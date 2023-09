Le retour de Newcastle en Ligue des champions signifie tout pour le club et les fans avant le voyage à Milan – Reporter Notebook | Actualités footballistiques

Revenir en Ligue des Champions signifie absolument tout pour les fans de Newcastle. Ils avaient été affamés sous le précédent propriétaire Mike Ashley. Ils existaient simplement sous sa direction, ils n’avaient aucune possibilité de revenir au sommet de l’Europe.

Oui, ils ont eu cette saison en Ligue Europa sous la direction d’Alan Pardew en 2013, mais c’était une saison unique – et cela a été considéré par la hiérarchie comme quelque chose qu’ils ne voulaient pas.

Cela a été considéré comme une distraction de la ligue, et les supporters avaient le sentiment que tout ce qu’Ashley voulait, c’était qu’ils restent en Premier League et récupèrent les prix en argent chaque année.

Cela fait du bien pour les fans d’être de retour, ils sont de retour au sommet et en compétition avec certains des meilleurs clubs, et leur offrent une journée de repos. Le groupe compte de brillants déplacements, Milan puis Dortmund et Paris. C’est une belle opportunité de voir le club jouer sur la scène européenne avec un réel espoir de sortir du groupe.

Lorsque le tirage au sort a été effectué, cela ressemblait à un groupe de la mort – cela semblait difficile sur le papier, mais les trois équipes sont plus faibles que les années précédentes. Le PSG n’a ni Neymar ni Lionel Messi, Dortmund n’a pas Jude Bellingham, Milan n’a pas Sandro Tonali.

Je dirais que Newcastle est aussi bon, sinon meilleur, que Milan, mais il s’agit de la façon dont ils gèrent San Siro et les supporters locaux, qui, comme nous le savons tous, sont très volatiles et peuvent rendre les choses très difficiles pour les supporters extérieurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe, envisage un retour du club en Ligue des champions après une absence de 21 ans.



Les fans passeront un bon moment. Ils diront extérieurement qu’ils sont simplement heureux d’être ici, mais ils voudront s’assurer de quitter le groupe.

Je me suis promené jusqu’à l’un des canaux où les fans se trouvaient plus tôt, et ils s’amusent beaucoup. C’est quelque chose qui leur manque depuis si longtemps. Certains des six premiers et même les équipes écossaises, si habituées à se lancer dans la compétition européenne, peuvent le tenir pour acquis. Ce ne sera pas le cas pour Newcastle.

Ils ont ici une génération de supporters qui ne les ont jamais vu jouer en Europe auparavant. C’est quelque chose de nouveau pour eux et quelque chose à chérir.

Je m’attends à ce qu’Eddie Howe revienne à ce qui a fait ses preuves mardi. Callum Wilson a joué les 90 minutes complètes samedi dans une victoire 1-0. Il s’est entraîné seul lundi et je m’attends à ce qu’Alexander Isak revienne.

Les quatre arrières se choisissent eux-mêmes, mais quelques positions pourraient être modifiées.

Je pense que Tonali reviendra en raison de la blessure de Joelinton, aux côtés de Bruno Guimaraes et Sean Longstaff.

Je pense que Miguel Almiron remplacera Harvey Barnes à droite des trois premiers, alors qu’Eddie Howe revient sur ses joueurs préférés des premiers matchs de la saison qui ont si bien fait, notamment contre Aston Villa.

Joelinton leur manquera beaucoup – ses jambes, son énergie et ce qu’il apporte à l’équipe – tout comme Joe Willock leur manquera. Mais c’est pourquoi ils ont acheté Tonali et ont gardé Longstaff. Ils ont des options maintenant et l’équipe est plus forte que la saison dernière.

Image:

L’énergie de Joelinton manquera à Newcastle à Milan





Il y a des joueurs comme Kieran Trippier, qui a disputé une finale de Ligue des Champions, Guimaraes qui a disputé la compétition pour Lyon. Mais en réalité, en regardant l’équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ne l’ont pas fait.

Dan Burn, Longstaff, Wilson ne l’ont pas fait, ni Almiron ni Anthony Gordon. Oui, il y en aura d’autres qui l’ont déjà fait, mais c’est une nouvelle expérience pour beaucoup.

Ce sera intéressant de voir comment ils géreront cette occasion, quelque chose de complètement différent de ce à quoi ils sont habitués, un tout nouveau défi.

Si Newcastle marque un point, je pense qu’ils seraient plus qu’heureux. Ce sera difficile après le résultat de Milan ce week-end, et on peut dire qu’ils sont vraiment désespérés de se rattraper. Stefano Pioli a déclaré qu’il devait des excuses individuelles à chaque fan de l’AC Milan – et il souhaite que ses joueurs sortent et prouvent quelque chose mardi.

Je ne sais pas si Newcastle les obtient réellement au bon moment. Oui, ils ont gagné ce week-end, mais ce n’est pas aussi fluide que la saison dernière – et on a l’impression qu’ils ont besoin d’un peu plus de temps pour se mettre à niveau.

Une victoire serait incroyable, et repartir avec un point serait plus qu’acceptable. Mais avec le stade, l’ambiance et le résultat du week-end, Milan sera le favori pour gâcher le retour de Newcastle en Ligue des Champions.

Ce que disent les journaux milanais

mardi matin Gazzetta du Sport a affirmé que Newcastle était « moins effrayant » que l’équipe de l’Inter contre laquelle ils ont perdu ce week-end – et que l’équipe d’Eddie Howe devait prouver sa valeur en Ligue des champions…