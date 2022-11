Le retour de l’USWNT contre l’Allemagne ne peut pas effacer les soucis de mauvaise forme

PHEEEEEEEEEEWWWWW.

C’était assez anxiogène pour l’équipe nationale féminine des États-Unis de subir trois défaites consécutives avant le match amical de dimanche contre l’Allemagne, mais personne – PERSONNE – ne veut entrer dans les livres d’histoire comme étant cette équipe perdre quatre matchs consécutifs pour la première fois de l’histoire de l’USWNT. Sans oublier: cela aurait été le dernier match de l’USWNT de l’année civile, et l’USWNT se dirigerait alors vers l’année de la Coupe du monde sur une défaite. POUAH.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que vous ayez pratiquement pu entendre l’exhalation collective de l’équipe américaine après la victoire 2-1 de dimanche contre un très bien équipe allemande.

Nous parlerons du retour de dimanche – et si la victoire signifie ou non que nous pouvons cesser de nous inquiéter de la forme récente de l’USWNT – mais commençons d’abord par la panique palpable causée par les trois défaites consécutives avant dimanche. Ils ont subi une défaite 2-1 contre l’Angleterre, classée n ° 4, à Wembley en octobre, suivie d’une défaite 2-0 quelques jours plus tard contre l’Espagne, classée n ° 8 en Espagne (et une équipe d’Espagne très épuisée, attention, étant donné le combat actuel entre les meilleurs joueurs et leur fédération), puis la défaite 2-1 contre l’Allemagne classée n ° 3 en Floride jeudi soir.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Je ne vais pas dire que j’étais sans panique (ou que je ne criais pas à la télé pendant les matchs, je n’appelais pas ESPN), mais cela m’a amené à réfléchir à la question à laquelle nous devrions tous nous attaquer : Est-il même réaliste pour nous de nous attendre à ce que notre USWNT domine la scène mondiale au degré que nous avons dans le passé compte tenu de la croissance mondiale du football féminin ?

La réalité est, comme je l’ai écrit récemment, que le monde (et en particulier l’Europe) s’est tellement amélioré. Compte tenu de cette croissance, doit-on s’attendre à ce que l’USWNT gagne 24 heures sur 24, 365 jours par an ? Doit-on s’attendre à ce qu’une jeune équipe en transition soit en pleine forme huit mois avant une Coupe du monde, alors que la moitié de cette formation de départ n’a même jamais joué dans une Coupe du monde, et joue contre trois pays qui ont une chance légitime de gagner cette prochaine Coupe du monde ? ?

Lindsey Horan, à gauche, et Alex Morgan ont eu des moments de frustration face à cette pause internationale alors que l’USWNT luttait pour dépasser la fluidité, la créativité et la pression de l’Allemagne. Megan Briggs/Getty Images

Bien que je aimer nos grandes attentes pour l’USWNT, elles semblent un peu surdimensionnées compte tenu de la fabuleuse amélioration mondiale du football féminin. Et pour le gars ou la fille qui vient de crier que je deviens doux dans ma vieillesse (peut-être), permettez-moi d’être clair: nous devrions absolument nous attendre à ce que cet USWNT soit sur le haut des podiums à chaque championnat du monde majeur étant donné que le Les États-Unis ont plus de filles qui jouent et plus d’argent investi dans le football féminin que n’importe quelle autre nation au monde. Mais n’allons pas au nucléaire à chaque fois que cette équipe en transition bute contre les meilleures équipes du monde pour des matchs amicaux.

Cela me hante-t-il que le record de l’USWNT soit de 2-5-1 lors de ses huit derniers matchs contre les 10 meilleures équipes? Oui. Mais je préférerais de loin affronter les meilleures équipes du monde, même si cela signifie perdre à court terme, que d’affronter l’Ouzbékistan, classé n ° 47 (excuses aux fans ouzbeks là-bas). Alors tout le monde, respirez profondément. Exhaler.

