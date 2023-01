Le retour de la NASA sur la Lune est bien parti

Cinq décennies plus tard, la NASA a un plan pour renvoyer des astronautes sur la surface lunaire. Appelé Artemis, du nom de la sœur d’Apollon dans la mythologie grecque, le projet vise à visiter une nouvelle zone de la lune et à récupérer de nouveaux échantillons, cette fois avec de nouveaux visages derrière les pare-soleil, dont la première femme et la première personne de couleur.

La question de savoir si ce plan réussira – et si un nouvel alunissage inspirera une nouvelle “génération Artemis” dans l’exploration spatiale, comme l’espèrent les dirigeants de la NASA – est un sujet de débat. Les différences entre Artemis et le programme Apollo, qui lui-même s’est éteint plus tôt que beaucoup ne l’avaient espéré, sont certainement frappantes. Artemis est construit sur une vision de l’exploration spatiale moins exacte, moins agile et beaucoup moins aboutie que celle qui a lancé Cernan et ses prédécesseurs. Là où Apollo a été conçu et exécuté comme un monument à prix élevé de l’ingéniosité américaine et de la puissance du capitalisme, son programme frère est davantage le reflet de la politique américaine et de la puissance de l’inertie.

Bien que le programme n’ait officiellement que trois ans, des éléments d’Artemis sont en préparation depuis de nombreuses années, voire des décennies. Ses projets auxiliaires, répartis dans toute la NASA et chez des partenaires universitaires à travers les États-Unis, existaient dans de nombreux cas bien avant que l’administration Trump ne donne un nom au programme. Ses origines étaient difficiles avant même d’alimenter les problèmes et deux ouragans ont retardé son premier lancement en novembre.

Artemis a de nombreux objectifs disparates, au service de groupes très différents. Pour certains passionnés d’espace, c’est simplement un chemin de retour vers la lune, une destination qui occupera toujours la place la plus importante dans notre conscience collective. Pour d’autres, il représente un chemin vers Mars. Certains voient Artemis comme un moyen de récupérer la supériorité américaine dans l’espace, quelque chose qui a été le plus visiblement perdu lorsque la navette spatiale s’est retirée en 2011. D’autres encore y voient un moyen d’ouvrir une nouvelle ère de découverte et d’invention scientifiques, d’abord entreprise pendant Apollo mais a sans doute commencé la première fois que les humains ont regardé la lune et se sont demandé ce que c’était.

La première mission du projet, un vol d’essai sans équipage appelé Artemis 1, a tonné dans l’espace au milieu de la nuit le 16 novembre. Il a été emporté dans l’espace par la fusée la plus puissante jamais lancée, le Space Launch System (SLS). S’élevant à 15 pieds de plus que la Statue de la Liberté, le SLS se compose d’un réservoir principal orange flanqué de propulseurs blancs qui le font ressembler à la navette spatiale, son ancêtre à la fois dans le style de propulsion et de programmation. Après plusieurs délais manqués et les critiques du Congrès, plusieurs occupants de la Maison Blanche et les propres auditeurs de la NASA, les fans d’exploration spatiale et les scientifiques ont été motivés pour retourner sur la lune.

Mais éclipser Artemis est le fait inconfortable que la fusée, et non les missions lunaires qu’elle transportera, a longtemps été l’objectif principal du programme de vols spatiaux habités de la NASA. La destination exacte de cette fusée a toujours été secondaire – et la destination a changé plusieurs fois. Si quelque chose ne va pas, ou si SLS est jugé trop cher ou non durable, il y a une chance que tout le programme lunaire échoue ou du moins soit jugé de la même manière. Il s’agit d’un début bancal et incertain d’un effort visant à ramener les humains sur la surface lunaire pour la première fois en un demi-siècle – et pourrait faire de ce retour, s’il se produit, un très bref.

Le 1er février 2003, le ciel au-dessus du Texas a brillé avec ce qui semblait être une pluie de météores pendant la journée. Les objets brillants étaient des morceaux de la navette spatiale Colombie, qui s’était brisé lors de sa 28e rentrée dans l’atmosphère terrestre. Alors que la nation pleurait les sept membres d’équipage de la navette, le président George W. Bush a commencé à travailler sur une nouvelle voie à suivre pour la NASA.

Artemis a ses racines dans cet effort. En janvier 2004, moins d’un an après la Colombie catastrophe, Bush a annoncé une Vision pour l’exploration spatiale – une réinvention du programme spatial qui appelait à retirer la navette d’ici 2011, à saborder la Station spatiale internationale d’ici 2016 et à les remplacer par un nouveau programme appelé Constellation. Constellation consisterait en une nouvelle fusée configurable capable de se lancer sur la Lune ou même sur Mars, nommée Ares ; un nouveau véhicule d’équipage pour orbite terrestre basse, appelé Orion ; et un nouvel atterrisseur lunaire, nommé Altair.