Le retour de Teven Jenkins, les blessures au receveur entraînent plus d’incertitude pour les Bears – Shaw Local

LAKE FOREST – Le plaqueur des Bears Teven Jenkins a fait sa première apparition sur le terrain depuis le jour d’ouverture du camp d’entraînement, il y a 10 jours et huit entraînements. Il n’a fait que des exercices individuels samedi.

Peu de temps après, le receveur récemment acquis N’Keal Harry, qui avait commencé à faire tourner quelques têtes, s’est retrouvé pris dans une pile en bloquant une course extérieure. Harry s’effondra au sol avec ce qui ressemblait à une douloureuse blessure au bas du corps et avait besoin d’être aidé depuis le terrain par deux coéquipiers.

Immédiatement après l’entraînement, l’entraîneur-chef Matt Eberflus a informé les médias que le receveur Byron Pringle s’était blessé au quad. Bien qu’Eberflus ne pense pas que la blessure empêchera Pringle d’être prêt d’ici la semaine 1, il a déclaré: “C’est plus long qu’au jour le jour, donc c’est tout ce que je peux dire, mais pas de véritable calendrier pour revenir.”

Ensuite, Jenkins a rencontré les médias dans ce qui s’est avéré être une demi-interview, une demi-séance d’entraînement. Il a confirmé qu’il souffrait d’une blessure, mais a refusé de révéler la nature de la blessure, tout en disant qu’il voulait vraiment rester un Bear de Chicago.

À un moment du camp où vous espériez commencer à trouver des réponses, tout cela a soulevé un certain nombre de nouvelles questions.

J’ai demandé à Eberflus s’il pensait qu’il y avait un moment dans la saison d’exhibition où il était nécessaire de passer de l’évaluation et de choisir les partants afin de les préparer pleinement pour le début de la saison ?

“Ouais, vous le faites, vous devez équilibrer – c’est un équilibre”, a-t-il déclaré. «Quand il s’agit de lumière, ce sera là. Ce sera là. Ouais, ce gars fait un geste. Il a fait le déplacement. Il a été cohérent. Ce gars est clairement le starter maintenant et laissons les choses se dérouler. Si vous laissez cela se produire, cela se produit naturellement.

Samedi, ils ont reculé.

Pringle et Harry sont à peu près des verrous pour les places sur la liste et les représentants importants. Combien leurs blessures les retarderont est une inconnue, mais cela ne peut pas aider.

Avec Jenkins, il est facile d’oublier qu’à un moment donné, il a été inscrit – même par ce régime – comme le bon tacle de départ. Il ne semble pas être meilleur que la troisième corde pour le moment avec Riley Reiff et Larry Borom devant lui au tacle droit maintenant que Braxton Jones commence sur le côté gauche.

Plus précisément, sur une liste finale de 53 joueurs, certaines équipes transportent huit joueurs de ligne offensive, certaines neuf et vous en verrez rarement 10. Il est extrêmement difficile, à ce stade, de voir Reiff, Borom, Jones, Cody Whitehair, Lucas Patrick, Sam Mustipher ou Michael Schofield se font couper.

Avec le temps que la recrue Ja’Tyre Carter a passé à courir avec la première équipe et la probabilité qu’il n’effacerait pas les dérogations s’il était libéré pour l’équipe d’entraînement, il ressemble au n ° 8.

De toute évidence, cela aiderait à projeter l’avenir de Jenkins si nous savions quelle est sa blessure, en particulier si c’est la blessure au dos qui a nécessité une intervention chirurgicale l’année dernière. Mais lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, tout ce que Jenkins a dit, c’est : “Je ne vais pas le divulguer pour le moment.”

Jenkins n’a pas non plus fait grand-chose pour dissiper les rumeurs selon lesquelles il n’est pas ravi du nouveau régime. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait pour eux, il a répondu: «En général, je suis ici pour les Bears de Chicago en ce moment. Je suis ici pour jouer au football pour les Bears de Chicago et c’est ce que je vais faire et ce que je prévois de faire en ce moment.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été difficile de gérer toutes les spéculations sur son statut (qu’il a probablement intensifié avec ses réponses aujourd’hui), Jenkins a déclaré: «Je n’ai vraiment pas de commentaire à ce sujet. C’est comme ça. C’est comme ça que ça se passe. C’est la vie, la vie est dure.

Pour être clair, c’est un bon jeune homme qui est arrivé ici il y a 15 mois, extraverti, pétillant et presque exagéré d’être un ours.

Alors qu’il continue d’essayer de dire les bonnes choses, il est apparu un peu brisé et quelque peu résigné à un gâchis incertain qu’il n’a jamais vu venir, et dont nous savons encore très peu de détails ou comment il est arrivé ici.

Ce qui a été un voyage inaugural quelque peu difficile pour Ryan Poles et Eberflus – avec une signature d’agent libre ratée, trois joueurs arrêtés, l’affrontement de Roquan Smith et maintenant les événements de samedi – semble être devenu un peu plus difficile.