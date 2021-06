Le retour de la gymnastique de Chellsie Memmel déjà réussi au championnat américain

FORT WORTH, Texas – Bravo de « C’mon Mom ! » et « Allez maman! » ne sont normalement pas entendus aux championnats américains de gymnastique.

Qu’ils le soient cette semaine n’est qu’une autre indication de l’extraordinaire de ce que fait Chellsie Memmel.

À trois semaines de son 33e anniversaire et avec ses deux enfants dans la foule, la championne du monde 2005 participe à des championnats nationaux pour la première fois en 10 ans. Plus que de se débrouiller, aussi. Memmel a terminé cinquième au saut de cheval vendredi soir – avec un saut qu’elle n’avait pas fait depuis 2006, rien de moins – et a obtenu le sixième score le plus élevé à la poutre.

« Le jour 1 est terminé ! Je veux juste dire merci à tous pour votre soutien et vos encouragements tout au long de ce voyage. C’est incroyable », a déclaré Memmel par la suite sur Instagram Stories. « J’ai totalement, complètement ressenti l’amour ce soir et j’espère une autre bonne soirée dimanche. »

Que Memmel se rende aux essais olympiques plus tard ce mois-ci n’a, à ce stade, aucune importance. La médaillée d’argent olympique de 2008 s’est prouvée à elle-même, et à tous ceux qui la regardent, qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter de faire quelque chose simplement parce que vous avez atteint un certain âge ou parce que d’autres personnes vous le demandent.

Ce qui a commencé comme une blague familiale est devenu un rappel important des possibilités infinies lorsque vous êtes fidèle à vous-même et avez le courage de suivre vos passions. Peu importe à quel point ils peuvent sembler fous pour les autres.

« Cela montre (à mes enfants) qu’ils peuvent travailler dur et faire quelque chose, et peu importe quand vous le faites ou que quelqu’un dise : « Vous êtes trop vieux pour faire ça » ou« Pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous même revenir en arrière et essayer?’ », a déclaré Memmel à USA TODAY Sports le mois dernier.

« Pourquoi pas? »

Surtout quand elle peut encore faire de la gymnastique de classe mondiale.

Après que Memmel ait réalisé un doublé Yurchenko au saut de cheval, les fans de gymnastique ont rapidement trouvé une vidéo de la dernière fois qu’elle l’avait fait aux championnats nationaux et les ont postées côte à côte. Celui qu’elle a fait vendredi était clairement supérieur, avec un bien meilleur bloc, une forme plus propre dans les airs et juste un pas en arrière pour se stabiliser à l’atterrissage.

Elle est sortie des barres asymétriques, mais elle a dit par la suite que c’était en fait la première routine complète qu’elle avait faite.

« J’allais juste voir comment ça s’était passé », a déclaré Memmel en riant. « … Je n’ai pas encore eu à gérer les nerfs et les papillons sur les barres, donc j’en étais honnêtement très content. L’avoir en deux parties, je vais bien.

Memmel a terminé sa soirée à la poutre – elle a sauté l’exercice au sol – et sa routine était plus propre qu’elle ne l’était il y a deux semaines à l’US Classic, qui était sa première compétition en neuf ans. Sa série aérienne semblait sans effort et elle a réussi à sauver l’atterrissage d’un saut périlleux aérien avec une torsion cette fois malgré un peu de déséquilibre.

Elle était tombée sur la compétence il y a deux semaines.

Lorsque Memmel a terminé, elle a échangé un gros câlin avec son père et entraîneur, Andy, et a pompé ses poings vers la foule, ce qui lui a donné les plus grandes acclamations de la nuit pour une gymnaste qui ne s’appelait pas Simone Biles.

«Ce n’était qu’une grande expiration et un soupir de soulagement. Comme, ‘Je l’ai fait. J’ai fait ma routine à la poutre », a déclaré Memmel. « C’était énorme. Je me sentais très, très fier de cela.

Sans aucun doute, ses enfants l’étaient aussi.

Memmel n’était même pas mariée la dernière fois qu’elle a concouru au niveau élite. Maintenant, elle et son mari Kory Maier ont un fils de 6 ans, Dashel, et une fille de 3 ans, Audrielle. Les enfants se joignent souvent à Memmel pendant ses entraînements au gymnase que sa famille possède, mais c’était la première fois qu’ils la voyaient lors d’une compétition.

Ils portaient des chemises avec le nom de Memmel dessus et se sont assis avec Maier et d’autres parents. Dans une vidéo publiée par Memmel de son échauffement au saut, on pouvait entendre Dashel et Audrielle l’encourager.

« Nous nous sommes assis devant l’équipage (de Memmel) et omgosh en entendant ses enfants crier » va maman « et sa grand-mère sanglotant après tout ce que Chellsie a fait était la plus belle chose qui soit », a déclaré Gina Chiles, dont la fille Jordan était en compétition aux côtés de Memmel, a déclaré sur Twitter . « Les sœurs de Jordan devenaient émues avec elles… je ne peux m’empêcher d’encourager !! »

Trop souvent, nous abandonnons nos rêves parce qu’ils semblent fous ou irréalistes. Mais il n’y a rien de tel. Seuls les gens pas assez courageux pour les chasser.

Merci pour le rappel, Chellsie Memmel.

