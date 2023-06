Le retour de Raquel Leviss dans ‘VPR’ dans ‘Question’ après l’affaire Tom Sandoval Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Raquel Léviss28 ans, ne sait pas si elle retournera à Règles de Vanderpump la suivre et Tom SandovalL’affaire de plusieurs mois est révélée au public. « Je ne sais pas. C’est en question en ce moment. Je veux », a-t-elle déclaré à l’hôte de Bravo Andy Cohen lors d’une interview individuelle de la version étendue de Peacock du Règles de Vanderpump La saison 10 Réunion, qui a été tournée fin mars quelques semaines seulement après l’annonce de l’affaire.

Pour le moment, les acteurs et l’équipe de VRP connaissent une interruption prolongée alors que les producteurs déterminent comment filmer la saison 11 au milieu du drame à l’échelle de la distribution causé par l’affaire de Raquel et Tom. « J’avais pensé que nous avions besoin de caméras sur eux tout de suite », Alex Baskinle producteur exécutif de Règles de Vanderpumpdit Variété en mai. « Et je pense maintenant que nous avons besoin d’une minute. » Il a également confirmé que « personne ne dit non » en ce qui concerne le retour pour la saison 11.

Cependant, Ariana Madix37 ans, a précisé une chose à propos de la onzième saison de Règles de Vanderpump: Elle veut être loin de son ex ou de son ancienne meilleure amie, qu’elle a qualifiée de « diabolique, démente et sous-humaine » lors de la réunion dramatique. « Je n’ai rien à dire à aucun d’eux. Notre émission est très réelle et suit un vrai groupe d’amis, et aucun d’eux ne fait partie du groupe d’amis, alors bonne chance », a déclaré Ariana. Le New York Times le 18 mai.

En plus d’être incertaine quant à son avenir avec la série, Raquel a dit à Andy, 54 ans, qu’il « semblait » qu’Ariana était au courant de sa relation grandissante avec Tom. «Elle n’a jamais insisté à ce sujet. Elle ne m’a jamais confronté à ce sujet. Elle n’a pas – d’après ce que je sais [because of what] Tom m’a dit qu’elle ne l’avait pas trop interrogé à ce sujet et qu’elle croyait simplement ce qu’il lui dirait », a-t-elle expliqué. Elle a poursuivi en admettant qu’elle se sentait « très honteuse » de l’affaire une fois qu’elle a réalisé qu’Ariana n’en avait aucune idée.

La star de télé-réalité a également révélé qu’elle et Tom, 39 ans, avaient commencé à se fréquenter après le voyage des filles à Lake Havasu en août 2022 après qu’il l’ait fait se sentir « spéciale, entendue et vue ». Elle et Tom ont depuis rompu après moins d’un an de relation.

Au moment d’écrire ces lignes, Tom n’a pas commenté cet avenir avec la série à succès Bravo.

