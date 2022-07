Le retour de Lionel Messi à Barcelone “impossible” mais la porte n’est pas fermée

Xavi Hernandez a déclaré que le retour de Lionel Messi à Barcelone était “impossible” pour le moment, mais n’a pas définitivement fermé la porte à son retour au club à l’avenir.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré à ESPN la semaine dernière qu’il considérait qu’il était de sa responsabilité de s’assurer que Messi ait une “plus belle fin” au Camp Nou après sa sortie douloureuse l’été dernier.

Cependant, Xavi a minimisé les chances de re-signer Messi du Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint pour un contrat de deux ans l’été dernier car le Barça ne pouvait pas se permettre de renouveler son contrat.

“Leo a un contrat, donc c’est impossible, impossible”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse à Dallas avant le match amical de mardi contre la Juventus au Cotton Bowl.

“Cela n’a aucun sens de parler de Messi. Il est le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps. Le président a déjà dit qu’il espérait que l’histoire de Messi ne se termine pas avec Barcelone. Nous verrons à l’avenir, mais c’est ce n’est pas le moment de parler de Leo, c’est le moment de parler des joueurs passionnants que nous avons ici.”

L’ère post-Messi s’est accélérée à Barcelone cet été avec les signatures des attaquants Robert Lewandowski et Raphinha. Ils font suite aux arrivées en janvier de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang.

Messi aura 36 ans à l’expiration de son contrat avec le PSG en 2023, mais les rapports continuent de le lier à un retour au Barca. Suite aux commentaires de Laporta à ESPN, Diario Sport a rapporté que Xavi avait demandé au président d’essayer de le signer pour un transfert gratuit l’été prochain.

Lionel Messi est sous contrat au PSG pour une année supplémentaire. Éric Alonso/Getty Images

Le départ de Messi du club catalan a laissé un goût amer. Il était prêt à accepter un salaire inférieur pour rester, mais le Barça n’était toujours pas en mesure d’adapter son salaire à la limite de dépenses imposée par la Liga.

“Messi était tout”, a déclaré Laporta en exclusivité à ESPN la semaine dernière.

“Pour le Barça, il a peut-être été [the club’s] le plus grand joueur, le plus efficace. Pour moi, il n’est comparable qu’à Johan Cruyff. Mais cela devait arriver un jour. Nous avons dû prendre une décision en conséquence de ce dont nous avons hérité.

“J’espère que le chapitre Messi n’est pas terminé. Je pense qu’il est de notre responsabilité d’essayer de … trouver un moment pour réparer ce chapitre, qui est toujours ouvert et n’a pas été fermé, donc il s’avère qu’il aurait dû , et qu’il a une plus belle fin.

“En tant que président du Barca, j’ai fait ce que j’avais à faire. Mais aussi, en tant que président du Barca, et sur le plan personnel, je pense que je lui dois.”

Laporta a déjà parlé de son désir de revoir Messi au Barca, où il a remporté le Ballon d’Or à six reprises, ainsi que de détenir les records du club pour les buts (672) et les apparitions (778).