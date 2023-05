Le retour de Liam Hendriks après la guérison d’un cancer est la meilleure histoire de la MLB

Martin Rogers FOX Sports Insider

Les vacances ne sont jamais un mauvais moment pour regarder le baseball, et ce Memorial Day ne fait pas exception, mais il y a parfois une raison au-delà des motifs les plus élémentaires, et c’est ce que nous avons entre les mains ici.

Liam Hendriks ne lancera peut-être pas pour les White Sox de Chicago contre les Angels d’Anaheim du côté sud de Windy City lundi (20 h 10 HE sur FS1), mais il pourrait, car il est de retour, et vous ne voudrez pas le manquer si il fait.

Hendriks a passé les six derniers mois enfermés dans une lutte contre le lymphome non hodgkinien de stade 4. Le plus proche australien, trois fois All-Star, deux fois releveur de l’année de la Ligue américaine et seul possesseur de son célèbre Slydah, a subi plusieurs cycles de chimiothérapie et d’immunothérapie, le plus récent étant un traitement de chimiothérapie le 3 avril.

Début avril, il a annoncé qu’il était « sans cancer ». Fin avril, il a commencé des missions de réadaptation. Dimanche, les White Sox ont pris des mesures pour le réintégrer dans la liste et ont déclaré que le joueur de 34 ans était prêt à partir.

Le manager Pedro Grifol a expliqué que Hendriks serait amené avec soin pour s’assurer qu’il est prêt à « être le Liam Hendriks que nous voulons tous qu’il soit, et qu’il veut lui-même être ».

Si Hendriks prend le monticule au terrain à taux garanti, la réception sera tout aussi bruyante que prévu. Si vous êtes tellement ému de vous lever et de rejoindre le chœur d’applaudissements dans le confort de votre salon, eh bien, c’est une utilisation digne de votre temps.

C’est une histoire qui a commencé par un terrible diagnostic et c’est un sujet difficile à aborder, même lorsque les nouvelles sont maintenant tellement plus positives. C’est sacrément difficile à écrire, surtout pour quelqu’un qui a souffert d’épisodes d’anxiété liés à la santé, que j’ai détaillés auparavant.

Mais c’est important, ce retour, l’histoire d’Hendriks et la façon dont le baseball accueillera son retour, bien au-delà d’être juste un match de plus sur une liste de 162.

Il est possible de devenir aussi poétique que vous le souhaitez sur les sports et la façon dont ils incarnent l’esprit humain et s’inspirent de thèmes plus vastes et tout ça, et rien de tout cela n’est faux. Pourtant, parfois, les jeux que nous aimons et les athlètes qui y jouent nous offrent simplement l’occasion de raconter une histoire qui est bonne et heureuse pour elle-même, sans fil plus profond.

Il y a suffisamment d’informations difficiles à ingérer dans nos vies, donc c’est plus que suffisant si le baseball en ce jour nous amène simplement à parler chaleureusement d’un homme qui lutte contre une horrible maladie avec sa femme à ses côtés, et qui a franchi une étape importante dans cette bataille : rémission.

Hendriks est un compétiteur dans son cœur, mais il a un côté plus doux, principalement lié à sa relation avec sa femme depuis près d’une décennie, Kristi.

« Je ne pourrais jamais dire tout ce qu’elle a fait pour moi, jamais », a déclaré Hendriks aux journalistes. « Être une épouse, être assise à côté de votre mari alors qu’il est allongé sur un lit d’hôpital, se tordant de douleur, ne pouvant rien faire.

« Elle était à mes côtés à chaque étape du chemin, je ne pense pas que je pourrai jamais assez partager ma gratitude. »

À vous, Liam Hendriks. Et voici pour vous aussi, Mme Hendriks, car s’il y a quelque chose de pire que la peur mortelle, cela ne peut être que d’héberger ces mêmes malheurs au nom de celui que vous aimez le plus.

Les White Sox paient à Hendriks 18 millions de dollars par saison parce qu’il est un maître des arts de la clôture, avec 115 arrêts en carrière et une MPM de 2,26 au cours des quatre dernières saisons. Il a retiré près de huit fois plus de frappeurs qu’il a marché pendant cette période. Chicago peut utiliser l’aide. La fiche de 22-33 de l’équipe n’est pas particulièrement belle, mais c’est une sérieuse amélioration par rapport à un départ de 7-20.

Le lancer a été un problème constant, tandis que du côté des frappeurs, Luis Robert se débrouille bien avec 13 circuits à ce jour.

Quant à l’opposition cette semaine, les Angels, il est temps d’y aller, positionné à 28-26 et quatrième de l’AL West, avec la crainte qu’une autre année de Shohei Ohtani et Mike Trout ne soit gâchée avec une pénurie d’après-saison action.

Hendriks pourrait affronter l’une ou l’autre de ces superstars ou les deux, et parce que le sport est du sport et que le grand spectacle est un lieu impitoyable, il n’y aura pas de place pour le sentiment et aucun quart demandé ou donné.

C’est, bien sûr, exactement ce que Hendriks voudrait, le piquant de la compétition suffisant pour lui rappeler ce qu’il a raté pendant ces mois et ce vers quoi il revient. Et comment, quel que soit le résultat, le simple fait d’être ici à nouveau est la meilleure victoire de toutes.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .