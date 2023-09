Le retour de Liz Truss défie toute croyance – jusqu’à ce que vous compreniez les forces pourries qui le rendent possible | Zoé Williams

jeC’est assez inhabituel de voir une ancienne première ministre pour qui tout s’est mal passé, expliquant en public pourquoi elle avait toujours eu raison. Pour sa défense, Liz Truss ne pourrait avoir aucun précédent, car personne ne s’est jamais autant enflammé qu’elle.

«Je savais que j’avais raison», n’est pas exactement ce qu’elle a dit lors de l’événement de l’Institute for Government cette semaine. Elle est allée beaucoup plus loin, se déplaçant avec l’autorité d’un éclaireur, donnant forme aux agents dormants de gauche qui empoisonnent le puits économique depuis le début du projet Thatchérien. Il est fascinant de se demander quelle est sa motivation. Si, comme elle le croit clairement, les rouges se sont infiltrés dans toutes les institutions – y compris dans son propre parti – et vont renverser tous les plans de croissance, à quoi bon s’adresser à nous tous ? Il faudrait sûrement quelque chose de plus décisif, comme un tabouret d’esquive ?

Le fondamentalisme libéral de Truss ne constitue plus un risque théorique. Elle a déjà fait s’effondrer la bourse, le marché des changes et le marché obligataire. Elle a testé sa proposition dans des conditions d’examen et a découvert que la seule façon de la faire fonctionner est de l’inverser instantanément. Quand elle parle, les experts font la queue pour la ridiculiser. Auditionne-t-elle comme chef de l’opposition dans un parti conservateur défenestré et reradicalisé ? Où est sa conscience d’elle-même, son sentiment de honte ? Mais, plus important encore, quand pourrons-nous un jour apprendre ?

Cela a été tellement enivrant, leader après leader, de s’émerveiller, d’analyser et de psychanalyser leur comportement extraordinaire, alors que tout ce que tout cela nous dira est ce que nous savons déjà : ne les choisissons plus. Les questions bien plus utiles sont de savoir quels sont les échecs au sein du gouvernement, dans les institutions qui l’entourent et quels autres acteurs sont en jeu. Quel désordre de fin de temps s’est produit pour mettre Truss dans n’importe quel cadre ?

Rishi Sunak apporte une partie de la réponse, avec son projet de revenir sur ses engagements de zéro émission nette. Je devais vérifier si j’étais tombé dans le coma ou si ce n’était vraiment que le week-end qu’il a juré sa détermination d’éliminer progressivement les voitures à essence et diesel, au mépris de l’aile climatique sceptique de son parti qui, dans les trois jours qui ont suivi, semble avoir réussi à changer complètement d’avis.

Le Premier ministre le plus incolore, avec une base de soutien, même moyenne, de la part de députés qui ne comptent sur lui que pour leur prochain trimestre de mandat, devrait être en mesure de geler son prédécesseur. Pourtant, le cocktail de qualités de Sunak est si rare – à la fois inerte et volatile, technocratique et fantastique – qu’il reste aveugle devant sa propre ombre. Il n’a pas le temps d’abattre ses ennemis.

La presse de droite, quant à elle, reste radicalisée et donne l’illusion à chacune des déclarations de Truss que ses détracteurs font simplement partie d’un écosystème médiatique pluraliste qui compte autant de commentateurs qui pensent qu’elle est à l’opposé d’une «clown raté et incompétent» (selon l’économiste Danny Blanchflower). Le jour du discours, Sherelle Jacobs affirmait dans le Daily Telegraph, bizarrement, que tous les anciens Premiers ministres mais Truss avait dépéri « en figures tragiques ». Elle a ajouté : « Il y a quelque chose de légèrement différent chez Truss. Peut-être parce que elle n’est pas restée assez longtemps au pouvoir devenir fou. Il fut un temps où cette proposition – selon laquelle ne rester que 49 jours en tant que Premier ministre était une bonne chose, en fait, parce que cela vous permettait de vous battre un autre jour – aurait été tout simplement trop stupide pour être admise dans un débat public.

Parmi les fidèles de Truss se trouvaient Nigel Farage, David Frost, Patrick Minford et Matthew Elliott, grognant avec une désapprobation loyale à tout soupçon de critique, mais bien plus remarquablement, ne montrant absolument aucune gêne de leur propre chef. La séparation des causes et des conséquences, la réfutation de toute responsabilité dans les catastrophes observables, n’ont pas commencé avec Truss mais avec la rhétorique politique post-Brexit.

Tous ces chiffres ont adopté une mentalité de force visant à quitter l’UE dès que cela s’est produit : tout effet négatif observable était simplement dû au fait que nous ne l’avions pas quitté. dur assez. Cette position ne permet aucun raffinement possible, et aucune information nouvelle ne peut la modifier. Le Brexit, volonté écrasante du peuple, est devenu le destin de la nation. Si l’un de ces personnages avait admis son rôle d’architecte de ce plan, il aurait démissionné dès que le bâtiment aurait commencé à s’effondrer. Mais ils se sont présentés comme des prêtres, et leur foi est toute la justification dont ils ont besoin.

Dans ma naïveté, j’ai été surpris que l’Institut pour le gouvernement ait accepté ce plan. Pour un discours tout aussi évangélique à Taiwan, Truss a été payé 80 000 £ par la Fondation Prospect. L’IfG se veut une organisation beaucoup plus sobre et impartiale ; son objectif explicite est « d’améliorer l’efficacité du gouvernement grâce à la recherche et à l’analyse ». Il n’est pas exagéré de dire que Truss est à l’opposé de tout ce qu’ils représentent, et pourtant, comptant toujours en vieil argent, ils ont dû en être aveuglés par la poussière d’étoile de sa nanoseconde au pouvoir. C’est peut-être la leçon la plus urgente de la semaine : les gens raisonnables doivent se réveiller.