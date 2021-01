MANCHESTER, Angleterre – En termes simples, la victoire 3-2 de Manchester United contre Liverpool lui a valu le droit de jouer contre West Ham au cinquième tour de la FA Cup, mais cela pourrait signifier beaucoup plus.

Il n’y avait pas de points proposés et pas de positions en jeu, mais lors d’une saison au cours de laquelle United s’est positionné dans une course au titre de Premier League pour la première fois depuis 2013, des victoires comme celle-ci sont – à tout le moins – un problème psychologique. boost qui maintiennent également un élan précieux.

Vingt-deux ans jour pour jour depuis que le remplaçant Ole Gunnar Solskjaer a marqué un vainqueur tardif pour sceller un retour de United qui a battu Liverpool au quatrième tour de la FA Cup, le désormais manager a regardé le remplaçant Bruno Fernandes marquer un vainqueur tardif pour sceller un retour de United qui a battu Liverpool au quatrième tour de la FA Cup.

En 1999, l’équipe de Sir Alex Ferguson ne perdrait pas à nouveau sur le chemin d’un triplé en Premier League, Champions League et FA Cup. Il est peu probable que cette équipe de United égalise ce genre de course au cours des quatre prochains mois, même si elle n’était pas déjà sortie de la Coupe d’Europe, mais Solskjaer pense que certains résultats peuvent galvaniser un groupe – même en janvier – et celui-ci a ce genre de sensation.

Derrière le but de Mohamed Salah à la 18e minute, Mason Greenwood a égalisé avant la mi-temps et Marcus Rashford a mis United devant trois minutes après la pause, seulement pour que Salah marque 2-2 juste avant l’heure.

Liverpool semblait plus susceptible de marquer à nouveau et Salah s’est vu refuser son tour du chapeau par l’arrêt de Dean Henderson, mais Bruno Fernandes a suivi son introduction sur le banc pour marquer avec un coup franc de curling de 20 verges à 12 minutes de la fin. Salah a tiré large avec une chance de forcer le temps supplémentaire et United a tenu le coup.

Pour la première fois depuis une victoire en mars 2020 contre Manchester City, l’équipe de Solskjaer a battu l’un des «six grands» établis d’Angleterre, un obstacle important à surmonter avant la deuxième moitié de la saison de la ligue, au cours de laquelle ils joueront à City, Tottenham, Chelsea et, samedi prochain, Arsenal. Liverpool visite également Old Trafford.

« C’est fantastique de gagner des matchs contre les champions de l’année dernière, une équipe fantastique », a déclaré Solskjaer. « Nous avons joué selon nos conditions, trouvé une voie en laquelle les joueurs croient et nous devenons de plus en plus forts.

« Regardez la différence avec six mois en arrière », at-il ajouté. « Vous ne pouvez pas faire trop de grands progrès à la fois, mais nous nous améliorons et gagnons des matchs serrés. Le moral et la confiance sont très bons. »

Jurgen Klopp a aligné une équipe solide, avec Salah, Roberto Firmino, Thiago, Fabinho, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson choisis dès le départ, mais le patron de Liverpool a peu de chances de verser trop de larmes pour une compétition dans laquelle il n’a jamais atteint. le cinquième tour une fois.

Klopp peut être heureux que la fermeture éclair offensive de Liverpool soit revenue contre United et que Salah ait marqué ses premiers buts à Old Trafford, mais une plus grande inquiétude est le voyage à Tottenham jeudi; Liverpool n’a pas gagné ou marqué en championnat depuis un mois et cela doit être corrigé rapidement s’ils veulent mettre en place une véritable défense de titre.

« Ce n’est pas ce que nous voulions, donc c’est frustrant », a déclaré Klopp. « Nous avons fait beaucoup de pas dans la bonne direction. Le début du match a été bon, nous voulions changer la fortune et nous avons marqué deux fois et c’est bien aussi. Tout va bien, mais ils en ont marqué trois. Nous pouvons prendre des points positifs, J’ai vu beaucoup de points positifs, nous savons sur quoi travailler mais c’est comme ça. Si vous êtes dans une situation que vous n’aimez pas, vous prenez des mesures pour vous en sortir.

Klopp a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien à craindre et que « en tant que groupe, nous sommes vraiment ensemble et nous devons le résoudre ensemble », et il est vrai que revendiquer des titres de Premier League et de Ligue des champions au cours des deux dernières saisons signifie qu’il n’a pas besoin la FA Cup autant que Solskjaer, qui est toujours à la recherche du premier trophée en charge de United.

Le seul inconvénient pour l’équipe locale était la vue de Rashford, qui a été exceptionnel toute la soirée, marchant directement dans le tunnel après avoir été remplacé; Solskjaer a déclaré que le meilleur buteur de United subirait une scintigraphie du genou lundi.

De plus, tout en étant satisfait du résultat, le manager de United en a également profité pour rappeler à ses joueurs que l’optimisme généré en battant Liverpool ne signifiera pas grand-chose s’ils ne peuvent pas faire de même contre Sheffield United mercredi.

« Dans le vestiaire, c’est une bonne ambiance mais je veux voir une réaction », a-t-il déclaré. « Tout le monde est ravi et haut et il devrait l’être, mais demain matin, je veux voir les joueurs penser à mercredi, pas à aujourd’hui. »

Solskjaer a déclaré lors de la préparation de ce match qu’en 1999, ce n’est qu’après la fin de la saison qu’il a pu identifier les moments importants qui avaient aidé l’équipe de Ferguson à progresser vers des choses plus grandes et meilleures. Pris isolément, battre Liverpool en FA Cup signifie un peu plus que passer au tour suivant, mais cela pourrait s’avérer beaucoup plus significatif.