacunes à mi-mandat du parti, et cela pourrait ouvrir de la place à McCormick et à d’autres sans se soucier du retour de bâton de l’ancien président.

McCormick “n’est pas parvenu à une conclusion définitive même si nous avons essayé de l’encourager à se présenter”, a déclaré Christine Toretti, membre du comité national du GOP de Pennsylvanie. “Je pense que c’est un candidat fabuleux et j’aimerais le voir se présenter.”

McCormick n’a pas répondu à une demande d’interview.

Renverser un siège au Sénat dans l’un des États les plus compétitifs ne sera pas facile.

Casey, 62 ans, n’a pas dit s’il chercherait à être réélu. Il n’a jamais remporté une course au Sénat par moins de 9 points de pourcentage et, en tant que fils d’un ancien gouverneur de deux mandats et quelqu’un qui s’est présenté sept fois dans tout l’État, est une institution dans la politique de Pennsylvanie.

La course de 2024 dans cet État étroitement disputé pourrait également être influencée par le choix des candidats à la présidence par les partis cette année-là.

Certains républicains s’attendent à ce que le champ du Sénat soit gelé jusqu’à ce que McCormick se décide. Il était le favori de l’establishment lors de la primaire à sept du parti en mai qu’il a perdue par moins de 1 000 voix contre Oz.

McCormick est un diplômé de West Point qui a reçu une étoile de bronze pour son service dans la guerre du Golfe, a obtenu un doctorat de l’Université de Princeton, est devenu un entrepreneur technologique et a servi aux plus hauts niveaux de l’administration du président George W. Bush avant de diriger le plus grand fonds spéculatif du monde. .

Et il vaut neuf chiffres.

“Avec ses ressources, le parti serait insensé de recruter activement quelqu’un pour aller contre lui”, a déclaré Vince Galko, un stratège de campagne républicain basé dans le nord-est de la Pennsylvanie. “Il coche la plupart des cases dont les républicains se soucient.”

Au cours du week-end, McCormick était apparemment partout à la Pennsylvania Society, un groupe annuel de dîners, de réceptions, de collectes de fonds et de rencontres pour l’élite sociale et politique de Pennsylvanie à New York. McCormick a assisté à une réception organisée par Toretti et à plusieurs événements organisés par d’éminents donateurs et organisations.

Un autre nom qui apparaît dans les cercles républicains en tant que candidat potentiel au Sénat est le trésorier de l’État élu, Stacy Garrity, qui a fait campagne avec acharnement pour ses collègues républicains sur le ticket en 2022. Garrity n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Peut-être un problème tout aussi important que Casey pour McCormick – ou tout autre candidat républicain – est la performance embarrassante du GOP lors de la dernière élection.

Le pointage du doigt fait suite aux défaites du GOP dans les courses pour le sénateur, le gouverneur et trois districts du Congrès, et sa perte de la majorité à la State House. Oz a perdu 5 points de pourcentage face au démocrate John Fetterman, tandis que le candidat du parti au poste de gouverneur, Doug Mastriano, a perdu 15 points face au démocrate Josh Shapiro.

Les chefs de parti avertissent maintenant que le GOP doit mettre fin à une aversion parmi ses électeurs pour le vote par correspondance, alimentée par les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles un tel vote est en proie à la fraude.

Ils disent également que le parti doit être ferme quant à l’approbation des primaires pour éliminer les candidats faibles aux élections générales et éviter les primaires meurtrières – une perspective qui profitera certainement à McCormick.

Et après que les candidats du GOP ont une fois de plus perdu de vastes pans des banlieues fortement peuplées de Pennsylvanie, on parle à nouveau que le parti doit faire un meilleur travail pour contrer les idées des démocrates et communiquer les leurs aux électeurs modérés.

Cela doit être corrigé avant 2024 si un candidat du GOP doit réussir, a déclaré Sam DeMarco, un partisan de McCormick et président du GOP dans le comté très peuplé d’Allegheny.

Pourtant, il n’est pas clair que McCormick puisse capturer l’électorat primaire du GOP.

Lors de la campagne primaire de cette année, McCormick a exploité des relations profondes à travers le monde de la finance, de la politique et du gouvernement pour obtenir un soutien pour sa campagne et a été le choix de nombreux membres de l’establishment. Il était assez riche pour payer ses propres publicités télévisées, dépensant 14 millions de dollars de son propre argent, et était soutenu par un super comité d’action politique dépensant des millions de plus.

Pour essayer de se faire aimer des électeurs primaires de la classe ouvrière, sa campagne a diffusé des publicités de McCormick tirant des fusils, conduisant une moto et se souvenant dans un bar de marquer des touchés en tant qu’athlète de lycée.

Mais McCormick a été attaqué par ses principaux rivaux qu’il était un opportuniste politique tapageur essayant d’acheter le siège après avoir vécu les 12 dernières années dans le Connecticut. Il a également été critiqué pour sa faiblesse vis-à-vis de la Chine après avoir dirigé un fonds spéculatif remarquable pour son portefeuille important qui s’adressait aux investisseurs chinois investissant en Chine.

En fin de compte, McCormick n’était pas le choix de nombreux électeurs d’extrême droite du parti.

Et il n’était pas le choix de Trump, qui a approuvé Oz et a attaqué McCormick en tant que “candidat des intérêts particuliers et mondialistes et de l’establishment de Washington”.

Si Trump est sur le bulletin de vote en 2024, McCormick devra partager la campagne électorale avec un collègue républicain qui a tenté de le vaincre et qui continue de colporter des affirmations sans fondement sur la façon dont les élections de 2020 lui ont été volées – des affirmations que les chefs de parti veulent mettre derrière eux.

Pour un parti qui vient de traverser une année électorale difficile en Pennsylvanie, il n’est certainement pas trop tôt pour commencer à parler de 2024, a déclaré Keith Rothfus, un ancien membre du Congrès qui s’est récemment entretenu avec McCormick. Il a déclaré que les candidats, même ceux aussi riches que McCormick, devraient commencer à parler aux donateurs maintenant et à créer un réseau de personnes qui donneront à leur campagne et les soutiendront.

Il est également important que les républicains commencent tôt en Pennsylvanie, où les démocrates ont remporté la plupart des courses à l’échelle de l’État et détiennent un léger avantage en matière d’inscription des électeurs.

“La Pennsylvanie n’est pas un État violet-rouge, c’est au mieux violet pour les républicains”, a déclaré Rothfus. “Un républicain peut gagner, mais vous devez à peu près mener une campagne sans faille et vous devez à peu près tout faire correctement.”

Marc Lévy, Associated Press