Le retour de Phil Mitchell révélé alors qu’il entre dans une zone de guerre à EastEnders

PLUSIEURS semaines après sa sortie choc, Phil Mitchell retourne à Albert Square.

Mais l’homme dur de longue date d’EastEnders est profondément ébranlé lorsqu’il réalise à quel point tout a changé depuis son départ.

Bbc

Phil Mitchell revient à Albert Square la semaine prochaine[/caption]

Bbc

Des tensions pourraient-elles naître avec Alfie Moon ?[/caption]

Bbc

Kat Slater est de plus en plus confuse à propos d’Alfie et Phil[/caption]

Avec Phil parti, Kat Slater (représentée par Jessie Wallace) s’est sentie quelque peu perdue et son ancien mari Alfie Moon (Shane Richie) a quelque peu profité de sa confusion.

Cependant, dans des scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, la propriétaire de Kat’s Cabs reçoit la visite de DCI Samantha Keeble (Alison Newman) qui exige qu’elle récupère Phil.

Le détective enchaîne avec une menace – si Phil ne revient pas sur la place, elle le ramènera elle-même avec des menottes.

Plus tard, le triangle amoureux de Kat se développe alors qu’elle se confie à Stacey Slater (Lacey Turner) sur sa confusion concernant Alfie et Phil.

Alfie va au-delà pour Kat et elle est ravie de son grand geste lorsqu’elle rentre chez elle.

Charmée, elle accepte de passer un Noël lunaire magique en famille avec leurs enfants.

Mais avec le retour de Phil (Steve McFadden), la confusion de Kat grandit et elle est bientôt en colère pour découvrir la véritable raison de son retour.

Phil doit également faire face à la colère de Billy Mitchell (Perry Fenwick) à son retour alors que ce dernier le gronde pour ne pas être là quand on avait besoin de lui.

Billy met ensuite Phil au courant du diagnostic tragique de tumeur cérébrale de Lola et il est horrifié – mais il y a pire.

La paire pourrait même être déchirée pour de bon.

Les choses iront de mal en pis pour Phil quand Alfie voudra que Kat et les garçons participent à la collecte de fonds pour les chants de Noël, ce qui l’incite à refuser catégoriquement.

Alfie ne recule pas et le retrouve aux Arches pour exiger que les garçons viennent au concert.

Les tensions entre les deux pourraient-elles s’aggraver ?

Y a-t-il une nouvelle querelle qui se prépare ?

Comme les fans du drame basé à Londres s’en souviendront peut-être, Phil a quitté Walford en octobre 2022 pour trouver un allié dans son plan pour éliminer DCI Keeble.

Phil a eu une querelle de longue date avec Keeble et cela n’a fait que s’aggraver lorsqu’il a dû compter sur elle pour sortir de prison.

Pour couronner le tout, Billy a été arrêté pour vol à main armée et pour le meurtre du père de Keeble, survenus il y a quatre décennies, et Phil cherche désespérément à le tirer d’affaire.

Mais parviendra-t-il à s’en sortir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Bbc

Kat reçoit la visite de DCI Keeble[/caption]

Bbc

Billy informe Phil du diagnostic de Lola[/caption]