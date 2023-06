Le retour de St. Charles North échoue dans la défaite de fin de saison contre Rockford Auburn – Shaw Local

ROCKFORD – Tout ce que voulait Zach Mettetal, c’était une chance.

Après trois interceptions et face à un déficit de six points dans un match de classe 7A à Rockford Auburn le 5 novembre, le quart-arrière senior voulait une dernière chance de mener son équipe à la victoire comme il l’avait fait plusieurs fois au cours des deux dernières semaines.

Mettetal a eu sa chance, mais un lancer profond à l’intérieur de la dernière minute a été intercepté dans la zone des buts par Yahmir Muhammad d’Auburn dans ce qui s’est avéré être le dernier jeu offensif de la saison pour les North Stars dans une défaite 27-21 contre les Knights.

C’était le sixième turnover de la journée pour les North Stars (9-2) alors que Mettetal n’a pas pu ajouter à ses 382 yards par la passe.

« Ce sont les séries éliminatoires, donc tout peut arriver », a déclaré Mettetal, qui a terminé 30 passes sur 46. « L’une de nos grandes choses à venir dans ce match était de s’occuper du football. Nous ne l’avons tout simplement pas fait aujourd’hui et nous en avons payé le prix. Nous avons été dans ces [adverse] situations antérieures et j’ai cru que nous pouvions le faire à nouveau. Les gars n’abandonnent pas. Nous avons dit que nous n’allions pas sortir facilement et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. »

Le dernier entraînement a été rendu possible après que les North Stars aient arrêté Auburn à la ligne d’un mètre, récupérant un échappé du quart-arrière d’Auburn Nathan Jarrett. La troisième interception de Mettetal a été renvoyée juste avant la ligne de but, mais l’échappé lui a donné un dernier entraînement avec son équipe.

Un entraînement de 99 verges avec 3:04 à faire n’était tout simplement pas dans les cartes, bien que les North Stars soient descendus à l’Auburn 33. Un touché et un point supplémentaire auraient pu gagner le match après que Jason Shanner de North ait bloqué le point supplémentaire d’Auburn quand les Knights (10-1) ont pris les devants grâce à une course de 14 verges de DaQwuan Bell (19 courses, 99 verges) en quatrième et 1 avec 5:01 à faire.

Un match qui a favorisé les North Stars, malgré le résultat, a été la connexion de Mettetal avec Griffin Hammer. Le receveur senior et engagé dans l’État du Colorado a eu une journée de carrière, captant 12 passes pour 205 verges et deux touchés. La dernière balle en profondeur de Mettetal qui a été captée était la 16e cible de Hammer de l’après-midi.

« Vous allez avoir des erreurs et des ratés, mais nos entraîneurs disent toujours que vous pouvez faire un effort parfait », a déclaré Hammer. « Je pense que nous avons un certain élan [early]mais nous n’avons pas exécuté quand nous en avions besoin. »

Hammer a ouvert le score quand lui et Mettetal se sont accrochés sur une route oblique pour un score de 18 verges, mais Auburn a répondu avec des touchés de Jarrett (course de 1 mètre) et la passe de 54 verges de Jarrett sur une couverture éclatée à Kavaceiah Jones.

Les Knights menaient 14-7 à la mi-temps, alors que l’élan de North dont parlait Hammer était entravé par deux échappés perdus et une interception. Les six revirements se sont avérés très coûteux après que North ait dépassé Auburn 493-315 au total des verges.

La défaite ne résume pas la saison de l’entraîneur du Nord, Rob Pomazak, mais il y a eu des moments où les choses ont parlé du genre de saison que les North Stars ont fini par avoir.

« Je pensais que nous allions tomber et terminer le match comme nous l’avons fait toute la saison », a déclaré Pomazak. « Je le pensais vraiment. Ce n’est la faute de personne, mais nous n’avons tout simplement pas assez bien protégé le ballon aujourd’hui. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu entraîner ce groupe d’enfants et de seniors. Ils ont remporté le plus de matchs de l’histoire de l’école grâce à leurs quatre ans et ils sont tout simplement de caractère. Je suis extrêmement fier de chacun d’eux. »

North a eu trois plats à emporter, mais les passes de touché en deuxième mi-temps au porteur de ballon Eric Lins (six mètres) et Hammer (55 mètres) n’ont pas suffi à surmonter les erreurs tout au long du match.

—

LE SCORE DE LA BOÎTE

AUBURN 0 14 7 6 – 27

ST. CHARLES NORD 7 0 14 0 – 21

COMMENT ILS ONT MARQUÉ

Premier quart

NSC : Marteau 18 passe de Mettetal (coup de pied de A. Durocher), 8h43.

Deuxième quartier

AU : Jarrett 1 run (coup de pied DeBruler), 11:23.

AU : Jones 54 passe de Jarrett (coup de pied DeBruler), 3:43.

Troisième quart

NSC : Lins 6 passe de Mettetal (coup de pied de A. Durocher), 9h22.

NSC : Passe de Hammer 55 de Mettetal (coup de pied de A. Durocher), 7h28.

AU : Friar 12 run (coup de pied DeBruler), 3:49.

Quatrième trimestre

AU : Bell 14 run (coup de pied raté), 5:01.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING: St. Charles Nord – Segobiano 12-56, Lins 17-45, Nubin 2-12, Mettetal 8-moins-2. Total – 39-111. Auburn – Bell 19-99, Jarrett 20-72, Frère 13-56. Total – 52-227.

PASSAGE : St. Charles Nord – 30-46-4-382. Auburn – Jarrett 3-9-1-87.

RÉCEPTION : St. Charles North – Hammer 12-205, A. Durocher 3-63, Segobiano 5-43, Nubin 5-38, Lins 3-19, Dehut 2-14. Auburn – Jones 1-54, Muhammad 1-19, Bell 1-14.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE : St. Charles Nord 493, Auburn 315.