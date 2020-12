Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Manchester United se compliquait toujours la tâche.

C’est exactement ce qu’ils ont fait ici, mais même avec leur célèbre capacité de retour, c’était un acte d’évasion de trop, malgré le pillage de deux buts tardifs pour leur donner de l’espoir.

Ayant besoin d’un point pour se qualifier pour les 16 derniers, United s’est retrouvé 2-0 après 14 minutes et a chuté en Ligue Europa après le plus bref des séjours au sommet du football européen.

Après avoir remporté leurs deux premiers matches de groupe, United contrôlait son sort, mais une perte de choc à Istanbul Basaksehir a déclenché la pourriture qui les a vus se terminer par des défaites successives.

Deux buts tardifs en autant de minutes de Bruno Fernandes et du sous-marin Paul Pogba ont donné à United l’espoir d’arracher l’égalisation dont ils avaient besoin, mais ils se sont finalement laissés trop de choses à faire.

Tout comme il était lors de la défaite 3-1 à domicile contre le Paris St Germain la semaine dernière, lorsque son échec à accrocher Fred avant son inévitable expulsion a condamné United à la défaite, Solskajer était entièrement responsable.

Bien qu’il ait dit que United sortirait pour gagner, Solskjaer a fait en sorte que son équipe ne perde pas et ait payé le prix de sa sélection prudente de l’équipe, Leipzig profitant pleinement de l’incertitude de ses adversaires.

Et quand un changement de formation et de personnel était urgent avec United 2-0 et 32 ​​minutes de la première mi-temps restantes, Solskjaer a hésité et a attendu la pause pour faire des changements.