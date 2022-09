Dans cette édition de sa chronique, le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, dissèque l’attraction organique du Revierderbyqui revient samedi (9 h HE, diffusion en direct sur ESPN + et ESPN2) après une absence de 18 mois. Pourquoi Borussia Dortmund contre Schalke 04 parle de lui-même.

Les gares font partie du rituel vivant et respirant d’assister à des matchs de football allemands. Alors que vous attendez pour embarquer dans des trains locaux bondés de formes et de tailles intéressantes, vous êtes exposé à la passion et parfois à l’humour exagéré qui accompagne le jeu dans sa forme la plus authentique.

Il se tenait au Dortmund Hbf (“Hauptbahnhof” signifie “station principale”) après un qualificatif Allemagne-Ecosse pour l’Euro à Dortmund en 2003 que j’ai vécu l’un des épisodes les plus drôles de ce genre. J’ai parlé à quelques fans allemands, et conscients que j’étais écossais, ils ont commencé à réfléchir intensément sur le jeu avec moi, que l’Allemagne avait gagné 2 à 1. Mais rapidement et pas très subtilement, la conversation s’est tournée vers l’environnement dans lequel nous nous trouvions, le Ruhrpott ou le Revier animés – à une époque le centre incontesté de l’industrie lourde européenne – et ses culture footballistique associée.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Il est apparu que l’un était un fan du Borussia Dortmund tandis que l’autre avait consacré sa vie à son équipe locale à proximité de Gelsenkirchen, Schalke 04. Oubliez l’unité pour une soirée de l’équipe nationale. Le reste de notre conversation concernait exclusivement le couple échangeant des insultes mutuelles prononcées avec seulement le moindre soupçon de sourire.

Il existe un nom de code pour le Revierderby et c’est “Ludenscheid Nord contre Herne Ouest.” Dortmund est au nord de Ludenscheid, tandis que Gelsenkirchen est à l’ouest de Herne. C’est une autre façon de dire : Ne mentionnez pas cette équipe en ma présence ! Il n’y a pas d’amour pour l’autre.

Ce derby a une magie qui lui est propre, et bien que certains supporters puissent ne pas être d’accord, j’ai toujours eu l’impression depuis que j’étais sur les terrasses de mon premier, que c’était autant les liens qui unissaient que les traditions du football qui séparaient les deux sets. de supporters.

2 Connexe

Il n’y a pas de clivage religieux ou politique entre les deux clubs ou communautés, simplement une querelle sportive remontant aux années 1920, bien que très disputée. Au fur et à mesure que le luminaire grandissait et prenait de l’ampleur au fil des décennies, la seule constante était qu’il n’y avait rien d’artificiel ou d’artificiel à propos de Dortmund-Schalke, et les travailleurs des aciéries ou qui descendaient ensemble dans les mines de charbon pour gagner leur vie pouvaient toujours être en désaccord avec véhémence sur le football. les loyautés.

Contrairement aux grandes villes anglaises avec leurs multiples grands clubs, leurs équivalents allemands ont tendance à tourner autour d’une grande entité de football dans une ville. Dortmund et Gelsenkirchen ne sont qu’à 25 miles l’un de l’autre et il y a peu de preuves de départ de l’un et d’arrivée dans l’autre, que ce soit en train ou en voiture, étant donné la nature fortement peuplée de l’ensemble de la Ruhrgebiet. Oui, c’est une communauté partagée, mais avec un avantage décisif.

Le match a eu sa juste part de moments épiques et mémorables. L’une d’elles, en 1969, mettait en scène un joueur de Schalke, Friedel Rausch, mordu aux fesses par un chien, un berger allemand appelé Rex.

Lorsque Hans Pirkner a donné la tête au Royal Blues dans l’ancien Rote Erde Stadion de Dortmund, cela a déclenché une vague de foule. Ne sachant pas quoi faire, le personnel de sécurité a littéralement laissé sortir les chiens et le pauvre Rausch a payé le prix ultime, souffrant comme il l’a dit “de douleur comme l’enfer”. Cependant, après avoir reçu une injection de tétanos, il a en quelque sorte terminé les 90 minutes dans un match nul 1-1 – bien qu’il ait dû dormir sur le ventre pendant plusieurs jours par la suite.

