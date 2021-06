Le retour de Laurie Hernandez ne s’est pas terminé aux Jeux olympiques – mais lui a apporté la paix

Le genou gauche de Laurie Hernandez était si fortement scotché qu’elle craignait de ne pas pouvoir sortir de ses échauffements à temps, et elle ne pouvait pas faire plus d’un pas ou deux sans que son genou ne lâche et ne s’étende trop.

Peut-être, a suggéré l’entraîneur Jenny Zhang, elle devrait gratter.

Faire partie de l’équipe olympique a été ce qui a envoyé Hernandez à travers le pays pour s’entraîner, passant les trois dernières années loin de sa famille. Mais ce n’était pas la seule chose. Elle voulait prouver qu’elle pouvait le faire, à ses conditions, et guérir les profondes cicatrices laissées par plus d’une décennie de violence verbale et émotionnelle.

« Je me suis dit : ‘Jenny, j’ai le sentiment vraiment étrange que ce sera ma dernière routine de la saison, laisse-moi le faire' », a déclaré Hernandez à USA TODAY Sports. « Elle m’a dit : ‘Tu sais que ça ne comptera pour rien sauf pour toi ?’ J’ai dit : ‘Ouais, c’est assez bon.’ »

Hernandez se produit lors de l’exercice au sol lors de la Winter Cup en février 2021. Darron Cummings, AP

Cette routine à la poutre aux championnats nationaux du 4 juin sera probablement la dernière de la carrière d’élite du médaillé d’or et d’argent olympique.

Hernandez n’a pas demandé à se rendre aux essais olympiques à la fin du mois parce qu’elle savait que son genou ne serait pas prêt – « C’est un peu mieux, mais même maintenant, je fais quelques pas et ça va se bloquer » – et elle avait déjà exclu les championnats du monde car elle sera sur la tournée de Simone Biles.

Et alors que les Jeux olympiques de Paris ne sont que dans trois ans et que Hernandez n’a que 21 ans – son anniversaire était mercredi – l’idée de cela est tout simplement trop écrasante en ce moment. Elle veut également aller à l’université et continuer à jouer, et postule déjà dans des écoles dans l’espoir de commencer au printemps ou à l’automne de l’année prochaine.

Carnegie-Mellon, Columbia, le nord-ouest et le sud de la Californie sont tous sur la liste, bien que NYU soit son premier choix.

Ce n’est certainement pas la fin envisagée par Hernandez, et elle admet se sentir comme du «pain humain détrempé» en ce moment. Mais elle peut aussi vivre avec, car elle repart avec quelque chose d’encore plus précieux que ces médailles de Rio.

« C’est juste un très gros rappel que, si je fais quelque chose, ce doit être pour moi », a déclaré Hernandez. « Cela ne peut pas être de battre n’importe qui. Ou le faire parce que cela rendra les autres heureux ou le faire parce que je ressens la pression des autres ou de moi-même. Cela doit être simplement parce que je pense que je vais l’apprécier, ou un certain résultat et un certain voyage pourraient me faire me sentir vraiment bien.

«Des choses comme ça arrivent, malheureusement, à beaucoup de gens et ce n’est pas seulement dans le monde de la gymnastique. C’est beaucoup de sports, c’est beaucoup d’emplois et de passe-temps », a-t-elle déclaré. « Parfois, les choses arrivent et c’est vraiment, vraiment irritant. C’était donc un rappel que cette deuxième fois était purement pour moi.

Les révélations après Rio selon lesquelles l’ancien médecin de USA Gymnastics et de l’État du Michigan, Larry Nassar, avait agressé sexuellement des centaines de jeunes filles et femmes ont également mis à nu la culture toxique du sport qui lui avait permis de passer inaperçu pendant si longtemps. Plus précisément, les conditions difficiles que Martha Karolyi avait imposées aux camps d’entraînement des équipes nationales et aux missions internationales.

Mais le mal causé dans les gymnases locaux, par des entraîneurs personnels, était tout aussi dommageable, et c’est Hernandez qui a aidé à le mettre en lumière.

Pétillante et sympathique, elle était l’une des vedettes des Jeux de Rio. Elle a fait le tour des tapis rouges à son retour et a remporté « Danse avec les stars ». On ne parlait guère de son retour au gymnase, ce qui n’était pas inhabituel pour des athlètes capables de capitaliser sur leur succès olympique.

Hernandez lors de la Winter Cup en février 2021 Marc Lebryk, USA AUJOURD’HUI Sports

Ce que peu de gens savaient, c’est que Hernandez ne pouvait pas revenir en arrière. Même après avoir déménagé au Gym-Max à Costa Mesa, en Californie, elle a été tellement traumatisée par les abus de son ancien entraîneur, Maggie Haney, que l’exercice de certaines compétences ou parfois le simple fait d’entrer dans le gymnase a déclenché des attaques de panique.

