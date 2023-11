Le retour de Kim Jong Un

Lors d’un récent banquet pour célébrer les réalisations de la marine de son pays, Kim Jong Un, détendu, était assis avec sa femme et sa jeune fille tandis qu’un chœur de marins nord-coréens leur donnait la sérénade.

Le dictateur millénaire de ce pays d’Asie de l’Est avait toutes les raisons de se sentir satisfait en sirotant du vin conservé dans une petite glacière électrique lors du somptueux jamboree, organisé dans un complexe hôtelier de luxe à Pyongyang en août, dominé par une maquette géante d’un Hwasong-18, l’avion du régime. le missile balistique intercontinental à longue portée le plus avancé.

Conduisant la Corée du Nord à travers une période d’isolement extrême pour contrer le Covid-19 tout en défiant les sanctions internationales sévères, il a émergé dans les bras chaleureux de Moscou et de Pékin dans un contexte d’intensification des tensions géopolitiques dans la région.

“Il a survécu [Donald] Trump, il a survécu aux sanctions et à la pandémie», déclare Andrei Lankov, professeur d’histoire à l’université Kookmin de Séoul. « Qui, dans sa position, ne se sentirait pas triomphant ?

Un mois après les festivités, Kim a entamé son premier voyage à l’étranger depuis 2019, montant à bord de son train blindé à destination d’un port spatial russe pour rencontrer Vladimir Poutine.

Cette visite couronne une relation florissante à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le président russe, illustrant comment un ordre international fragmenté a profité à un pays soumis à des sanctions en vertu de près d’une douzaine de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006.

Kim, vêtue d’un costume beige, assiste à un événement célébrant la marine du pays. Les analystes voient peu de chances que les sanctions actuelles ralentissent le renforcement militaire de son régime ©KCNA/Reuters

“Ce n’est pas nouveau pour la Corée du Nord d’être dans le froid, mais si la Russie la rejoint, c’est une immense chance pour Kim Jong Un”, déclare Benjamin Katzeff Silberstein, expert de la Corée du Nord à l’Institut suédois des affaires internationales.

Avec la réouverture des voyages entre la Corée du Nord et ses voisins du nord alors que Pyongyang commence à assouplir les restrictions sur le commerce extérieur de l’ère Covid, les analystes voient peu de chances que les pays occidentaux exercent une pression suffisante sur le régime pour qu’il cesse, ou même ralentisse, son développement d’armes nucléaires.

Kim a également utilisé la pandémie pour renforcer l’emprise de son régime sur le pouvoir, en renforçant les contrôles aux frontières et en adoptant des lois menaçant de la peine de mort les personnes surprises en train de distribuer ou de consommer des médias étrangers.

« Le régime est bien plus sûr que lorsque Kim est arrivé au pouvoir en 2011 », déclare Peter Ward, chercheur au Centre européen d’études nord-coréennes de l’Université de Vienne.

“Il a purgé ses opposants internes, il a construit un formidable programme d’armes nucléaires, il a renforcé son contrôle sur la société et l’inimitié croissante de la Russie et de la Chine à l’égard des États-Unis fait le jeu de ses mains.”

Certains observateurs affirment qu’avec l’économie du pays toujours en plein désarroi, il est peu probable que Kim profite d’autre chose qu’un bref moment au soleil.

Son ambition de créer une « Corée du Nord complètement différente » n’est toujours pas réalisée, déclare Go Myong-hyun, chercheur principal à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul.

Mais Jenny Town, directrice du programme 38 North au groupe de réflexion Stimson Center à Washington, affirme que les ambitions de Kim ont changé.

Dans le passé, les dirigeants nord-coréens ont cherché à échanger leurs leviers contre des concessions de la communauté internationale. Vu sous cet angle, on s’attendrait à ce que Kim retourne à la table des négociations, cherchant des moyens de lever les sanctions et d’alléger la pression économique sur son régime.

Au lieu de cela, dit Town, Kim semble avoir renoncé à la possibilité de parvenir à un compromis avec les États-Unis et « ce à quoi nous assistons est une reformulation fondamentale de sa politique étrangère ».

« On suppose souvent que nous sommes toujours dans le même vieux cycle de confrontation et d’engagement que nous avons toujours eu », déclare Town. “Mais s’il y a une chose que Kim a montré, c’est qu’il trace sa propre voie.”

Ensemble, face à un front froid

Poutine est arrivé 30 minutes plus tôt pour sa rencontre avec Kim au cosmodrome de Vostochny, considérée comme une rare marque de respect de la part d’un président ayant l’habitude d’arriver en retard aux réunions avec les dirigeants du monde.

Kim a rendu la pareille en décrivant les deux pays, via un traducteur, comme des partenaires dans la « lutte contre l’impérialisme ». La guerre de la Russie en Ukraine, a-t-il déclaré, était un « combat sacré pour protéger sa souveraineté et sa sécurité ». . . contre les forces hégémoniques ».

Alors que l’on parlait d’une nouvelle guerre froide, « Kim a très vite adopté l’idée », explique Town. “Il a choisi son camp dès le début, et maintenant il est récompensé.”

