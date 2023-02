Le retour de Pogba pour la Juventus retardé après une blessure

Le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba ne fera pas son retour tant attendu lorsque son équipe accueillera la Lazio en quarts de finale de la Coppa Italia jeudi, a déclaré l’entraîneur Massimiliano Allegri, mais l’attaquant Dusan Vlahovic devrait commencer.

Pogba et Vlahovic reviennent de longues absences pour blessure et ont été nommés sur le banc de Serie A dimanche, après avoir participé à un match amical contre une équipe réserve de la Juventus plus tôt la semaine dernière.

Vlahovic, qui n’avait pas joué pour la Juve depuis octobre, a remplacé Mattia De Sciglio à la 65e minute de leur défaite choc à domicile 2-0 contre Monza. Pogba, qui n’a pas encore disputé de match cette saison, était un remplaçant inutilisé.

“En dehors de [Leonardo] Bonucci qui est toujours absent, le seul qui ne sera pas disponible en raison d’une douleur aux fléchisseurs est Pogba”, a déclaré Allegri lors d’une conférence de presse mercredi.

“Malheureusement, quand vous êtes absent pendant une longue période et que vous augmentez le niveau d’intensité, vous ressentez de la douleur… Peut-être que dans quelques semaines, il sera en pleine forme.

Paul Pogba n’a pas fait d’apparition pour la Juventus depuis son retour au club l’année dernière. Photo par sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

“Il a besoin que son corps se réadapte et cela prendra du temps, il faut naviguer à vue dans ces situations. D’ici à la fin, nous devons l’utiliser de la meilleure façon possible.

“Vlahovic jouera presque certainement en tant que titulaire, pour les autres, je dois décider. [The game] peut durer 120 minutes demain donc les remplacements seront encore plus importants.”

La Juventus, qui a vu une déduction de 15 points pour fausse comptabilité la plonger de la troisième à la 10e place en Serie A en janvier, doit s’adapter rapidement à sa nouvelle réalité, a ajouté Allegri.

“Le club verra où on peut défendre [ourselves], [but] cela ne doit pas être un alibi ou une excuse, nous devons y aller et faire ce qui doit être fait”, a déclaré Allegri.

“C’est peut-être la première fois que 15 points sont retirés du tableau, vous étiez troisième et vous redescendez. Maintenant, nous recommençons, [and] nous devons gérer [the situation] du mieux que nous pouvons.

“Le match de la Coupe d’Italie doit être fait de la meilleure façon, nous ferons de notre mieux.”

La Juve reprendra sa campagne de Serie A mardi à Salernitana, 14e.