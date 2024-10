Le retour de McNeil aux Mets pour le NLCS est important pour lui et pour l’équipe

LOS ANGELES — Au terme d’une course folle pour revenir sur le terrain, d’un programme de rééducation compressé dans quatre États à une période de l’année où il n’était pas certain que la saison des Mets se poursuivrait, Jeff McNeil l’a effectivement fait – et dans le Le processus a créé une note de bas de page amusante pour sa famille.

Les Mets l’ont inclus sur leur liste pour la série de championnat de la NL, faisant de la place en laissant tomber le releveur Adam Ottavino avant le premier match contre les Dodgers dimanche soir. McNeil s’est cassé le poignet droit environ cinq semaines auparavant.

Pour McNeil, il s’agissait d’une réalisation personnelle importante. Il est dans l’organisation depuis 2013 et dans les majors depuis 2018 et n’a jamais été près de renifler cette étape des séries éliminatoires, donc s’impliquer était important pour lui.

Pour les McNeil en général, c’était aussi très cool.

Jeff a grandi à Santa Barbara et est allé à l’université de Long Beach State. Il était alors un fan des Dodgers et le premier match de championnat majeur de sa vie a eu lieu au Dodger Stadium.

Lorsque son fils, Lucas, est né en 2022, il n’avait que 6 jours lorsqu’il a assisté à son premier match – également au Dodger Stadium, car son père a participé au All-Star Game ici.

McNeil et sa femme, Tatiana, viennent d’accueillir une fille, Serena, ce mois-ci. Dimanche, à l’âge de 9 jours, elle est allée à son premier match – au Dodger Stadium, oui.

« Cela signifie beaucoup de jouer dans ce stade », a déclaré McNeil. « Ma famille va aussi garder de très bons souvenirs.

« Le simple fait d’être de retour maintenant signifie beaucoup. Je voulais jouer en séries éliminatoires. Ça a été difficile de regarder. Mais c’est très amusant, en même temps, de voir comment joue cette équipe. . . Être dans cette organisation depuis aussi longtemps et ne pas aller trop loin dans les séries éliminatoires, cela signifie beaucoup de jouer dans une si grosse série ici. Donc juste super heureux.

La sentimentalité mise à part, le retour de McNeil signifiait également beaucoup pour les Mets. En tant que frappeur gaucher capable de jouer au deuxième but, au champ droit et au champ gauche, il offre au manager Carlos Mendoza un grand degré de polyvalence sur un banc soudainement plus profond.

Après avoir intensifié ses activités de baseball chez lui en Californie et avec les Mets à Philadelphie et à New York, McNeil a déclaré qu’il n’avait rencontré « aucun problème » lors de deux matchs de l’Arizona Fall League.

McNeil n’était pas dans l’alignement pour le premier match. Mais restez à l’écoute.

« Beaucoup de choses peuvent arriver, surtout dans une série de sept matchs », a déclaré Mendoza. « Qui sait ? Commencez un ou deux. Il pourrait devenir le plus gros bâton de la série à un moment donné. Il fait partie intégrante de cette équipe. Il a été un élément important de cette équipe. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes ici. Évidemment, étant à terre, il nous a manqué. Le fait qu’il ait travaillé très dur pour se mettre dans une position où il est un joueur pour nous, le voici. Alors tu dois lui donner du crédit.

McNeil a déclaré : « Il m’a dit juste d’être prêt. Cela va changer de jour en jour. Soyez prêt à sortir du banc. Prenez de gros bâtons.

Jose Iglesias a été le joueur de deuxième but régulier des Mets en l’absence de McNeil, et pendant la majeure partie de cette période, la décision a été facile. En plus d’apporter « de l’énergie et de l’ambiance », comme l’a dit le gaucher Sean Manaea, Iglesias est adepte défensivement et a bien frappé.

Mais Iglesias n’a obtenu qu’une fiche de 6 en 29 (.207), sans coups sûrs supplémentaires, sept retraits au bâton et aucun but sur balles au cours des deux premiers tours des séries éliminatoires.

« Vous dites qu’il s’est calmé, mais j’aime toujours nos chances quand il est au marbre », a déclaré Mendoza. « Vous savez qu’il va mettre le ballon en jeu. Il a déjà vécu de grands moments. Et ce qu’il fait sur le terrain défensivement au deuxième but, au troisième but, l’énergie, son engagement, les conversations avec le lanceur dans certaines situations. Il apporte beaucoup de choses. C’est un très bon joueur.

Augmenter les chances de temps de jeu de McNeil : Les Dodgers n’ont qu’un seul lanceur gaucher, le releveur Anthony Banda (brièvement membre des Mets 2021). Un autre releveur gaucher, Alex Vesia, est absent en raison d’une tension intercostale subie lors de la NLDS contre les Padres.

« Nous verrons comment se dérouleront les prochains matchs », a déclaré Mendoza. « Si je dois faire quelques ajustements, je le ferai. »

Les Mets pourraient affronter McNeil en deuxième position, Iglesias en troisième et Mark Vientos en DH. Cela signifierait mettre Jesse Winker et JD Martinez sur le banc.

« Je ne suis pas arrivé jusque-là », a déclaré Mendoza. « Mais tout est sur la table. »

Ottavino était mécontent d’avoir été exclu, a déclaré Mendoza, mais il « a géré la situation de manière très professionnelle ».

Après avoir signé à nouveau avec les Mets en janvier comme option de fin de manche, Ottavino, 38 ans, a été rétrogradé à des postes à moindre effet de levier à la mi-juin. Mendoza ne l’a utilisé lors d’aucun de ses sept premiers matchs éliminatoires.

« Ils ont pris une décision et je vis avec et j’avance », a déclaré Ottavino, qui est toujours autorisé et prévoit même de s’asseoir dans l’enclos des releveurs pendant les matchs. «Ils m’ont dit que j’allais rester inactif. David (Stearns, président des opérations baseball) vient de dire que cela se résumait à une question de match et qu’il fallait rester prêt.

«Je n’ai rien répondu à David. J’ai juste dit OK. J’ai parlé à Mendy aujourd’hui. Je garderai cette conversation privée, mais peu importe ce que j’en ressens. Ce qu’ils veulent faire est important. C’est leur droit.