Les émotions ont débordé entre le Borussia Dortmund et Schalke lors du célèbre match nul 4-4 en novembre 2017. Images TF/Images TF via Getty Images

Au cours des années 70 et 80 et même dans les années 90, chaque club s’est retrouvé dans la mauvaise division pendant un certain temps, et l’absence du Revierderby certainement rendu le cœur plus affectueux. En 1991, après que Schalke ait été en panne pendant trois ans, ils ont assommé un Dortmund supérieur sur papier 5-2 au Parkstadion. Attendez-vous toujours à l’inattendu dans ces combats.

Il faut parler de la fin de la saison 2006-07, lorsque Schalke était enfin en position de remporter son premier titre de champion depuis 1958. Bien sûr, ce devait être Dortmund, malgré le peu d’autre à jouer, qui les a arrêtés lors de l’avant-dernière journée. , les battant 2-0 et permettant finalement au VfB Stuttgart de remporter le Meisterschale. Inutile de dire qu’une génération de supporters de Dortmund s’est longtemps délectée de l’occasion.

Ensuite, il y a eu aussi des retours, comme dans le premier de Jurgen Klopp Revierderby en 2008-09 lorsque Dortmund a effacé un déficit de 3-0 pour égaliser à mort grâce à un penalty d’Alexander Frei. Mais vous ne pouvez pas discuter de l’histoire de Dortmund-Schalke sans faire référence à la réunion de novembre 2017.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI, SEPT. 16

• Mayence contre Hertha Berlin (14h30 HE)

• Real Valladolid contre Cadix (15 h HE) SAMEDI, SEPT. 17

• Majorque contre Almeria (8 h HE)

• Dortmund contre Schalke (9h30 HE)

• Augsbourg contre Bayern (9 h 30 HE)

• Leverkusen contre Brême (9h30 HE)

• Stuttgart contre Francfort (9h30 HE)

• Barcelone contre Elche (10h15 HE)

• Gladbach contre Leipzig (12h30 HE)

• Valence contre Celta Vigo (12h30 HE)

• Boro contre Rotherham (14 h 45 HE)

• Athletic contre Rayo Vallecano (15 h HE)

Steffen Freund, qui a joué pour les deux clubs, était mon co-commentateur pour le flux mondial DFL à Dortmund ce jour-là, et nous pouvions à peine le croire alors que BVB prenait une avance de 4-0 après seulement 25 minutes. Une déroute sans précédent est apparue sur les cartes, mais Schalke s’est stabilisé et a progressivement commencé à ronger les Schwarzgelben et leur avantage.

Un score de 4-1 grâce à Guido Burgstaller est devenu 4-2 grâce à Amine Harit. Ils ne pouvaient pas, n’est-ce pas ? L’atmosphère changeait, et lorsque Daniel Caligiuri a réduit les arriérés à 4-3 à la 86e minute et avec Dortmund visiblement nerveux, l’ambiance était mûre pour un autre but de Schalke. Et il est arrivé quatre minutes après le début des arrêts de jeu, une tête de Naldo gravée à jamais dans le folklore de Ruhrpott.

En tant que commentateur, vous essayez juste de ressentir ces moments spéciaux. J’ai intuitivement crié : “Naldo ! Cette c’est pourquoi ils l’appellent la mère de tous les derbies.”

Samedi venu, 564 jours se seront écoulés depuis le dernier Revierderby, une fonction de la première relégation de Schalke en plus de trois décennies. Les trois dernières réunions ont toutes été Geisterspiele (“jeux fantômes”) sans fans, ou dans un cas avec seulement 300 autorisés en raison du contexte pandémique.

Donc, si vous êtes prêt à vous perdre dans l’atmosphère frénétique générée par 81 000 – dont 7 000 dans la section à l’extérieur – rejoignez-nous sur ESPN2 ou ESPN+, si vous êtes aux États-Unis. À la fin d’une semaine dominée par les discussions sur des créations artificielles incongrues telles que les matchs des étoiles, rien ne vaut un football significatif, réel et brut, façonné par les fans et les communautés elles-mêmes.