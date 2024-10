Le retour de Tiger Woods met en lumière le calendrier inaugural du TGL

Tiger Woods devrait rejouer au golf de compétition en janvier.

Woods, qui a subi une opération au dos le mois dernier, est promu comme faisant ses débuts en TGL lors de la deuxième semaine de compétition de la ligue naissante. Son équipe du Jupiter Links Golf Club jouera au Los Angeles Golf Club à 19 h HE le 14 janvier, télévisé sur ESPN.

TGL a publié son programme complet lundi avant ses débuts en janvier. Son premier match le 7 janvier (21 h HE, ESPN) mettra en vedette le New York Golf Club (Xander Schauffele, Rickie Fowler, Matt Fitzpatrick et Cameron Young) contre le Bay Golf Club (Ludvig Åberg, Wyndham Clark, Shane Lowry et Min Woo. Lee).

La ligue elle-même représente un gros pari sur un style de golf très différent. Au lieu de jouer sur un terrain de golf, les pros frapperont des balles sur un immense écran vidéo projetant des trous de golf virtuels. Une fois qu’ils seront à 50 mètres de l’épingle sur l’écran, ils pourront physiquement chiper et putter sur un green qui a été construit sur le site de West Palm Beach, en Floride. Le putting green est doté de pistons en dessous qui lui permettront de changer de forme à chaque trou.

Les 24 professionnels du PGA Tour qui se sont inscrits à l’entreprise (Woods et Rory McIlroy ont dirigé sa création) ont été répartis en six équipes de quatre, avec une image de marque alignée sur six régions différentes du pays.

Tout cela se déroulera devant un public en direct, dans une fenêtre de deux heures. Tous les matchs seront diffusés sur le réseau ESPN, dont 16 aux heures de grande écoute.

Les matchs par équipe mettront en vedette trois des quatre joueurs de la liste à chaque fois, avec des compositions façonnées en fonction des disponibilités selon le calendrier du PGA Tour. La ligue décollera les semaines du Genesis Invitational et du Players Championship, les moments forts des trois premiers mois de la saison du circuit.

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗧𝗚𝗟 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 @SoFi. Disponible en janvier 2025 le @espn. Écoutez le propre de TGL @RickieFowler parlez du format du match, des règles et du golf en équipe. ⬇️ pic.twitter.com/MwL74ZgBqF –TGL (@TGL) 25 mars 2024

Woods est rejoint dans son équipe par Max Homa, Tom Kim et Kevin Kisner. L’idée selon laquelle Woods peut être une figure centrale dans de nombreux matches de son équipe n’est pas sans raison : il est plus disponible que quiconque, vit dans la région et a un intérêt financier dans le succès de la ligue. C’est aussi un style de golf qui n’a rien à voir avec une tentative de parcourir 72 trous à pied en quatre jours.

Woods espérait jouer une fois par mois en 2024, mais cela s’est avéré irréaliste : après s’être retiré du Genesis Invitational en février, il n’a joué que dans les quatre tournois majeurs pour le reste de la saison du PGA Tour. Il a réussi le cut au Masters mais s’est effondré au cours du week-end pour tomber à la dernière place, puis a raté le cut au PGA Championship, à l’US Open et à l’Open de mai à juillet.

Les autres meilleurs joueurs de la ligue incluent McIlroy (Boston Common Golf), Justin Thomas (Atlanta Drive GC), Collin Morikawa (Los Angeles), Sahith Theegala (Los Angeles) et Patrick Cantlay (Atlanta).

TGL devait initialement faire ses débuts en janvier 2024 avant de signaler des problèmes avec son lieu d’origine après une tempête. La ligue a depuis construit une installation permanente pouvant accueillir 1 500 supporters.

(Photo : Andrew Redington/Getty Images)