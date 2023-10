Le retour de Messi ne suffit pas : l’Inter Miami ne parvient pas à atteindre les séries éliminatoires de la MLS

Lionel Messi est revenu sur le terrain pour l’Inter Miami alors qu’ils combattaient Cincinnati par une nuit pluvieuse. Alors que l’équipe argentine avait de grands espoirs pour les séries éliminatoires, elle a finalement échoué après une défaite 1-0.

Malgré les chances difficiles des Hérons en séries éliminatoires, l’ambiance au stade DRV PNK était optimiste avant le match puisque Lionel Messi serait à nouveau disponible comme remplaçant.

La première mi-temps appartenait à Miami, mais malgré trois bonnes occasions, ils n’ont pas réussi à marquer, les trois tentatives ayant touché les montants.

Une fois les équipes revenues après la pause, Cincinnati a pris le contrôle. Le septuple Ballon d’Or a été expulsé sur le terrain dans une tentative désespérée de sortir de l’impasse. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose puisque les visiteurs marquaient finalement à 10 minutes de la fin.

Alvaro Barreal a marqué le but du feu vert après que le gardien de Miami Drake Callender ait mal géré une puissante tentative de Yuya Kubo. Malgré tous leurs efforts, l’équipe locale n’a pas réussi à égaliser, et encore moins à marquer le but gagnant dont elle aurait eu besoin pour maintenir ses espoirs en séries éliminatoires.

Comment Messi s’est-il comporté contre Cincinnati ?

Les deux coups francs manqués de Messi ont été ses seules contributions significatives. Les deux tentatives ont largement dépassé la barre transversale de Roman Celentano dans le but de Cincinnati, l’une à la 58e minute et l’autre dans le temps additionnel.

« Sa blessure est guérie, mais son rythme était tout simplement mauvais », a fait remarquer le patron de Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, via ESPN. « Il n’a pas beaucoup joué, c’est pourquoi je ne l’ai joué que 35 minutes. »

Le vétéran argentin n’avait joué que 37 minutes au total lors des six matchs précédents de son équipe jusqu’à samedi, Miami étant resté cinq fois sans victoire sans lui.

Et maintenant pour Messi ?

Le joueur de 36 ans se présentera à des fonctions internationales avec l’Argentine pour sa campagne de qualification pour la Coupe du monde. Les champions en titre accueilleront le Paraguay jeudi et se rendront au Pérou la semaine suivante.

Pendant ce temps, Messi ne jouera pas lors du prochain match des Herons, qui aura lieu le 18 octobre et sera un match contre le Charlotte FC.

S’il récupère à temps, il pourrait participer au deuxième match, prévu pour la dernière journée de la saison régulière et qui se déroulera en Caroline du Nord.

