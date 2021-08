Le retour de Simone Biles a aidé le nombre de téléspectateurs aux Jeux olympiques, en moyenne 16,8 millions

Mais les chiffres ont commencé à baisser après cela, car le nombre de téléspectateurs vendredi dernier était en moyenne de 15,5 millions de téléspectateurs à la télévision et en streaming. Cependant, les téléspectateurs ont diffusé environ 3 milliards de minutes de contenu des Jeux olympiques de Tokyo sur ses plateformes, y compris Peacock, et NBCUniversal estime que le total dépassera les Jeux olympiques de Rio 2016, qui ont diffusé 3,3 milliards de minutes.

NBCUniversal, la société mère de CNBC, a noté que l’audience de la télévision uniquement avait attiré 16,8 millions de téléspectateurs mardi. Le début des compétitions d’athlétisme a également aidé, et le football féminin américain et le basket-ball masculin américain étaient deux des principales attractions des Jeux olympiques de Tokyo plus tôt dans la semaine. L’équipe féminine des États-Unis est tombée contre le Canada, 1-0, et a été éliminée des Jeux. Ce concours s’est terminé tôt lundi matin. La victoire des hommes sur l’Espagne en huitièmes de finale (quarts de finale) a été diffusée sur le service de streaming de NBC Peacock et s’est terminée vers 2 heures du matin, heure de l’Est, mardi.

Si les sponsors ne reçoivent pas les impressions du côté des téléspectateurs américains, les athlètes ne peuvent pas maximiser les accords de parrainage, a déclaré Edouard Schauder, avocat spécialisé dans le sport au cabinet d’avocats Phillips Nizer.

Schauder a négocié des accords d’approbation impliquant des athlètes de haut niveau, dont Tiger Woods et l’équipe de hockey olympique américaine de 1980.

Cependant, les performances peuvent l’emporter sur les cotes d’écoute, et remporter plusieurs médailles d’or aiderait à surmonter les faibles impressions, car les entreprises tirent parti des noms olympiques emblématiques à long terme.

« Si vous gagnez des médailles d’or comme Mark Spitz, vous serez toujours connu », a déclaré Schauder. « Vous gagnez 28 médailles comme Michael Phelps, vous serez toujours connu. »

Cette année, la nageuse Caeleb Dressel, qui a remporté cinq médailles d’or à Tokyo, a brillé. Il a rejoint Spitz et Phelps pour remporter au moins cinq médailles en un été. Et à 37 500 $ par médaille d’or, Dressel a gagné un salaire à six chiffres. Dressel est déjà aligné avec les principaux sponsors, dont Toyota et Coca-Cola, et a fait tournées nationales des médias mardi après son retour aux États-Unis

La nageuse américaine Katie Ledecky s’est également démarquée, notamment lors de la bataille avec l’Australienne Ariarne Titmus dans le 400m nage libre féminin. Ledecky a remporté quatre médailles aux Jeux de Tokyo et compte maintenant 10 médailles dans sa carrière olympique.

Mardi, la star américaine de l’athlétisme Sydney McLaughlin (or) a établi un nouveau record du monde du 400 m haies féminin. McLaughlin, l’ancien athlète de l’année du lycée Gatorade, a vaincu son compatriote américain Dalilah Muhammad et a terminé en 51:47 secondes.

McLaughlin, 21 ans, est aligné avec l’horloger TAG Heuer et a un accord avec la société de vêtements New Balance.

« Il y aura aussi un ou deux athlètes qui émergeront et dont tout le monde parle », a déclaré Schauder, ajoutant que les spécialistes du marketing et les producteurs de films pourraient identifier « des histoires intéressantes que les gens découvriront après » les Jeux olympiques.

Gymnaste Suni Lee et golfeur Alex Schauffele comme deux des histoires les plus excitantes qui ont émergé des ames.

Après que Biles se soit retiré des compétitions, Lee, 18 ans, est intervenu et a remporté le concours général de gymnastique féminine, prolongeant la séquence de victoires américaines de 17 ans dans cette épreuve. Schauffele a été impliqué dans un frisson du dernier tour avec le Slovaque Rory Sabbatini. Aussi, lutteuse Tamyra Mensah-Stock était deuxième sur la liste de Facebook, après être devenue la première femme noire à remporter l’or dans la compétition qui a fait ses débuts en 2004.

Sur le plan international, les filles de 13 ans Momiji Nishiya (Japon) et Rayssa Leal (Brésil) ont également été populaire aux Jeux de Tokyo. Nishiya a terminé avec l’or et Leal a remporté l’argent dans le compétition de skateboard de rue féminin, l’un des nouveaux sports ajoutés aux Jeux olympiques. Et Sky Brown, 13 ans, est devenu le plus jeune médaillé olympique lorsqu’elle a terminé avec le bronze dans la finale de skateboard féminin en parc.

De plus, les athlètes universitaires devraient bénéficier du nom, de l’image et de la ressemblance à leur retour dans les universités.

« Ils pourront ajouter un médaillé olympique à leur profil et être membre d’une équipe olympique », a déclaré Schauder. « C’est comme lorsque Christian Laettner a bénéficié d’être le collégien qui a joué dans la Dream Team. »

En entrant mercredi, les États-Unis restent en tête avec 79 médailles au total (25 d’or). La Chine a 70 médailles (32 d’or) et le Comité olympique russe (ROC) est troisième avec 53 médailles au total.