« C’est pourquoi le retour a été si tardif ! Je pensais que je détestais (la gymnastique). Je pensais vraiment, sincèrement, que je détestais ça », a déclaré Hernandez. « Il s’avère que l’environnement est vraiment nul. La gymnastique est bonne, saine et amusante lorsqu’elle est entre de bonnes mains.

« Être au Gym-Max était vraiment enrichissant, et il y avait beaucoup de désapprentissage qui devait arriver que je n’aurais pas pu faire par moi-même. »

USA Gymnastics a suspendu Haney en avril 2020 pour huit ans, réduite à cinq ans après son appel, en partie à cause des témoignages de Hernandez et Riley McCusker. Dans un post Instagram après la décision, Hernandez a pour la première fois parlé publiquement d’avoir été crié dessus et rabaissé, et du bilan que cela avait fait.

« Un de mes amis a fait une remarque à laquelle je pense beaucoup. C’est-à-dire que lorsque vous êtes un enfant et que vous faites de la gymnastique, vous faites une habileté et vous vous tournez immédiatement vers votre entraîneur et vous lui dites : « OK, qu’en avez-vous pensé ? Comment te sens tu à propos de ça? Pensez-vous que c’était bon?’ », a déclaré Hernandez. « Vous ne vous demandez jamais : « Est-ce que ça m’a fait du bien ? » Malheureusement, lorsque vous apprenez, cette opinion devient un peu discutable à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites parce que vous avez besoin de quelqu’un pour vous enseigner.

« Et alors, si vous êtes au même endroit assez longtemps et (vous commencez) assez jeune, cela mène à tout le reste. ‘Qu’en penses-tu? Je veux votre validation. Je veux votre approbation », a-t-elle déclaré. « C’est un peu ce qu’on nous a appris à faire.

« Je n’ai pas toutes les réponses », a ajouté Hernandez. « Je pense qu’avec le temps, il y aura un sillon qui sera trouvé et il y aura un équilibre sain trouvé entre être un perfectionniste extrême du point de vue des entraîneurs et ensuite laisser une marge de manœuvre aux athlètes. »

Hernandez a été félicitée pour son courage à s’exprimer, et la volonté d’une olympienne populaire et décorée de s’exprimer a enhardi d’autres femmes à se manifester. C’est encore trop frais pour Hernandez pour apprécier pleinement l’impact qu’elle a eu et, même maintenant, elle se demande parfois si elle a fait la bonne chose.

Mais elle et McCusker ont été regroupés pour s’entraîner aux championnats nationaux, et voir la différence chez son ancien coéquipier lui a apporté de la joie.

« Elle est en plein essor, et vous la voyez devenir plus cohérente et plus forte et mentalement excitée et vouloir sortir », a déclaré Hernandez. « Nous avons fait ça. Ce n’était pas un truc de moi, nous fait ça. Il y avait tout un groupe de personnes qui en faisaient partie, et c’était une très bonne chose que nous ayons faite.

Hernandez reconnaît qu’elle a été blessée par les trolls et les sceptiques de Twitter, qui ont dit que son retour était un coup publicitaire ou un moyen d’attirer des sponsors. Quelqu’un a même suggéré qu’elle s’était délibérément blessée dimanche pour se donner une chance.

Faire partie de l’équipe aurait été le clapback ultime, et Hernandez admet que ne pas obtenir cette satisfaction a rendu sa blessure au genou beaucoup plus douloureuse.

Mais elle sait dans son cœur ce qu’elle a fait et ce qu’elle a sacrifié. Et même si cela ne l’a peut-être pas amenée à d’autres Jeux olympiques, cela lui a apporté la paix.

« Il y a cette citation que vous ne pouvez pas guérir au même endroit qui vous a blessé. OK, je vais juste aller dans un endroit différent (géographiquement) ! Ce n’est clairement pas ce qu’ils voulaient dire », a déclaré Hernandez en riant. « Il y avait beaucoup de fois, mentalement et émotionnellement, je me disais: » C’est trop dur, je ne peux pas le faire. Je suis vraiment fier d’y être resté.

« Le gymnase que j’ai choisi et l’emplacement et les compétences que j’ai choisi de faire et la façon dont j’ai choisi de le faire, tout a été fait de la manière que je voulais que cela se produise », a-t-elle déclaré. « J’en suis vraiment fier. Parce que cela me montre aussi que cela n’a peut-être pas fonctionné, mais je suis allé très loin avec ma façon de faire.

C’était pour elle. Et c’est assez bien.

Suivez la chroniqueuse de USA TODAY Sports Nancy Armor sur Twitter @nrarmour.