Poutine s’entretient avec Kim lors d’une réunion en Sibérie en septembre. Le dirigeant nord-coréen a décrit la Russie comme un partenaire dans la « lutte contre l’impérialisme ». © KCNA/Pool/LANA/Reuters

Les relations entre les deux pays se révèlent fructueuses. Le mois dernier, les États-Unis ont publié des images montrant, selon eux, 1 000 conteneurs « d’équipements et de munitions militaires » transportés de Corée du Nord vers la Russie à la suite d’un accord négocié par le ministre de la Défense de Poutine, Sergueï Choïgu, lors d’une visite à Pyongyang en juillet.

En échange, la Corée du Nord recherche « des avions de combat, des missiles sol-air, des véhicules blindés, des équipements de production de missiles balistiques », entre autres matériaux et technologies avancées, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Le ministre sud-coréen de l’Unification, Kim Yung-ho, a averti lundi que Pyongyang semblait recevoir une assistance technique de Moscou avant le lancement prévu de son premier satellite de reconnaissance militaire.

Dans le même temps, Kim continue de bénéficier du patronage de Pékin, accusé par les défenseurs des droits de l’homme de complicité dans les crimes du régime nord-coréen contre son propre peuple.

Hanna Song, du Centre de données sur les droits de l’homme en Corée du Nord (NKDB) à Séoul, souligne la décision chinoise du mois dernier de rapatrier de force des centaines de réfugiés nord-coréens face à l’opposition internationale.

«C’était une énorme victoire pour Kim», dit Song, ajoutant que les réfugiés risquaient fort d’être torturés et exécutés. «Le Congrès américain, les gouvernements de plusieurs pays différents, les grandes organisations de défense des droits de l’homme et les représentants de l’ONU exigeaient tous que cela cesse, mais Pékin a plutôt fait ce que Kim voulait.»

Cette décision s’explique par les tensions croissantes entre Pékin et Washington. “La Chine a toujours considéré la Corée du Nord comme une zone tampon, même si elle n’aime pas ses ambitions nucléaires ou son comportement provocateur”, explique Lankov, de l’université Kookmin. “Maintenant que Pékin comprend qu’il est probable qu’il soit en conflit avec les États-Unis pendant des décennies, il est prêt à soutenir Pyongyang et à demander très peu en retour.”

D’autres avantages ont émergé des amitiés florissantes du régime.

Le nombre de Nord-Coréens entrant en Russie a augmenté en raison de la demande de travailleurs dans l’Extrême-Orient, peu peuplé, par exemple. En guise de remerciement, le gouverneur de la région russe du Primorsky Krai a envoyé à Kim un cadeau de cinq drones kamikaze, selon l’agence de presse officielle russe Tass.

Le commerce transfrontalier a également rebondi, notamment dans les domaines où la coopération est toujours interdite par les sanctions de l’ONU.

Les données publiées le mois dernier montrent que les échanges commerciaux enregistrés entre la Corée du Nord et la Chine en septembre ont atteint leur plus haut niveau en près de quatre ans, Pékin offrant ouvertement à Pyongyang des produits interdits, notamment des équipements industriels, tout en recevant des importations de charbon et d’acier nord-coréens sanctionnés.

La Corée du Nord a également commencé à fermer ses ambassades et missions étrangères en Afrique, en Europe et en Asie, ce qui marque une acceptation, dit Silberstein, de l’Institut suédois des affaires internationales, que « l’idée d’étendre les relations commerciales bien au-delà de la Chine et de la Russie est morte ». Pour le moment, au moins”.

Cela montre que « Kim redouble d’efforts dans ses relations dont les bénéfices potentiels globaux pourraient être inférieurs à ceux que l’on pourrait obtenir d’une amélioration des relations avec les États-Unis, mais au moins » [they are] tangibles, rapides et à très faible coût politique », déclare Town.

Il est utile que l’engagement de la Russie et de la Chine à soutenir le régime de sanctions, auquel il est impossible de mettre fin sans l’unanimité des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ait diminué. Les deux pays diffusent désormais régulièrement des projets de résolution appelant à un assouplissement de ces mesures, tout en protégeant Pyongyang des critiques occidentales concernant ses essais illégaux de missiles balistiques.

Shoigu, le ministre russe de la Défense, a également lancé l’idée d’exercices navals conjoints entre les trois pays en réponse aux exercices trilatéraux organisés par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

Les responsables occidentaux craignent que l’assouplissement des sanctions et la reprise de l’activité économique n’accélèrent les progrès incessants du programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord, qui s’est poursuivi même pendant la pandémie.

En septembre, Kim a baptisé le premier sous-marin à capacité nucléaire du pays. Deux semaines plus tard, à l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, il a réaffirmé son engagement à « augmenter de façon exponentielle la production d’armes nucléaires pour mettre en œuvre toutes sortes de méthodes de frappe nucléaire ».

Kim assiste en septembre à une cérémonie de lancement d’un sous-marin nucléaire. Il s’est engagé à augmenter de façon exponentielle la production d’armes nucléaires ©KCNA/Reuters

Pyongyang est désormais « en passe de déployer des missiles à portée intercontinentale à arme nucléaire en nombre suffisant pour potentiellement défier les défenses antimissiles balistiques au sol des États-Unis », avertissait un rapport du Congrès américain le mois dernier.

Cela a mis en lumière les limites des sanctions, affirment certains analystes. « Si le but. . . est strictement politique, pour démontrer qu’il y a un coût à enfreindre le droit international, alors ils ont encore un…