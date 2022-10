Le retour de l’Odisha FC bat les Kerala Blasters et enregistre sa première victoire à domicile de la saison

Les feux d’artifice de Diwali ont commencé tôt au Kalinga Stadium de Bhubaneswar alors que l’Odisha FC a obtenu les trois points contre les Kerala Blasters avec une victoire spectaculaire de retour 2-1 dans la Super League indienne (ISL). Harmanjot Khabra a marqué à la 35e minute avant que Jerry Mawihmingthanga n’égalise à la 54e minute et que le remplaçant Pedro Martin ne l’emporte pour les Juggernauts à la 86e minute.

L’Odisha FC a apporté un changement à l’équipe qui a perdu contre le Mumbai City FC. Thoiba Singh a remplacé Raynier Fernandes au milieu de terrain alors qu’ils conservaient leur formation 4-3-3 avec Diego Mauricio en tête. Le Kerala Blasters FC a aligné le même onze qui a perdu contre l’ATK Mohun Bagan alors qu’Ivan Kaliuzhnyi a conservé sa place en tête aux côtés de Dimitrios Diamantakos.

Le ballon était dans le filet des Kerala Blasters après sept minutes, mais le but a été refusé. Mauricio coupa depuis le flanc gauche avant de décocher son tir sous un angle extrêmement aigu. L’effort a été paré par Prabhsukhan Gill avant d’atteindre Isaac Chhakchhuak.

Le tir au but du milieu de terrain a été bloqué par Gill avant que Jerry n’essaie de l’exploiter à bout portant. Le but a été marqué parce que Gill avait un gant sur le ballon lorsque Jerry l’a poussé dans le filet.

À mi-chemin de la première mi-temps, les Blasters se sont précipités pour dégager un corner de l’Odisha FC. Le ballon a trouvé son chemin vers Thoiba, dont le tir du bord de la surface a forcé un brillant arrêt du tireur du Blaster.

Les visiteurs ont mis le nez devant dix minutes avant la mi-temps. Adrian Luna a joué un corner court à Lalthathanga Khawlhring avant de fouetter une balle brillante en mouvement depuis le flanc gauche. Khabra a déclenché le piège du hors-jeu et a sorti l’impasse avec une tête percutante.

Les Juggernauts ont presque égalisé trois minutes plus tard sur un corner, Isaac a enroulé le ballon vers le deuxième poteau. Saul Crespo, sous la pression de Khabra, a vu sa tête passer de peu à côté du but.

Deux minutes après le début de la deuxième mi-temps, le centre de Jerry de l’aile droite a été poussé au but par Mauricio. Cependant, Gil était bien positionné et a poussé l’effort sur le poteau avant qu’il ne soit dégagé en toute sécurité.

Tout était carré à la 54e minute lorsque le long lancer de Shubham Sarangi depuis la droite a été lancé par Oussama Malik dans une surface de réparation chaotique avant que le tir de Carlos Delgado ne soit paré sur le chemin de Jerry et le joueur de 25 ans ne s’est pas trompé en le tapotant. de près.

A une minute de l’heure de jeu, le ballon rentrant du corner de Luna a pris la défense de l’Odisha FC au dépourvu. Amrinder Singh, à bout de souffle, n’a pas pu mettre de gant dessus et a été soulagé de voir le ballon toucher le deuxième poteau et rouler pour un coup de pied de but.

Le match a basculé à la 86e minute. Amrinder a lancé le ballon vers le dernier tiers, où le remplaçant Pedro Martin l’a décroché avec une touche habile avant de l’écraser devant Gil avec aplomb pour donner à l’Odisha FC sa deuxième victoire en ISL contre le Kerala Blasters FC.

Les Juggernauts sont maintenant troisièmes de l’ISL avec six points, à seulement un point du sommet. Ils accueilleront le Bengaluru FC le 27 octobre, jeudi. Pendant ce temps, les Blasters sont désormais neuvièmes avec seulement trois points et rentreront chez eux pour accueillir le Mumbai City FC le 28 octobre, vendredi.

