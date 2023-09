Le retour de Messi avant le match contre la Bolivie est improbable – Martino de Miami

FORT LAUDERDALE, Floride — L’entraîneur de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré vendredi qu’il ne pensait pas que Lionel Messi ait subi une quelconque blessure grave lors de la première victoire de l’Argentine en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Équateur jeudi, mais qu’il devrait en savoir plus bientôt. concernant le statut de sa star.

Messi a marqué sur un coup franc caractéristique avant de repartir à une minute de la fin de la victoire 1-0.

« Cela ne semble rien d’important », a déclaré Martino. « Quelques symptômes de fatigue, c’est du moins l’information dont nous disposons. Nous en saurons plus aujourd’hui. »

Interrogé après le match sur le départ atypique de Messi avant le coup de sifflet final, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré que Messi avait demandé à être remplacé parce qu’il « avait ressenti quelque chose », tandis que Messi lui-même a déclaré qu’il était juste « un peu fatigué ».

L’Argentine fera face mardi au redoutable voyage en haute altitude en Bolivie avant que Messi ne soit de retour dans le sud de la Floride après la trêve internationale, avec de nombreux autres coéquipiers qui rateront tous le match à domicile de MLS de samedi contre le Sporting Kansas City alors qu’ils étaient en service avec leur des pays.

Interrogé sur la possibilité que Messi ne se rende pas à La Paz et revienne à l’Inter Miami, Martino a déclaré qu’il doutait que cela se produise.

« Je n’oserais pas le dire pour l’instant », a déclaré Martino. « Il est tôt. Aujourd’hui pourrait être un jour important [regarding that decision]mais je ne l’imagine pas s’il a une chance de jouer contre la Bolivie. »

Martino a déclaré vendredi qu’il était prêt depuis des semaines pour ce match avec un groupe en désavantage numérique et qu’il espérait que des individus moins utilisés intensifieraient leurs efforts.

« Nous savons que cela arrive dans toutes les équipes », a déclaré Martino. « Il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus, d’autres qui jouent moins et qui doivent profiter de ce genre d’occasions.

« Mais il n’est pas vrai non plus que le jeu dépend exclusivement de ces joueurs qui vont jouer davantage maintenant. Ils doivent faire le meilleur effort avec les autres. Nous connaissons ces absences depuis l’arrivée des nouveaux joueurs, donc pour le Au cours des 20 derniers jours, nous imaginions que nous serions à cet endroit, donc ce n’est pas une surprise. »

Une agréable surprise est survenue plus tôt cette semaine lorsqu’il a été révélé que Martino aurait à sa disposition le gardien de but Drake Callender pour le match, car l’équipe nationale masculine des États-Unis a permis à Callender de rester dans le sud de la Floride et de rater le match amical de l’équipe. le même jour contre l’Ouzbékistan à Saint-Louis.

Il devrait rejoindre l’USMNT avant le match de mardi contre Oman au Minnesota.

Et même si Martino manquera certainement de nombreux contributeurs clés samedi, il devrait avoir plusieurs titulaires fréquents disponibles pour la sélection (avec Callender) sous la forme des anciens coéquipiers de Messi à Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba, le défenseur central Kamal Miller, l’arrière latéral. DeAndre Yedlin et l’attaquant Leonardo Campana.

Les jeunes arrivants argentins Facundo Farías – qui a marqué lors de la victoire 3-1 à l’extérieur dimanche contre le LAFC – et Tomás Avilés, seront probablement également dans le onze de départ.

« Nous avons une très bonne équipe disponible pour affronter Kansas City », a déclaré Martino. « Nous avons le même espoir à chaque match, avec l’espoir de pouvoir rester sur cette voie et de réduire la distance qui nous sépare des séries éliminatoires. »

L’Inter Miami occupe actuellement la 14e place de la Conférence Est de la MLS, à cinq places et huit points de la position finale des éliminatoires de la Coupe MLS, occupée pour l’instant par DC United.

Une victoire contre le Sporting KC samedi pourrait les rapprocher à un point des New York Red Bulls, 13e, qui ne seront pas en action ce week-end et ont perdu trois matchs consécutifs, dont une défaite 2-0 contre Miami. à la fin du mois dernier.

Le prochain match de Miami aura lieu à Atlanta United le samedi 16 septembre, et il peut être difficile de voir Messi commencer ce match seulement deux ou trois jours après son retour dans le sud de la Floride.