Et pour une dernière perspective sur cette séquence de quatre matches contre les 10 meilleures équipes, les États-Unis n’avaient pas joué quatre équipes consécutives dans le top 10 dans les matchs amicaux qui n’étaient pas TOUS CHEZ SOI depuis plus d’une décennie. Cela fait longtemps que l’USWNT n’a pas eu d’étirement comme constamment difficile comme celui-ci. D’ACCORD. Je vais le laisser là.

Maintenant, revenons au match de dimanche : ce qui m’inquiète, honnêtement, n’a pas été les résultats, mais la façon dont l’USWNT joue.

2 Connexe

Pour le moment, les Américains manquent d’une fluidité et d’une créativité que nous avons vues de toutes ces autres équipes de haut niveau qui viennent de les battre. Et comme nous le savons, cette équipe américaine a la capacité de jouer de manière créative. En fait, je dirais que cette équipe a une collection de certains de nos joueurs les plus créatifs à avoir jamais mis le rouge, le blanc et le bleu. Pourtant, le jeu de l’USWNT continue trop souvent d’être précipité, décousu et manquant de fluidité.

Je donne une tonne de crédit à l’Allemagne pour les différentes façons dont elle a pu faire pression sur les joueurs américains, mais il y a encore eu beaucoup trop d’erreurs directes de la part des joueurs américains. Il y a eu beaucoup trop de pannes dimanche lorsque le match a demandé à l’équipe américaine de simplement tenir et protéger le ballon. L’espacement entre les lignes a été trop grand, avec Rose Lavelle trop haute pour aider les États-Unis à posséder le ballon.

Nous avons vu à quel point le changement tactique en seconde période a été efficace pour l’USWNT. L’entraîneur-chef Vlatko Andonovski a fait descendre Lindsey Horan un peu plus profondément pour aider défensivement et aussi pour aider à renforcer l’attaque – et ce changement a eu un impact sur le match. (Et oui, cela a également aidé que Lena Oberdorf, la sensation allemande de 20 ans au milieu de terrain, ait quitté le terrain avec une blessure à l’épaule.)

Mais contre les meilleures équipes, combien de fois voyons-nous cette équipe américaine enchaîner patiemment les passes du 10/09/11, puis booooom : exploser en une couture qui s’est ouverte à cause de cette possession et s’accumuler ? Pas souvent.

Une grande partie de l’attaque de l’USWNT repose sur Mal Pugh ou Sophia Smith qui travaillent leur magie rythmée sur les moments de transition et une pression élevée pour se placer derrière les défenseurs. C’est merveilleux d’avoir dans la boîte à outils des États-Unis, mais cela devient trop souvent leur seul marteau. Et bien que ces deux joueurs aient déployé des efforts héroïques pour sortir ce match de dimanche de leurs cendres, une construction plus sophistiquée et patiente donnera à Pugh et Smith un peu d’espace pour respirer.

Compte tenu de ce groupe de joueurs américains créatifs disponibles – Pugh, Smith, Lavelle, Horan, Emily Fox, Sofia Huerta et Naomi Girma, pour n’en nommer que quelques-uns – comment les États-Unis ne dirigent-ils pas davantage le jeu ? C’est le prochain niveau que cette équipe américaine doit atteindre. Et peut-être, peut-êtrecette victoire de retour dimanche donnera à ce groupe la confiance et l’arrogance nécessaires pour y parvenir.

“C’était ÉNORME” était le sentiment de chaque joueur américain après la victoire de dimanche. C’est compréhensible. Pas seulement d’un point de vue historique (ou, heureusement, non historique), mais dans le sens où cette équipe américaine sait maintenant, dos et fesses au feu, qu’elle a la mentalité et la capacité de trouve un moyenmême contre les meilleurs au monde.

ÇA, mes amis, C’EST DE L’OR. Puisse-t-il briller comme tel en juillet 2023 lors de la Coupe du monde féminine. En attendant, cette équipe américaine le sait mieux que quiconque : il y a encore beaucoup d’améliorations nécessaires pour faire briller cet or. Huit mois de plus, fêtards. Inspirez, expirez, répétez.