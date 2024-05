Le retour de Nicki Minaj à Amsterdam annulé après son arrestation

La police néerlandaise a déclaré que la race de Nicki Minaj n’avait joué aucun rôle dans son arrestation pour drogue le week-end dernier et qu’il était « ennuyant qu’elle ait tiré cette carte ».

La rappeuse américaine a été arrêtée le week-end dernier à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam et condamnée à une amende après que la police a déclaré avoir trouvé « des dizaines de joints dans ses bagages ».

Elle a été arrêtée samedi par la police militaire à Amsterdam, où elle avait commencé sa tournée européenne, avant d’être condamnée à une amende et relâchée.

« Ne pouvant pas me rendre à Manchester, je ne sais pas quand c’était la dernière fois que je me suis senti aussi bas, tu sais? » a-t-elle déclaré aux fans sur la plateforme de diffusion en direct Stationhead plus tôt cette semaine.