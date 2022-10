Le retour de Ryan Hall en Angleterre “un moment très spécial”, déclare Herbie Farnworth | Actualités de la Ligue de Rugby

Ryan Hall a un total remarquable de 37 essais pour l’Angleterre en 39 apparitions

L’ailier vétéran Ryan Hall a fait un retour glorieux dans la ligue internationale de rugby lors de la victoire 42-18 de l’Angleterre en Coupe du monde contre la France samedi et Herbie Farnworth lui a rendu hommage.

L’ancien favori de Leeds, Hall, qui aura 35 ans une semaine après la finale de la Coupe du monde, a été exclu de l’équipe de Shaun Wane pour le match d’ouverture du tournoi, la déroute 60-6 des Samoa à Newcastle.

Mais il a profité de son rappel en inscrivant un doublé face à la France à Bolton samedi soir.

L’Anglais Ryan Hall se libère pour marquer un essai contre la France (Photo : Allan McKenzie/SWpix.com)

Hall a frappé deux fois au cours des 11 premières minutes pour porter son remarquable total d’essais en Angleterre à 37 en 39 apparitions.

Cela lui a permis d’égaliser à la troisième place avec l’ancien capitaine australien Darren Lockyer dans la liste des buteurs internationaux de tous les temps, avec seulement Ken Irvine (40) et Mick Sullivan (46) devant.

Hall a maintenant 12 essais en Coupe du monde, qui ont eu lieu lors des trois derniers tournois de 2013, 2017 et 2021, ce qui le place un derrière l’Australien Bob Fulton, avec seulement Jarryd Hayne (14) et Billy Slater (16) plus loin dans le picorer ordre.

Le total de 226 essais de Super League de Hall le place également deuxième derrière son ancien coéquipier de Leeds Danny McGuire, maintenant entraîneur adjoint de son dernier club Hull KR, dans la liste de tous les temps.

Farnworth a participé aux deux essais de Hall au stade de l’Université de Bolton et dit que ce fut un privilège d’être son centre.

“C’est un grand honneur”, a déclaré Farnworth. “Quelqu’un m’a dit qu’il avait battu un record d’essais aujourd’hui et, si c’est vrai, en faire partie est un moment très spécial.

“Ce qu’il a fait au niveau international et aussi au niveau des clubs est énorme et partager le terrain avec quelqu’un comme ça et être à son avantage est très spécial.”

Hall, dont la précédente apparition en Angleterre était lors de la finale de la Coupe du monde 2017 à Brisbane, a été éclipsé dans les dernières étapes du match de samedi par Dom Young, 21 ans, qui a poursuivi son entrée passionnante sur la scène internationale avec deux autres essais.

Son deuxième était un effort sur la longueur du terrain qui, selon l’ancien entraîneur anglais Steve McNamara, lui rappelait Martin Offiah, et Hall s’attend à ce que son jeune rival fasse une impression similaire dans sa carrière.

“C’est un excellent entraînement avec Dom”, a déclaré Hall. “C’est un jeune athlète et il apprend encore le jeu.

“Il a des talents bruts évidents qu’il a montrés et il ira de mieux en mieux avec l’âge.

Hall a marqué deux essais contre la France (Photo : Allan McKenzie/SWpix.com)

“Il a besoin d’être peaufiné dans quelques domaines, mais sa tête est comme une éponge et il absorbera tout et ramassera les choses.

“Il a commencé de la bonne manière, je suis sûr que vous entendrez son nom dans les années à venir.”

Wane est susceptible de ramener Tommy Makinson pour le dernier match du Groupe A samedi prochain contre la Grèce à Sheffield et doit maintenant décider quel joueur laisser de côté.

John Bateman et Mikolaj Oledzki ont fait leurs premières apparitions dans le tournoi aux côtés des débutants Andy Ackers et Marc Sneyd alors que Wane entamait sa politique de rotation avant les huitièmes de finale.

Cela laisse Joe Batchelor et Kai Pearce-Paul comme les seuls membres inutilisés de son équipe de 24 hommes et Wane a confirmé que les deux feront leurs débuts à Bramall Lane.

Le centre Kallum Watkins, définitivement absent du match contre la Grèce, a été expulsé d’une blessure à la tête 12 minutes après le début de la seconde mi-temps.